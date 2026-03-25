Εντυπωσιακή η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα

Σύγχρονα οπλικά συστήματα, νέες στολές και ισχυρό μήνυμα αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων στη φετινή εθνική επέτειο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η φετινή στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:35, με τη συμμετοχή πλήθους στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων, ενώ τον ουρανό της Αθήνας κάλυψαν σχηματισμοί μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας, προσδίδοντας εντυπωσιακή διάσταση στο τελετουργικό.

Στην παρέλαση συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σπουδαστές παραγωγικών σχολών καθώς και οι Εύζωνες, που αποτελούν διαχρονικό σύμβολο της εθνικής παράδοσης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία νέων τεχνολογικών συστημάτων, τα οποία ανέδειξαν τον εκσυγχρονισμό και τη σταδιακή μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα πιο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται μέσω της «Ατζέντας 2030» και του νέου Δόγματος Αποτροπής.

Κεντρική επιδίωξη της νέας στρατηγικής είναι η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, με στόχο την ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού εμφανίστηκε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία συνδυάζει αυξημένα επίπεδα προστασίας, λειτουργικότητα και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην παρουσία νέων οπλικών συστημάτων. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε το αντι drone σύστημα «Κένταυρος».

Η εικόνα της παρέλασης δεν περιορίστηκε σε μια τελετουργική επίδειξη ισχύος, αλλά ανέδειξε τη στρατηγική κατεύθυνση των Ενόπλων Δυνάμεων προς ένα μοντέλο που βασίζεται στην τεχνολογική εξέλιξη, την ευελιξία και την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

