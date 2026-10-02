Cinema 02.10.2026

Ο Bradley Cooper μπαίνει στον κόσμο του «G.I. Joe» ως ο θρυλικός «Duke»

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Ο Bradley Cooper αναλαμβάνει τον ρόλο του θρυλικού «Duke» στην επερχόμενη ταινία «G.I Joe» της Paramount Pictures
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Bradley Cooper θα υποδυθεί τον Duke στην επερχόμενη ταινία «G.I. Joe».
  • Ο Danny McBride θα σκηνοθετήσει την ταινία, σηματοδοτώντας το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.
  • Η νέα ταινία «G.I. Joe» δεν θα συνδέεται με το σύμπαν των «Transformers».
  • Η Paramount σχεδιάζει περαιτέρω παραγωγές βασισμένες σε δημοφιλή franchises.
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Ο Bradley Cooper αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ως ο εμβληματικός διοικητής Duke στην επερχόμενη ταινία «G.I. Joe» της Paramount Pictures. Τη σκηνοθεσία του project έχει αναλάβει ο Danny McBride, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Jeff Shaftel και John Francis Daley.

Ο ηθοποιός Bradley Cooper σε κοντινό πλάνο, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις πλαστικές επεμβάσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή και το υπόλοιπο καστ παραμένουν αυστηρά επτασφράγιστο μυστικό. Ωστόσο, η Paramount υπόσχεται μια φρέσκια και ανανεωμένη οπτική γωνία πάνω στην πολύ δημοφιλή σειρά παιχνιδιών της Hasbro. Σημαντικό είναι ότι το στούντιο επιβεβαίωσε πως το νέο «G.I. Joe» δεν θα συνδεθεί με το σύμπαν των «Transformers», βάζοντας τέλος σε κάθε προσδοκία για πιθανή διασταύρωσή τους, όπως αυτή είχε υπονοηθεί στο τέλος της ταινίας «Transformers: Rise of the Beasts» το 2023.

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Αυτή η νέα κινηματογραφική περιπέτεια αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πλούσια καριέρα του Bradley Cooper. Ο 12 φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο στην παραγωγή του prequel της ταινίας «Ocean’s 11», ένα project όπου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί δίπλα στους Margot Robbie, Wagner Moura και Monica Barbaro.

Ο ηθοποιός Bradley Cooper σε κοντινό πλάνο, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις πλαστικές επεμβάσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ρόλος του Duke είχε προηγουμένως αποδοθεί από τον Channing Tatum στις ταινίες «G.I. Joe: The Rise of Cobra» (2009) και «G.I. Joe: Retaliation» (2013), οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει επίσης από την Paramount.

Σκηνοθετικό ντεμπούτο για τον Danny McBride

Για τον Danny McBride, η σκηνοθεσία του «G.I. Joe» σηματοδοτεί το πρώτο του μεγάλο σκηνοθετικό βήμα στον χώρο του κινηματογράφου. Ο McBride, γνωστός για τη δουλειά του στην τηλεόραση, έχει στο παρελθόν σκηνοθετήσει τον πιλότο της κωμικής σειράς του HBO, «The Righteous Gemstones», καθώς και επεισόδια των «Vice Principals». Η παραγωγή του επερχόμενου φιλμ αναλαμβάνεται από τους Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian και Zev Foreman για λογαριασμό της Hasbro Entertainment.

Ευρύτερες κινηματογραφικές στρατηγικές της Paramount

Οι συμπρόεδροι της Paramount Pictures, Josh Greenstein και Dana Goldberg, έχουν ανακοινώσει σχέδια για την ανάπτυξη πολλών ακόμη μεγάλων παραγωγών βασισμένων σε δημοφιλή franchises. Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, ετοιμάζεται το sequel της ταινίας «Days of Thunder» με πρωταγωνιστές τους Tom Cruise και Anne Hathaway. Επιπλέον, το στούντιο βρίσκεται σε διαδικασία παραγωγής για τη συνέχεια του «World War Z», μια νέα ταινία «Paranormal Activity», ένα νέο κεφάλαιο στο σύμπαν του «Star Trek», το «Sonic the Hedgehog 4», καθώς και την κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού «Call of Duty».

Ο ηθοποιός Bradley Cooper σε κοντινό πλάνο, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις πλαστικές επεμβάσεις.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο πλαίσιο της προώθησης, η Paramount φέρνει στο προσκήνιο και την ταινία «Maestro» του Bradley Cooper, για την οποία ο Brad Pitt είχε εκφράσει έντονο θαυμασμό. Παράλληλα, ο Cooper αναμένεται να συνεργαστεί ξανά με την Margot Robbie στο prequel του «Ocean’s Eleven», ενώ ο Channing Tatum πρόσφατα συγκίνησε στην πρεμιέρα της ταινίας «Josephine» στο Sundance.

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