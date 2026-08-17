Το καταφύγιο ευεξίας στον Μυστρά που επέλεξε η Κατερίνα Καραβάτου για απόλυτη χαλάρωση

Με φόντο τον Μυστρά, η παρουσιάστρια αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό της, επιλέγοντας έναν χώρο όπου η ηρεμία συναντά τις εξειδικευμένες θεραπείες σώματος και πνεύματος

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καραβάτου επέλεξε το Euphoria Retreat στον Μυστρά για χαλάρωση και ευεξία.

Το Euphoria Retreat προσφέρει ολιστικές θεραπείες σώματος και πνεύματος, όπως μασάζ και ενεργειακές τεχνικές.

Διαθέτει βυζαντινό χαμάμ, υδροθεραπείες και εξειδικευμένες αγωγές προσώπου και σώματος.

Ο Μυστράς αναδεικνύεται ως προορισμός ευεξίας που συνδυάζει φύση, ιστορία και σύγχρονη φροντίδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μικρή παύση από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας φαίνεται πως αναζήτησε η Κατερίνα Καραβάτου, επιλέγοντας έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς ευεξίας της χώρας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια βρέθηκε στον Μυστρά και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης από το Euphoria Retreat, έναν χώρο που έχει συνδέσει το όνομά του με την ολιστική ευεξία και τη φροντίδα σώματος και πνεύματος.

Στην ανάρτησή της επέλεξε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική φράση: «Ευφορία: κατάσταση ψυχικής ευεξίας, ικανοποίησης και χαράς», συνοδεύοντας το μήνυμά της με το hashtag «Euphoria» και τον «Μυστρά». Και όπως φαίνεται από τις εικόνες που δημοσίευσε, η εμπειρία της ήταν ακριβώς αυτό που περιγράφει η λέξη. Η παρουσία της εκεί έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν προορισμό που τα τελευταία χρόνια προσελκύει όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή απόδραση. Γιατί στο Euphoria Retreat δεν πηγαίνεις μόνο για να ξεκουραστείς. Πηγαίνεις για να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου.

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Οι θεραπείες που κάνουν το Euphoria Retreat να ξεχωρίζει

Με αφορμή την επίσκεψη της Κατερίνας Καραβάτου, πολλοί έσπευσαν να αναζητήσουν τι ακριβώς προσφέρει το συγκεκριμένο κέντρο ευεξίας στον Μυστρά. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές βρίσκονται τα μασάζ χαλάρωσης, με το αρωματικό μασάζ να αποτελεί μία από τις αγαπημένες εμπειρίες των επισκεπτών. Παράλληλα, μπορείς να επιλέξεις μασάζ με ζεστές πέτρες, γνωστό και ως hot stone massage, αλλά και παραδοσιακό ταϊλανδέζικο μασάζ για βαθύτερη αποφόρτιση του σώματος. Για όσους αναζητούν μια πιο ολιστική προσέγγιση, υπάρχουν θεραπείες ενεργειακής εξισορρόπησης που περιλαμβάνουν πρακτικές όπως οι θεραπείες των Πέντε Στοιχείων, το ρέικι, ο βελονισμός και άλλες ενεργειακές τεχνικές που στοχεύουν στην εσωτερική αρμονία.

Από το βυζαντινό χαμάμ μέχρι τις υδροθεραπείες

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στον χώρο είναι το εντυπωσιακό βυζαντινό χαμάμ, το οποίο συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη εμπειρία ευεξίας. Παράλληλα, προσφέρονται εξειδικευμένες υδροθεραπείες, όπως οι θεραπείες Kneipp και οι συνεδρίες Watsu, που αξιοποιούν τη δύναμη του νερού για χαλάρωση και αποσυμπίεση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί επισκέπτες περιγράφουν την εμπειρία ως ένα ταξίδι αναζωογόνησης, μακριά από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας.

Φροντίδα προσώπου, σώματος και ολιστική προσέγγιση

Οι επιλογές δεν σταματούν εκεί. Στο Euphoria Retreat μπορείς να βρεις θεραπείες ενυδάτωσης, εξειδικευμένες αγωγές προσώπου, προγράμματα περιποίησης σώματος και θεραπείες που επικεντρώνονται στη συνολική αίσθηση ευεξίας. Παράλληλα, υπάρχουν υπηρεσίες όπως η λεμφική παροχέτευση, συμβουλευτικές ομοιοπαθητικής προσέγγισης και προγράμματα κυτταρικής αποτοξίνωσης, τα οποία απευθύνονται σε όσους επιθυμούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας.

Ο Μυστράς παραμένει ένας από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς ευεξίας

Η επιλογή της Κατερίνας Καραβάτου να περάσει στιγμές χαλάρωσης στον Μυστρά δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντίθετα, έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν προορισμό που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και τη σύγχρονη φιλοσοφία της ευεξίας. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το στοιχείο που αποτυπώνει καλύτερα και το μήνυμα της παρουσιάστριας. Η «ευφορία» δεν είναι απλώς μια λέξη ή ένας τίτλος σε μια ανάρτηση. Είναι η αίσθηση που αναζητάς όταν αποφασίζεις να αφήσεις για λίγο πίσω σου την καθημερινότητα και να αφιερώσεις χρόνο στη δική σου ισορροπία, ηρεμία και φροντίδα.

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