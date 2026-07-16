«Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι»: Η μεγάλη γιορτή της παράδοσης επιστρέφει στον Λυκαβηττό

Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι: Η μεγάλη γιορτή της παράδοσης επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην καρδιά της Αθήνας!

Με μια ματιά Το "Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι" επιστρέφει για 3η χρονιά στον Λυκαβηττό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 19:30, στο Parking του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού.

Θα συμμετέχουν οι Γωγώ Τσαμπά, Νίκος Ζωιδάκης, Στέλλα Κονιτοπούλου και Νεκτάριος Κοκκώνης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για 3η χρονιά με παραδοσιακή μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό κέφι.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 19:30, το Parking του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο αθηναϊκό γλέντι, με ελεύθερη είσοδο.

Ο ΑΝΤ1 ενώνει το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες θα φέρουν στο κέντρο της Αθήνας τον παλμό, τη ζωντάνια και τη χαρά του αυθεντικού πανηγυριού, σε μια γιορτή ανοιχτή για όλους.

Στη σκηνή θα ανέβουν: η αυθεντική φωνή του δημοτικού τραγουδιού Γωγώ Τσαμπά, ο καταξιωμένος ερμηνευτής της κρητικής μουσικής, Νίκος Ζωιδάκης και η μοναδική ερμηνεύτρια των νησιώτικων τραγουδιών Στέλλα Κονιτοπούλου, σε ένα πρόγραμμα με ρυθμό και μελωδίες που έχουν συνδεθεί με τα ελληνικά έθιμα.





Στο κλαρίνο ο Νεκτάριος Κοκκώνης.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Θάνος Κιούσης.

Το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι προσκαλεί όλους τους λάτρεις της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, σε μια βραδιά όπου το αυθεντικό ελληνικό γλέντι γίνεται αφορμή για χορό, συνάντηση και διασκέδαση.

Μια πόλη – Ένα Πανηγύρι!

Τρίτη 21 Ιουλίου

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Parking Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού

Είσοδος ελεύθερη

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