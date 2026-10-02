Schiaparelli SS27: Το iconic jacket του οίκου ξαναγράφει την ιστορία του μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά

Με μια ματιά Το iconic jacket του οίκου Schiaparelli επαναπροσδιορίζεται για τη σύγχρονη εποχή, διατηρώντας την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Ο Daniel Roseberry μετατρέπει εντυπωσιακά βραδινά κομμάτια σε ευέλικτα, καθημερινά στοιχεία γκαρνταρόμπας.

Η συλλογή φέρνει τη μαγεία της haute couture Schiaparelli στο έτοιμο προς πώληση, με ευέλικτες σιλουέτες.

Η νέα γυναίκα της Schiaparelli ενσωματώνει την υπερβολή και το δράμα της μόδας στην καθημερινότητά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο οίκος Schiaparelli μετέφερε για λίγο την ατμόσφαιρα ενός παριζιάνικου nightclub στην καρδιά της Fashion Week, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για μια συλλογή που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Μικρά τραπέζια με καρέκλες είχαν τοποθετηθεί γύρω από την πασαρέλα, πολυέλαιοι κρέμονταν από την οροφή και το φως παρέπεμπε σε μια νύχτα γεμάτη glamour, μυστήριο και θεατρικότητα. Η μουσική της Barbra Streisand έδωσε από την αρχή τον τόνο, με το «Cry Me a River» να ακούγεται στον χώρο και να δημιουργεί μια κινηματογραφική αίσθηση. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Daniel Roseberry παρουσίασε μια συλλογή που επέστρεψε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ιστορίας του οίκου: το iconic Schiaparelli jacket.

Για τη Schiaparelli, το jacket δεν ήταν ποτέ απλώς ένα κομμάτι tailoring. Από την εποχή της Elsa Schiaparelli, η δημιουργία του αποτελούσε έναν μικρό καμβά για καλλιτεχνική έκφραση, με σουρεαλιστικές αναφορές, απρόσμενες διακοσμήσεις και έντονες σιλουέτες. Εκεί όπου άλλοι σχεδιαστές έβλεπαν ένα κοστούμι ως κάτι διακριτικό και πρακτικό, η Schiaparelli αντιμετώπιζε το σακάκι ως statement. Ο Roseberry παίρνει αυτή την ιδέα και τη μεταφέρει στο σήμερα, δημιουργώντας κομμάτια που μοιάζουν σχεδόν φτιαγμένα για να κλέβουν τα βλέμματα σε ένα τραπέζι γεμάτο κόσμο.

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Το jacket γίνεται ξανά πρωταγωνιστής

Η συλλογή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο βραδινό jacket, το οποίο εμφανίστηκε σε πολυτελές βελούδο με μαύρα arabesque κεντήματα, αλλά και σε λαμπερό ροζ σατέν που έμοιαζε να έχει επάνω του μικρά πολύτιμα πετράδια. Οι δημιουργίες είχαν εκείνη την υπερβολή που περιμένει κανείς από τη Schiaparelli, χωρίς όμως να μοιάζουν παγιδευμένες αποκλειστικά σε έναν κόσμο επίσημων περιστάσεων.

Και αυτή ακριβώς είναι η ενδιαφέρουσα αλλαγή που επιχειρεί ο Roseberry: να πάρει ένα θεαματικό βραδινό κομμάτι και να το κάνει μέρος μιας σύγχρονης γκαρνταρόμπας. Ένα εντυπωσιακό jacket μπορεί πλέον να φορεθεί με ένα απλό jean και να μεταμορφώσει ολόκληρο το look. Η αντίθεση ανάμεσα στο everyday και το extravagant γίνεται έτσι μέρος της ίδιας της αισθητικής του οίκου.

