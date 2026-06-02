Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 02.06.2026

Μελία Κράιλινγκ: Ο παραμυθένιος γάμος της ηθοποιού του «Emily in Paris» στη Σύρο

Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris», Μελία Κράιλινγκ, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Νίκο Καλαντζόπουλο, σε μια λαμπερή τελετή στη Σύρο
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, με το κυκλαδίτικο φως να πρωταγωνιστεί, η Μελία Κράιλινγκ και ο αγαπημένος της, αρχιτέκτονας Νίκος Καλαντζόπουλος, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στο πανέμορφο νησί της Σύρου, σε μια ατμόσφαιρα που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στην κομψότητα και την προσωπική ζεστασιά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως άλλωστε επιθυμούσε το ζευγάρι.

Η ηθοποιός, που έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία σε διεθνείς παραγωγές όπως το «Emily in Paris» και το «The Borgias», επέλεξε για την τελετή ένα ρομαντικό στράπλες νυφικό με εντυπωσιακές πτυχώσεις και ένα μακρύ, αέρινο πέπλο, που καθρέφτιζε την αισθητική της. Λίγο αργότερα, για τις ανάγκες της δεξίωσης, η Μελία Κράιλινγκ μεταμορφώθηκε σε μια πιο ανάλαφρη νύφη, επιλέγοντας ένα μίνι δαντελένιο φόρεμα με αποκαλυπτική πλάτη, το οποίο της επέτρεψε να απολαύσει το πάρτι με ξέφρενο χορό στο πλευρό του συζύγου της.

Οι λαμπεροί καλεσμένοι και η γιορτινή ατμόσφαιρα

Το ευτυχές γεγονός μοιράστηκαν με το ζευγάρι αγαπημένοι φίλοι και στενοί συνεργάτες, δημιουργώντας μια παρέα γεμάτη κέφι. Ανάμεσα στους καλεσμένους που τίμησαν με την παρουσία τους το ζευγάρι ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, η Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον Κίμωνα Κουρή, ο Χρήστος Βασιλόπουλος, καθώς και η Κατερίνα Ντούσκα με τον Leon of Athens. Τα στιγμιότυπα που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την έντονη συγκίνηση αλλά και την απόλυτη χαρά των νεόνυμφων, με τις τρυφερές αγκαλιές τους να κλέβουν την παράσταση.

Η ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την ιδιωτικότητα

Η Μελία Κράιλινγκ, αν και έχει καθιερωθεί στο διεθνές στερέωμα και είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό και από τη συμμετοχή της στη σειρά «Οι Πανθέοι», παραμένει πιστή στη στάση της να προστατεύει την προσωπική της ζωή. Ο γάμος της στη Σύρο αποτέλεσε την επιτομή αυτής της φιλοσοφίας: μια εκδήλωση γεμάτη αληθινή λάμψη που δεν είχε ανάγκη από υπερβολές, αλλά βασίστηκε στην ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους που αγαπά. Με αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της, η ηθοποιός αποδεικνύει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η ικανότητα να χαράζεις μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητα και την ευτυχία στην προσωπική σου διαδρομή.

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

Ariana Grande: Η υπερπολυτελής κατοικία στο Λονδίνο από τα γυρίσματα του «Wicked» βγαίνει προς πώληση

«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event
«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event

