Πέθανε η Valerie Perrine, η ηθοποιός του Superman, σε ηλικία 82 ετών

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός που ξεχώρισε δίπλα σε Dustin Hoffman και Gene Hackman άφησε το αποτύπωμά της στον κινηματογράφο της δεκαετίας του 1970

Η Valerie Perrine, ηθοποιός που συνδέθηκε με εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του 1970 και απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Lenny», πέθανε σε ηλικία 82 ετών, όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση του σκηνοθέτη Stacey Souther.

Ο Stacey Souther γνωστοποίησε την είδηση μέσω ανάρτησης, αναφέροντας ότι «με βαθιά θλίψη μοιράζομαι τη συνταρακτική είδηση ότι η Valerie Perrine έφυγε από τη ζωή». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για οικονομική ενίσχυση με στόχο την κάλυψη των εξόδων της κηδείας της, επισημαίνοντας ότι «η τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο κοιμητήριο Forest Lawn, όμως έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια μάχης με τη νόσο του Parkinson, τα οικονομικά της είχαν εξαντληθεί».

Η Valerie Perrine είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Parkinson το 2015, με την πορεία της ασθένειας να καταγράφεται σε ντοκιμαντέρ διάρκειας 45 λεπτών που σκηνοθέτησε ο Stacey Souther και παρουσιάστηκε το 2019. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η ηθοποιός επέδειξε «απίστευτο θάρρος και συμπόνια, χωρίς να παραπονεθεί ούτε μία φορά. Υπήρξε πηγή έμπνευσης και έζησε τη ζωή στο έπακρο. Ο κόσμος είναι λιγότερο όμορφος χωρίς εκείνη».

Η καριέρα της Valerie Perrine ξεκίνησε στο Λας Βέγκας ως showgirl, προτού μετακομίσει στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε να αποκτά κινηματογραφικούς ρόλους. Η πρώτη της ευρεία αναγνώριση ήρθε με τη συμμετοχή της στις ταινίες «Slaughterhouse-Five» το 1972 και «The Last American Hero» το 1973, ενώ την ίδια χρονιά έγινε η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε γυμνή σε αμερικανική τηλεοπτική παραγωγή, στην εκπομπή «Steambath».

Η καθοριστική στιγμή της καριέρας της ήρθε το 1974, όταν υποδύθηκε τη Honey Bruce στο «Lenny» του Bob Fosse, στο πλευρό του Dustin Hoffman. Για την ερμηνεία της τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών και έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Valerie Perrine έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Miss Teschmacher στις ταινίες «Superman» το 1978 και «Superman II» το 1980, όπου εμφανίστηκε δίπλα στον Gene Hackman. Στη συνέχεια συμμετείχε σε παραγωγές όπως το «The Electric Horseman» το 1979 με τον Robert Redford και το «The Border» το 1982 με τον Jack Nicholson.

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες επιλογές της υπήρξε η συμμετοχή της στο «Can’t Stop the Music» το 1980, μια ταινία που αργότερα απέκτησε cult χαρακτήρα, αλλά η ίδια είχε εκφράσει την απογοήτευσή της δηλώνοντας ότι «κατέστρεψε την καριέρα μου. Μετακόμισα στην Ευρώπη γιατί ένιωθα ντροπή».

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της περιόρισε τις εμφανίσεις της στον κινηματογράφο, ωστόσο συνέχισε να συμμετέχει σε επιλεγμένες παραγωγές, όπως το «Water» το 1985, όπου είχε χαρακτηρίσει τον συμπρωταγωνιστή της Michael Caine ως «τον πιο ευγενικό άνθρωπο με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ», καθώς και το «What Women Want» το 2000. Η Valerie Perrine αφήνει πίσω της μια πορεία που συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές του αμερικανικού κινηματογράφου, με ερμηνείες που εξακολουθούν να μνημονεύονται για την ένταση και τη μοναδικότητά τους.

Δες κι αυτό…