Από την haute couture στην καθημερινότητα

Η μεγάλη πρόκληση για τον Daniel Roseberry είναι να μεταφέρει τη μαγεία της Schiaparelli haute couture στο ready-to-wear χωρίς να χαθεί η ένταση και η θεατρικότητα που χαρακτηρίζουν τον οίκο. Η απάντησή του δεν είναι να κάνει τη Schiaparelli λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά να κάνει τα statement κομμάτια πιο ευέλικτα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένα ιδιαίτερο broderie anglaise φόρεμα που είχε συνδεθεί με την Bella Hadid και το οποίο ο Roseberry αποφάσισε να επανεξετάσει σε πιο καθημερινή εκδοχή. Αντί να παραμείνει ένα ενιαίο εντυπωσιακό φόρεμα, η ιδέα μεταφέρθηκε σε knitwear και χωρίστηκε σε διαφορετικά κομμάτια, όπως tops και skirts. Με αυτόν τον τρόπο, ένα fashion moment που μοιάζει αρχικά δύσκολο να φορεθεί αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Η σιλουέτα αγκαλιάζει το σώμα

Η συλλογή δεν περιορίστηκε στα jackets. Τα stretch knit cocktail dresses έδωσαν μια πιο streamlined διάσταση στην παρουσίαση, με εφαρμοστές γραμμές που ακολουθούν το σώμα και παραπέμπουν στη γλυπτική αισθητική των evening looks του Geoffrey Beene. Εδώ η Schiaparelli γίνεται πιο καθαρή και λιγότερο περίπλοκη, αλλά εξακολουθεί να έχει αυτή τη χαρακτηριστική αίσθηση πολυτέλειας.

Και φυσικά, δεν έλειψαν οι αναφορές στην πρόσφατη haute couture δουλειά του Roseberry. Breastplate στοιχεία ενσωματώθηκαν σε ένα εξαιρετικά εφαρμοστό ριγέ φόρεμα, ενώ άλλες σιλουέτες έμοιαζαν να μεταφέρουν απευθείας στο ready-to-wear τη δραματικότητα της couture. Ανάμεσά τους ξεχώριζε η αναφορά στο ασημένιο φόρεμα εμπνευσμένο από τη Marilyn Monroe, μια δημιουργία που είχε ήδη κλέψει την παράσταση στην couture συλλογή του Ιουλίου.

Η νέα γυναίκα της Schiaparelli

Αυτό που φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο τον Roseberry είναι η ιδέα ότι η γυναίκα της Schiaparelli δεν χρειάζεται να αλλάξει για να περάσει από την haute couture στην καθημερινότητά της. Αλλάζει απλώς η στιγμή, η περίσταση και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να φορέσει τα ρούχα της.

Έτσι, ένα couture-inspired jacket μπορεί να συνδυαστεί με jeans, ένα εντυπωσιακό lingerie-inspired κομμάτι να φορεθεί κάτω από ένα blazer και ένα sculptural φόρεμα να μετατραπεί σε πιο ευέλικτη σιλουέτα. Η συλλογή λειτουργεί σαν μια συμπυκνωμένη εκδοχή του σύμπαντος της Schiaparelli: κρατά την υπερβολή, την τέχνη, το χιούμορ και το drama, αλλά τα προσαρμόζει σε έναν κόσμο όπου η μόδα πρέπει πλέον να μπορεί να κινηθεί μαζί με τη γυναίκα.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της νέας συλλογής. Ο Daniel Roseberry δεν προσπαθεί να κάνει τον οίκο Schiaparelli πιο ήσυχο ή πιο απλό. Αντίθετα, προσπαθεί να αποδείξει ότι ακόμη και τα πιο θεατρικά κομμάτια μπορούν να αποκτήσουν θέση στην πραγματική ζωή. Γιατί στον οίκο Schiaparelli, ακόμη και όταν η μόδα γίνεται ready-to-wear, το ζητούμενο παραμένει ένα: να μπαίνεις σε έναν χώρο και να μην περνάς απαρατήρητη.

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