Mad TV News 02.10.2026

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στο OK!: «Το όνειρό μου είναι να πάρω ένα τεράστιο σπίτι για να βάλω πολλά σκυλιά μέσα»

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Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη μίλησε τηλεφωνικά στον Θέμη Γεωργαντά για τη ζωή της και απάντησε σε ένα απολαυστικό παιχνίδι ερωτήσεων
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη μίλησε για τη δημιουργική της φάση και τα γυρίσματα, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες με χιούμορ.
  • Έχει δημιουργήσει δική της εταιρεία με χειροποίητα αρωματικά κεριά από κερί σόγιας, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία.
  • Σε παιχνίδι ερωτήσεων, περιέγραψε τον εαυτό της ως νευρική, focused και ανυπόμονη, με πρώτο celebrity crush τον Ντάνιελ Ράντκλιφ.
  • Αν κέρδιζε το λαχείο, θα αγόραζε ένα τεράστιο σπίτι για να φιλοξενήσει πολλά σκυλιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική, άκρως απολαυστική τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Θέμης Γεωργαντάς με τη Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στην εκπομπή «OK!», στο πλαίσιο της αγαπημένης στήλης «Themis is calling». Οι δυο τους μίλησαν για την καθημερινότητά της, τη δημιουργική περίοδο που διανύει, αλλά και για το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα, με τη Μαριάννα να αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για την εταιρεία που έχει δημιουργήσει με χειροποίητα κεριά.

Γυναίκα με μακρύ χρυσό φόρεμα ποζάρει στο κόκκινο χαλί των MAD VMA.
Panoulis

Η συζήτηση, βέβαια, δεν έμεινε μόνο στα επαγγελματικά. Ο Θέμης Γεωργαντάς έβαλε τη Μαριάννα σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων διάρκειας 60 δευτερολέπτων, ζητώντας της αυθόρμητες απαντήσεις για τον χαρακτήρα της, τις σχέσεις, τις μικρές της συνήθειες, αλλά και τα πράγματα που την κάνουν να χαμογελά. Εκείνη ανταποκρίθηκε με χιούμορ και αμεσότητα, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ποιο ήταν το πρώτο της celebrity crush, τι θεωρεί πιο sexy πάνω της και τι θα έκανε αν κέρδιζε το λαχείο.

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Στην αρχή της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη μίλησε για την περίοδο που διανύει, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε δημιουργικό mood και παράλληλα πραγματοποιεί γυρίσματα. Μάλιστα, δεν έλειψαν και κάποιες μικρές αναποδιές μέσα στην εβδομάδα, τις οποίες αντιμετωπίζει με χιούμορ: «Δουλίτσα, ναι, δημιουργική φάση. Γυρίσματα, λίγες γκαντεμιές μέσα στην εβδομάδα, αλλά τι να κάνεις; Αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη στο Mad Radio 106,2 εκφράζει την επιθυμία της να δημιουργήσει ένα κερί για τα Mad VMA 2026.
https://www.instagram.com/mariannagrfld/

Όταν η συζήτηση πέρασε στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Μαριάννα αποκάλυψε στον Θέμη Γεωργαντά πως έχει δημιουργήσει τη δική της εταιρεία με χειροποίητα κεριά. Όπως εξήγησε, πρόκειται για αρωματικά κεριά από κερί σόγιας, ενώ η ίδια και η ομάδα της έχουν αναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία, από την παραγωγή μέχρι την αποστολή των προϊόντων: «Φτιάχνω κεριά. Χειροποίητα κεράκια φτιάχνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αρωματικά, σόγιας δηλαδή. Δεν είναι παραφίνη», είπε, εξηγώντας πως ασχολούνται με κάθε στάδιο της διαδικασίας. «Το τρέχουμε όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή, πριν φτιάξεις το κερί, μέχρι που θα το στείλουμε, μέχρι το site, όλα, όλα».

Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς της εξήγησε τους κανόνες του παιχνιδιού «Themis is calling», δίνοντάς της μόλις 60 δευτερόλεπτα για να απαντήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε μια σειρά από ερωτήσεις.

marianna_grfld
https://www.instagram.com/mariannagrfld/?hl=el

Η πρώτη αφορούσε τον χαρακτήρα της και τις 3 λέξεις με τις οποίες θα περιέγραφε τον εαυτό της. Η απάντησή της ήταν αποκαλυπτική: «Νευρική, focused στα αγγλικά και ανυπόμονη». Όσο για το παρατσούκλι που είχε όταν ήταν μικρή, η Μαριάννα απάντησε αμέσως: «Μπουζούκι».

Ο Θέμης θέλησε να μάθει και ποιο ήταν το πρώτο celebrity crush της, με εκείνη να μην αφήνει περιθώρια για δεύτερη σκέψη: «Ο Χάρι Πότερ μου, ο Ντάνιελ Ράντκλιφ».

Όταν, όμως, ήρθε η ερώτηση για την απιστία, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη και χωρίς δεύτερη σκέψη: «Όχι».

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με πιο ανάλαφρες ερωτήσεις, με τη Μαριάννα να αποκαλύπτει και μερικές από τις προσωπικές της προτιμήσεις. Στην ερώτηση για το αγαπημένο της σημείο στο σπίτι, η απάντησή της ήταν μάλλον απρόσμενη: «Το μπάνιο μου». Όσο για το στοιχείο της εμφάνισής της που θεωρεί πιο sexy, δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί ιδιαίτερα: «Το χαμόγελό μου».

https://www.instagram.com/mariannagrfld/
https://www.instagram.com/mariannagrfld/

Και αν υπάρχει κάτι στο οποίο θεωρεί ότι είναι πραγματικά πολύ καλή, αυτό δεν είναι άλλο από το νέο της δημιουργικό εγχείρημα. «Να φτιάχνω κεριά», απάντησε χαρακτηριστικά. Στην ερώτηση για το κομπλιμέντο που ακούει πιο συχνά, η απάντησή της ήταν εξίσου αυθόρμητη: «Μυρίζεις ωραία».

Τι θα έκανε αν κέρδιζε το λαχείο;

Μία από τις πιο γλυκές απαντήσεις της ήρθε στο τέλος του παιχνιδιού, όταν ο Θέμης τη ρώτησε ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανε αν κέρδιζε το λαχείο. Η Μαριάννα δεν σκέφτηκε κάποιο πολυτελές αυτοκίνητο ή ένα ταξίδι, αλλά κάτι που φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά της: τα σκυλιά. «Θα πάρω ένα τεράστιο σπίτι για να βάλω πολλά σκυλιά μέσα», απάντησε, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του παρουσιαστή.

Ιωάννα Τούνη ή Στέλλα Πάσαρη;

Για το κλείσιμο της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Θέμης Γεωργαντάς κράτησε το καθιερωμένο δίλημμα της στήλης, ζητώντας από τη Μαριάννα να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Οι επιλογές ήταν η Ιωάννα Τούνη και η Στέλλα Πάσαρη, με τη Μαριάννα να παραδέχεται αρχικά πως η ερώτηση τη δυσκόλεψε: «Με πέθανες τώρα, με έχεις κάψει», του είπε γελώντας.

https://www.instagram.com/mariannagrfld/
https://www.instagram.com/mariannagrfld/

Τελικά, επέλεξε τη Στέλλα Πάσαρη, εξηγώντας μάλιστα τον λόγο πίσω από την επιλογή της: «Νομίζω ότι θα διαλέξω Στέλλα Πάσαρη γιατί ταιριάζουμε φουλ στους χαρακτήρες μας».

Η Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, πάντως, απέδειξε μέσα σε λίγα λεπτά πως πίσω από την πιο glamorous πλευρά της υπάρχει ένας αυθόρμητος και ιδιαίτερα δημιουργικός άνθρωπος, με επιχειρηματικό πνεύμα, χιούμορ και μεγάλη αδυναμία στα ζώα.

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OK! Themis Μαριάννα Γαρυφαλλίδη
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