Μουσικά Νέα 02.06.2026

Kanye West: Η θριαμβευτική επιστροφή στις ευρωπαϊκές σκηνές μέσα από ένα στάδιο 118.000 ατόμων

Ο Kanye West επέστρεψε στη μουσική σκηνή με μια πολυσυζητημένη εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής επικαιρότητας βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Kanye West, γνωστός πλέον ως Ye, με αφορμή την εμφάνισή του στο Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για την πρώτη του μεγάλη συναυλία στην Ευρώπη μετά από χρόνια, η οποία σημαδεύτηκε από έναν τολμηρό ισχυρισμό του ίδιου του καλλιτέχνη: ότι η εκδήλωση συγκέντρωσε 118.000 θεατές, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης σε εισιτηριακή συναυλία σε στάδιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία του 48χρονου ράπερ στην Τουρκία ήρθε σε μια στιγμή όπου το όνομά του βρίσκεται σε μια «μαύρη λίστα» σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Οι αντισημιτικές δηλώσεις του παρελθόντος, που περιλάμβαναν επαίνους προς τον Αδόλφο Χίτλερ και χρήση ναζιστικής εικονογραφίας, οδήγησαν σε ένα κύμα ακυρώσεων εμφανίσεών του στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Πολωνία.

Παρά το βαρύ κλίμα, η ανταπόκριση του κοινού στην Κωνσταντινούπολη ήταν εντυπωσιακή. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, χιλιάδες θαυμαστές ταξίδεψαν από ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για να παρακολουθήσουν το δίωρο σόου του, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιρροή του, παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί η δημόσια παρουσία του.

Το αίνιγμα του «παγκόσμιου ρεκόρ»

Ο ίδιος ο Ye δήλωσε από τη σκηνή ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση «έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ», θέτοντας τον πήχη της προσέλευσης σε επίπεδα που ξεπερνούν τις μέχρι τώρα καταγεγραμμένες επιδόσεις σε στάδια παγκοσμίως. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπίσημοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από ανεξάρτητους φορείς, οργανισμούς καταγραφής ρεκόρ ή τα Ρεκόρ Γκίνες για τον ακριβή αριθμό των παρευρισκόμενων. Η έλλειψη επίσημων πιστοποιητικών αφήνει τον ισχυρισμό να βασίζεται αποκλειστικά στις δηλώσεις του περιβάλλοντος του καλλιτέχνη, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με το αν πρόκειται για ένα πραγματικό ιστορικό επίτευγμα ή για έναν επικοινωνιακό χειρισμό.

Η προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας

Η εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη διαδρομή του Ye, ο οποίος προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να ανακτήσει το έδαφος που έχασε. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο καλλιτέχνης προχώρησε σε μια δημόσια κίνηση μεταμέλειας, αποκηρύσσοντας τον θαυμασμό του για τον Χίτλερ μέσω της Wall Street Journal και αποδίδοντας την πρότερη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει.

Ο Kanye West σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ In Whose Name που γυρίστηκε με iPhone.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του στην Ολλανδία, μένει να φανεί αν η μουσική του πορεία θα καταφέρει τελικά να επισκιάσει το σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσφατης κοινωνικής και πολιτικής του δράσης.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kanye West ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
