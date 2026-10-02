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Όταν το Hollywood καταστρέφει το βιβλίο σου: Οι συγγραφείς που έγιναν έξω φρενών με τις ταινίες τους

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Μετατρέποντας τα λογοτεχνικά αριστουργήματα σε εμπορικά blockbuster, οι σκηνοθέτες κατάφεραν να εξοργίσουν τους ίδιους τους δημιουργούς που είδαν το όραμά τους να αλλοιώνεται
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η μεταφορά βιβλίων στον κινηματογράφο συχνά οδηγεί σε αλλαγές που δυσαρεστούν τους συγγραφείς.
  • Οι παραγωγοί προσαρμόζουν τις ιστορίες για εμπορικούς λόγους, αλλοιώνοντας πλοκή και χαρακτήρες.
  • Συγγραφείς όπως ο Stephen King, Roald Dahl και Rick Riordan έχουν εκφράσει δημόσια την δυσαρέσκειά τους για κινηματογραφικές διασκευές.
  • Η εμπορική επιτυχία μιας ταινίας δεν εγγυάται την ικανοποίηση του δημιουργού του αρχικού έργου.
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Η μεταφορά ενός αγαπημένου βιβλίου στη μεγάλη οθόνη αποτελεί πάντα ένα δίκοπο μαχαίρι, αφού η απόσταση ανάμεσα στην αποθέωση και την απόλυτη καταστροφή είναι εξαιρετικά μικρή. Κάθε φορά που μαθαίνεις ότι το αγαπημένο σου μυθιστόρημα ετοιμάζεται να γίνει ταινία, ένα αίσθημα ενθουσιασμού αλλά και αμφιβολίας σε καταλαμβάνει, καθώς αναρωτιέσαι αν ο σκηνοθέτης θα σεβαστεί το πνεύμα του συγγραφέα. Αυτό το άγχος δεν το βιώνεις μόνο εσύ ως αναγνώστης, αλλά πολύ συχνά το αισθάνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό οι ίδιοι οι δημιουργοί των βιβλίων, οι οποίοι βλέπουν τα δημιουργήματά τους να παραμορφώνονται από τη βιομηχανία του Hollywood.

Pexels
Pexels

Παρά τα αστρονομικά ποσά που εισπράττουν για τα δικαιώματα των έργων τους, πολλοί διάσημοι συγγραφείς έχουν βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να παρακολουθήσουν μια διασκευή που δεν θυμίζει σε τίποτα το δικό τους γραπτό. Η ανάγκη των παραγωγών να δημιουργήσουν ένα εύπεπτο, θεαματικό και εμπορικό προϊόν οδηγεί συχνά σε αυθαίρετες αλλαγές στην υπόθεση, αλλοίωση των χαρακτήρων ακόμα και σε πλήρη αντικατάσταση του φινάλε. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι οι συγγραφείς να ξεσπούν δημοσίως, να αποκηρύσσουν τις ταινίες και να εμπλέκονται σε δημόσιες διαμάχες με τους σκηνοθέτες.

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Από τον Stephen King μέχρι τον Roald Dahl και τον Rick Riordan, η ιστορία του κινηματογράφου είναι γεμάτη από εκρηκτικές συναντήσεις όπου η λογοτεχνία συγκρούστηκε με την 7η τέχνη. Αναλύοντας τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές τις περιπτώσεις, καταλαβαίνεις ότι η εμπορική επιτυχία μιας ταινίας στα ταμεία δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε την ιστορία. Το αποτέλεσμα της οθόνης μπορεί να κερδίσει το κοινό, αλλά την ίδια στιγμή να αποτελεί έναν πραγματικό εφιάλτη για τον ίδιο τον συγγραφέα.

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Η θρυλική κόντρα του Stephen King με τον Stanley Kubrick για το «The Shining»

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες διαμάχες στην ιστορία της ποπ κουλτούρας είναι αυτή ανάμεσα στον Stephen King και τον Stanley Kubrick για την ταινία «The Shining» του 1980. Παρά το γεγονός ότι η ταινία θεωρείται σήμερα ένα αριστούργημα του κινηματογραφικού τρόμου, ο Stephen King μίσησε την προσαρμογή από την πρώτη στιγμή. Ο συγγραφέας απογύμνωσε την ταινία από τα συναισθηματικά της στοιχεία, επικρίνοντας την απόδοση του Jack Nicholson αλλά και την απεικόνιση της Wendy, φτάνοντας στο σημείο να δημιουργήσει τη δική του τηλεοπτική μεταφορά χρόνια αργότερα για να αποκαταστήσει το όραμά του.

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Public

Ο Roald Dahl και η οργή του για το «Witches» και το «Willy Wonka»

Ο Roald Dahl υπήρξε ένας από τους πιο αυστηρούς επικριτές των μεταφορών των έργων του στη μεγάλη οθόνη, μη διστάζοντας να εκφράσει ανοιχτά την απογοήτευσή του. Στην ταινία «The Witches» του 1990, ο συγγραφέας οργίστηκε τόσο πολύ με την αλλαγή του μελαγχολικού φινάλε του βιβλίου σε ένα γλυκανάλατο αίσσιο τέλος, που απείλησε να αφαιρέσει το όνομά του από τους τίτλους. Παρόμοια δυσαρέσκεια είχε εκφράσει και για το «Willy Wonka & the Chocolate Factory» του 1971, θεωρώντας ότι η ταινία εστίασε υπερβολικά στον πρωταγωνιστή και έχασε την ουσία της πλοκής.

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Ο Rick Riordan και η ανοιχτή επιστολή κατά του «Percy Jackson»

Στην πιο σύγχρονη εποχή, ο Rick Riordan αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα συγγραφέα που έδωσε μάχη απέναντι στα χολιγουντιανά στούντιο για τη σειρά βιβλίων «Percy Jackson». Βλέποντας το σενάριο των ταινιών της 20th Century Fox, ο συγγραφέας έστειλε οργισμένες επιστολές στους παραγωγούς προειδοποιώντας τους ότι οι αλλαγές στην ηλικία των χαρακτήρων και την πλοκή θα απογοητεύσουν τους φανατικούς αναγνώστες. Αφού οι ταινίες απέτυχαν, ο ίδιος αρνήθηκε ακόμη και να τις παρακολουθήσει, μέχρι που ανέλαβε ο ίδιος την παραγωγή της νέας τηλεοπτικής σειράς για να αποδώσει δικαιοσύνη.

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