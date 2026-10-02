Ο Γεράσιμος Παπικινός στο «Talk to MAD»: «Στα social media δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι όμορφοι και τέλειοι»

Ο Γεράσιμος Παπικινός μιλά στο «Talk to MAD» για το TikTok, τη μουσική, το θέατρο και τα επόμενά του σχέδια

Με μια ματιά Ο Γεράσιμος Παπικινός έγινε γνωστός από viral βίντεο με τη μητέρα του, αλλά η καλλιτεχνική του δράση εκτείνεται και σε θέατρο, μουσική και τηλεόραση.

Στα social media, προωθεί την αυθεντικότητα και την αποδοχή της ατέλειας, αντί για συνεχή προσεγμένη εικόνα.

Η συμμετοχή του στο The Voice στόχευε να δείξει τη μουσική του πλευρά, πέρα από τα viral βίντεο.

Ο Γεράσιμος έχει όνειρα για καριέρα στο εξωτερικό, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και ένα YouTube project με τη μητέρα του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γεράσιμος Παπικινός ήταν ο καλεσμένος της νέας εκπομπής «Talk to MAD», σε μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ, μουσική, θέατρο, social media και αρκετές προσωπικές ιστορίες. Ο ίδιος έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τα viral βίντεο με τη μητέρα του, την αγαπημένη «κυρά Μαίρη», όμως η παρουσία του στα social είναι μόνο μία πλευρά της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

Από το TikTok και το Instagram μέχρι το The Voice, το θέατρο και τα σχέδιά του για το εξωτερικό, ο Γεράσιμος μίλησε στο «Talk to MAD» για την πορεία του μέχρι σήμερα, εξηγώντας πως πολλά από όσα κάνει ξεκίνησαν σχεδόν… κατά λάθος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τη μουσική, στην εμπειρία του στο The Voice και στη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Σήμερα, ο Γεράσιμος βρίσκεται ξανά πάνω στη θεατρική σκηνή, συμμετέχοντας στην παράσταση «Όλα Λάθος», ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα projects μαζί με τη μητέρα του. Και όπως αποκάλυψε, τα σχέδιά του δεν σταματούν εδώ, αφού έχει στο μυαλό του την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τη μουσική αλλά και ένα μεγάλο όνειρο: να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό.

Από ένα τυχαίο TikTok στα εκατομμύρια views

Η σχέση του Γεράσιμου με τα social media δεν ξεκίνησε με κάποιο μεγάλο πλάνο. Όπως αποκάλυψε στο «Talk to MAD», στην πραγματικότητα έγινε σχεδόν κατά λάθος. Όλα ξεκίνησαν όταν βρισκόταν στη Σουηδία και ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram Story μαζί με τον ξάδερφό του.

Οι φίλοι του, όμως, τον παρότρυναν να ανεβάσει ένα βίντεο με τη μητέρα του, τη Μαίρη, στο TikTok. Εκείνος ακολούθησε την ιδέα, χωρίς να γνωρίζει ιδιαίτερα πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, και το αποτέλεσμα ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που περίμενε.

Το πρώτο βίντεο άρχισε να γίνεται viral και κάπου εκεί ο Γεράσιμος κατάλαβε ότι ίσως μπορούσε να δημιουργήσει κάτι δικό του. Ακολούθησαν δεύτερο, τρίτο και τέταρτο βίντεο και σταδιακά δημιουργήθηκε ο κόσμος της «κυρά Μαίρης», με τον οποίο χιλιάδες χρήστες έχουν ταυτιστεί.

Όπως εξήγησε, ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας βρίσκεται στο γεγονός ότι τα βίντεο έχουν αυθορμητισμό. Δεν πρόκειται πάντα για αυστηρά στημένα σκετσάκια, αλλά για στιγμές από την καθημερινότητά τους που παίρνουν μια πιο χιουμοριστική και υπερβολική διάσταση μπροστά στην κάμερα.

«Στα social δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε όμορφοι και τέλειοι»

Ένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ιδιαίτερα ο Γεράσιμος ήταν ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα social media και η εικόνα που θέλει να περνάει μέσα από αυτά. Όπως είπε, θέλει να δείχνει τον εαυτό του όπως είναι στην καθημερινότητά του, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για μια τέλεια και συνεχώς προσεγμένη εικόνα.

«Θέλω να δείξω την ώρα που ξυπνάω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως θέλει τα νέα παιδιά να βλέπουν μια διαφορετική πλευρά των social media. Για τον ίδιο, υπάρχει μια ευθύνη απέναντι στο κοινό του, ειδικά από τη στιγμή που έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, αποφεύγει να τοποθετείται δημόσια σε ζητήματα για τα οποία δεν αισθάνεται ότι έχει πλήρη και σφαιρική γνώση.

Παρότι το κοινό τον γνώρισε κυρίως μέσα από τα social media, η μουσική υπήρχε στη ζωή του πολύ πριν γίνει viral. Ο Γεράσιμος αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο «The Voice» σχεδόν την τελευταία στιγμή, έχοντας μάλιστα έναν αρκετά συγκεκριμένο στόχο.

