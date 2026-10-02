«Ήξερα σε τι έμπλεκα»: Η εξομολόγηση του Pete Davidson για Kanye West και Kim Kardashian

Βάζοντας στο μικροσκόπιο τον παρανοϊκό τρόπο ζωής των Kardashian και τις επιθέσεις στα social media, διαπιστώνεις πώς η δημοσιότητα μπορεί να φτάσει κάποιον στα όριά του

Με μια ματιά Ο Pete Davidson μίλησε για τις δυσκολίες της σχέσης του με την Kim Kardashian και τις επιθέσεις του Kanye West.

Ο κωμικός ανέφερε ότι οι απειλές του Kanye West τον έφτασαν στα όριά του, λόγω και των θεμάτων ψυχικής υγείας.

Ο Davidson παρομοίασε όσους βγήκαν αλώβητοι από τον κύκλο Kardashian-Jenner με «επιζώντες πεζοναύτες».

Παρά τις δυσκολίες, διατηρεί καλές σχέσεις με την Kim Kardashian και δεν μετανιώνει για την επιλογή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σχέση του Pete Davidson με την Kim Kardashian υπήρξε αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και απροσδόκητα ειδύλλια της ποπ κουλτούρας τα τελευταία χρόνια, καθώς αποτέλεσε το πρώτο γνωστό βήμα της τηλεπερσόνας στον κόσμο των ραντεβού μετά το διαζύγιό της από τον Kanye West. Οι δυο τους ήρθαν κοντά τον Οκτώβριο του 2021, όταν η σταρ των ριάλιτι πραγματοποίησε το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια στο «Saturday Night Live», ανταλλάσσοντας μάλιστα ένα πολυσυζητημένο φιλί σε ένα σκετς εμπνευσμένο από τον «Aladdin». Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως ένα ανάλαφρο φλερτ εξελίχθηκε γρήγορα σε μια επεισοδιακή διαδρομή γεμάτη πιέσεις, κυνηγητό από παπαράτσι και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Ανατρέχοντας σε εκείνη τη περίοδο, ο 30χρονος κωμικός μίλησε ανοιχτά στο περιοδικό Variety για το βαρύ τίμημα που κλήθηκε να πληρώσει όσο βρισκόταν στο πλευρό της Kim Kardashian, αλλά και για τις ακραίες επιθέσεις που δέχτηκε από τον πρώην σύζυγό της. Ο Kanye West, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Kim Kardashian από το 2014 έως την αίτηση διαζυγίου το 2021 με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά (North, Saint, Chicago, Psalm), δεν δίστασε να εξαπολύσει ευθείες απειλές μέσω Instagram εναντίον του Pete Davidson. Ο κωμικός εξομολογήθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα θέματα ψυχικής υγείας που ο ίδιος αντιμετωπίζει ανοιχτά, τον έφτασαν στα όριά του.

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Παρά τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2022 λόγω των επιβεβαρυμένων προγραμμάτων τους, ο Pete Davidson δηλώνει ότι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Kim Kardashian και τρέφει μεγάλη αγάπη για εκείνη. Παραδέχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως γνώριζε εκ των προτέρων τις δυσκολίες του περιβάλλοντος στο οποίο έμπαινε, παρομοιάζοντας μάλιστα όσους κατάφεραν να βγουν αλώβητοι από τον κύκλο Kardashian-Jenner με «επιζώντες πεζοναύτες». Η εμπειρία του αποτυπώνει ανάγλυφα το πόσο απαιτητικό και εξαντλητικό μπορεί να γίνει το περιβάλλον της υπερέκθεσης στα μέσα ενημέρωσης.

Οι απειλές του Kanye West και η μάχη με την ψυχική υγεία

Ο Pete Davidson δεν έκρυψε την ταραχή που του προκάλεσε η δημόσια συμπεριφορά του Kanye West, όταν η σχέση του με την Kim Kardashian έγινε γνωστή. Ο κωμικός ανέφερε ότι ο ράπερ έφτασε στο σημείο να κάνει αναρτήσεις που προέτρεπαν ουσιαστικά στην αυτοχειρία του, γεγονός που τον δοκίμασε σκληρά. Καθώς ο Pete Davidson μιλούσε πάντα ανοιχτά για τις ευάλωτες στιγμές του και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, οι επιθέσεις αυτές τον πίεσαν ψυχολογικά σε επικίνδυνο βαθμό.

Η ζωή στον κύκλο των Kardashian και το αίσθημα του «επιζώντος»

Περιγράφοντας την καθημερινότητα δίπλα στην οικογένεια Kardashian-Jenner, ο κωμικός χαρακτήρισε το περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο για όποιον δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. Η διαρκής παρουσία προσωπικής ασφάλειας, τα φωτογραφικά γκρουπ που τον ακολουθούσαν σε κάθε βήμα και η ανάγκη να κοιτάζει συνεχώς πίσω από τον ώμο του αποδείχθηκαν υπερβολικά για εκείνον, ειδικά σε μια περίοδο που πάλευε και με καταχρήσεις. Παρά ταύτα, αναγνώρισε πως η οικογένεια ήταν πάντοτε ειλικρινής μαζί του και σεβόταν απόλυτα τα όριά του.

Ο ρόλος του «πρωτοπόρου» μετά το διαζύγιο και οι σημερινές σχέσεις

Παρά τις δυσκολίες, ο Pete Davidson θεωρεί ότι η παρουσία του λειτούργησε ευεργετικά για την Kim Kardashian, διευκολύνοντας την επιστροφή της στον κόσμο των ραντεβού μετά το διαζύγιο από τον Kanye West. Όπως δήλωσε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, καθάρισε το τοπίο για όποιον άνδρα ακολουθούσε, αφού ο ίδιος απορρόφησε το πρώτο κύμα αντιδράσεων. Σήμερα, οι δυο τους διατηρούν μια πολύ καλή σχέση, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν μετανοιώνει για την επιλογή του, αφού εξαρχής γνώριζε τους κανόνες αυτού του ιδιαίτερου παιχνιδιού.

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