Nicolas Cage: «Το MCU μοιάζει με καλοχρηματοδοτημένο WWE»

Με μια ματιά Ο Nicolas Cage παρομοίασε το MCU με ένα "καλοχρηματοδοτημένο WWE".

Επιθυμεί το είδος των υπερηρωικών ταινιών να επιστρέψει σε πιο ουσιαστικές αφηγήσεις.

Θεωρεί ότι οι πρώτες ιστορίες του MCU ήταν θαυμάσιες, με καλή σύνδεση χαρακτήρων.

Εξέφρασε απογοήτευση για την πορεία των ταινιών, με έμφαση στη δράση αντί για την αφήγηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Nicolas Cage, ένας ηθοποιός γνωστός για τις εκκεντρικές και αξέχαστες ερμηνείες του, εξέφρασε πρόσφατα την άποψή του για την κατάσταση του Marvel Cinematic Universe (MCU). Σύμφωνα με δηλώσεις του σε Q&A στο Fan Expo Dallas, ο Cage παρομοίασε το τρέχον MCU με ένα «καλοχρηματοδοτημένο και ένδοξο WWE», εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να επιστρέψει το είδος των υπερηρωικών ταινιών σε πιο ουσιαστικές αφηγήσεις.

Ο Cage, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην πρόσφατα ακυρωθείσα σειρά της Amazon Prime Video, Spider-Noir, δήλωσε ότι η αρχική του προσέγγιση στο είδος ήταν εξαιρετική. «Ξεκίνησε, κατά τη γνώμη μου, υπέροχα», ανέφερε. «Μερικές από τις πρώτες ιστορίες ήταν θαυμάσιες, ο τρόπος που συνέδεαν όλα τα νήματα και αφηγούνταν τις ιστορίες και τις προετοιμασίες των χαρακτήρων».

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Ωστόσο, ο ηθοποιός εξέφρασε την απογοήτευσή του για την πορεία που έχουν πάρει οι ταινίες τα τελευταία χρόνια. «Πρόσφατα, και το λέω αυτό με αγάπη, όταν βλέπω αυτούς τους 50+ κατά τα άλλα έξυπνους, εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς να φορούν αυτές τις γελοίες στολές και να ετοιμάζονται για τη μάχη, ας το παραδεχτούμε, τα πάντα οδηγούν στη μάχη – είναι δύσκολο για μένα να μην μου θυμίζει ότι το MCU γίνεται ένα καλοχρηματοδοτημένο και ένδοξο WWE», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Nicolas Cage τόνισε ότι ένα από τα στοιχεία που του άρεσαν στην προσπάθεια του Spider-Noir ήταν ακριβώς η αποφυγή της άμεσης μετάβασης στη δράση. «Ήταν μια ντετεκτιβική ιστορία. Υπήρχε ένα μυστήριο», εξήγησε. «Και θα ήθελα να δω το είδος να επιστρέφει στην αφήγηση ιστοριών και όχι απλώς στο να οδηγείται κανείς στη «πάλη»».

Η ακύρωση του «Spider-Noir» από το Prime Video, μετά από μόλις μία σεζόν, έρχεται σε μια περίοδο που η Amazon MGM Studios και η Sony Pictures Television διερευνούν άλλες συνεργασίες για έργα βασισμένα στο σύμπαν της Marvel. Ο Cage είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η πρώτη σεζόν ήταν «τέλεια» και είχε επαινέσει τον χαρακτήρα του «επικίνδυνου, καινοτόμου, pop-art Spider-Man» που δημιούργησε ο δημιουργός της σειράς Oren Uziel.

Οι δηλώσεις του Nicolas Cage έρχονται να προστεθούν σε μια ευρύτερη συζήτηση που λαμβάνει χώρα στο χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σχετικά με την ποιότητα και την κατεύθυνση των υπερηρωικών παραγωγών. Ενώ το MCU έχει γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία, η κριτική για την επαναλαμβανόμενη δομή και την έμφαση στη δράση εις βάρος της ανάπτυξης χαρακτήρων, γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η άποψη ενός τόσο αναγνωρισμένου ηθοποιού όπως ο Cage, ο οποίος έχει επιδείξει ποικιλομορφία στις επιλογές του, προσδίδει επιπλέον βαρύτητα σε αυτές τις ανησυχίες.

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