Όπως αποκάλυψε, ήθελε μέσα από την τηλεοπτική του εμφάνιση να δείξει ότι δεν είναι μόνο ο άνθρωπος πίσω από τα viral βίντεο με τη μητέρα του, αλλά έχει και μια διαφορετική καλλιτεχνική πλευρά. Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι είχε σκεφτεί και τη δυναμική που θα μπορούσε να έχει η τηλεοπτική παρουσία του στα social media.

Στο «The Voice» βρέθηκε στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη και επέλεξε να τραγουδήσει το «Gangsta’s Paradise» σε μια δική του διασκευή. Όπως εξήγησε, δεν τον ενδιέφερε να επιλέξει ένα τραγούδι απλώς επειδή ήταν εμπορικό, αλλά να παρουσιάσει κάτι που πραγματικά τον αντιπροσωπεύει. «Το θέμα είναι να το κάνω δικό μου ώστε όταν το ακούσεις να πεις “α, είχε ενδιαφέρον αυτό που άκουσα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γεράσιμος αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσα από το «The Voice». Μίλησε με ιδιαίτερη εκτίμηση για τον καλλιτέχνη και αποκάλυψε πως, παρότι δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει όσο θα ήθελε, τον θαύμαζε ιδιαίτερα.

Όπως είπε, παρότι δεν ακούει συστηματικά ελληνική μουσική, θεωρούσε τον Μαζωνάκη έναν καλλιτέχνη από τον οποίο θα μπορούσε να μάθει πολλά. Παράλληλα, στάθηκε στη συμβουλή που είχε κρατήσει από εκείνον: ένα τραγούδι πρέπει πρώτα να το πιστεύεις για να μπορέσεις πραγματικά να το επικοινωνήσεις.

«Όλα Λάθος»: Η θεατρική παράσταση που επιστρέφει

Παράλληλα με τα social media και τη μουσική, ο Γεράσιμος συνεχίζει τη θεατρική του πορεία. Αυτή την περίοδο κάνει πρόβες για την παράσταση «Όλα Λάθος», σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλου και παραγωγή Marasoulis Productions.

Στο πλευρό του βρίσκονται οι Μαρίλια Μητρούση, Ελευθερία Μπενωβία, Χάρης Ασημακόπουλος, Ζερόμ Καλούτα, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Γιάννης Βασιλότος και Απόστολος Καμιτσάκης.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από μια ομάδα ηθοποιών που ανεβάζει μια παράσταση, μόνο που τίποτα δεν πηγαίνει όπως θα έπρεπε. Τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο, οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να τα διαχειριστούν και τελικά η κατάσταση γίνεται όλο και πιο χαοτική. Ο Γεράσιμος συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στην παράσταση, η οποία επιστρέφει για τρίτη σεζόν. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 9 Οκτωβρίου και πραγματοποιούνται από Τετάρτη έως Κυριακή.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης ήταν όταν ο Γεράσιμος μίλησε για τη σχέση των content creators με άλλους καλλιτεχνικούς χώρους. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι το γεγονός πως κάποιος έχει μεγάλο κοινό στα social media δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να μεταπηδήσει αυτόματα σε έναν διαφορετικό καλλιτεχνικό χώρο χωρίς την αντίστοιχη προετοιμασία.

«Αν θες να κάνεις θέατρο, πάνε βγάλε και μια σχολή», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και του σεβασμού απέναντι στο θέατρο. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή δεν θεωρεί τον εαυτό του content creator, αλλά ηθοποιό. Για εκείνον, κάθε διαφορετικό πεδίο απαιτεί τη δική του προσέγγιση, δουλειά και σεβασμό.

Το επόμενο βήμα: Hollywood, τηλεόραση και YouTube

Όσο για το μέλλον, ο Γεράσιμος δεν έκρυψε πως ένα από τα μεγάλα του όνειρα είναι να φύγει στο εξωτερικό και να κυνηγήσει μια καριέρα στην Αμερική. Παράλληλα, θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς όπως ανέφερε, ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη αγάπη για το συγκεκριμένο μέσο.

Την ίδια στιγμή, μαζί με την κυρά Μαίρη ετοιμάζει και το δικό τους YouTube project, με τα πρώτα δύο επεισόδια να έχουν ήδη γυριστεί και να βρίσκονται στη διαδικασία του μοντάζ.

Από το τυχαίο TikTok που τον έκανε viral μέχρι το «The Voice», το θέατρο, τη μουσική και τα επόμενα βήματά του, ο Γεράσιμος Παπικινός δείχνει πως πίσω από την viral περσόνα του «Μάκη» υπάρχει ένας καλλιτέχνης που θέλει να δοκιμάσει διαφορετικούς δρόμους και να εξελίσσεται βήμα-βήμα.

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