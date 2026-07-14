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City Guide 14.07.2026

Ο Πάνος Βλάχος φέρνει στη σκηνή την υπόθεση του μικρού Άλεξ – Η παράσταση που ανοίγει ξανά μια πληγή 20 ετών

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Η νέα θεατρική παράσταση του Πάνου Βλάχου και της Λητώς Τριανταφυλλίδου εμπνέεται από μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις της σύγχρονης Ελλάδας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η θεατρική παράσταση «ΑΛΕΞ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Μια Μικρή Ιστορία Βίας» αναφέρεται στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Άλεξ Μεσχισβίλι.
  • Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Λητώς Τριανταφυλλίδου και πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο, εξερευνά τη βία, τον φόβο και τη σιωπή.
  • Επικεντρώνεται σε ένα από τα παιδιά που συνδέθηκαν με την υπόθεση, ανασυνθέτοντας τη μνήμη και εξετάζοντας την ευθύνη.
  • Το έργο θίγει τη δημιουργία της βίας, το bullying και τη συνενοχή της κοινωνίας μέσω της σιωπής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις υποθέσεις που σημάδεψαν βαθιά την ελληνική κοινωνία επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από τη δύναμη της θεατρικής τέχνης. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνιση του μικρού Άλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια, μια ιστορία που άφησε πίσω της αναπάντητα ερωτήματα και ένα βαρύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη, ο Πάνος Βλάχος και η Λητώ Τριανταφυλλίδου επιχειρούν να φωτίσουν τις πιο σκοτεινές πλευρές της υπόθεσης μέσα από την παράσταση «ΑΛΕΞ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Μια Μικρή Ιστορία Βίας».

https://www.instagram.com/lytotr/
https://www.instagram.com/lytotr/

Δεν πρόκειται για μια απλή μεταφορά ενός πραγματικού γεγονότος στη σκηνή, αλλά για μια βαθύτερη θεατρική αναζήτηση γύρω από τη βία, τον φόβο, την ευθύνη και τη σιωπή που συχνά περιβάλλει τέτοιες ιστορίες. Με αφετηρία ένα γεγονός που συγκλόνισε την Ελλάδα το 2006, η παράσταση επιχειρεί να εξετάσει όχι μόνο όσα συνέβησαν, αλλά και όσα έμειναν πίσω – τα ερωτήματα, τις ενοχές και τις πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ.

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Η νέα θεατρική παραγωγή κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με τον Πάνο Βλάχο να βρίσκεται στον κεντρικό ρόλο και τη Λητώ Τριανταφυλλίδου να υπογράφει τη σκηνοθεσία.

Η υπόθεση του μικρού Άλεξ που συγκλόνισε την Ελλάδα

Ο Άλεξ Μεσχισβίλι εξαφανίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2006 στη Βέροια, σε ηλικία μόλις 11 ετών. Εκείνο το βράδυ είχε φύγει από το κλειστό γυμναστήριο της Ελιάς με προορισμό το πρακτορείο ΟΠΑΠ του πατριού του, όμως δεν έφτασε ποτέ εκεί. Η εξαφάνισή του εξελίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι έρευνες στράφηκαν σε ομάδα ανήλικων παιδιών, ενώ στη δημοσιότητα ήρθαν στοιχεία για περιστατικά εκφοβισμού, αντιφατικές καταθέσεις και γεγονότα που δημιούργησαν ένα σύνθετο και ιδιαίτερα φορτισμένο σκηνικό. Παρά τις έρευνες και τις δικαστικές εξελίξεις που ακολούθησαν, το σώμα του παιδιού δεν βρέθηκε ποτέ. Το γεγονός αυτό άφησε την υπόθεση ανοιχτή στη μνήμη της κοινωνίας και δημιούργησε ένα διαρκές ερώτημα γύρω από όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα.

Ο Πάνος Βλάχος σε έναν ρόλο γεμάτο ερωτήματα

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται ένα από τα παιδιά που συνδέθηκαν με την υπόθεση, το οποίο πλέον ως ενήλικας επιστρέφει σε εκείνα τα γεγονότα και προσπαθεί να ανασυνθέσει τη μνήμη του. Ο Πάνος Βλάχος καλείται να ενσαρκώσει διαφορετικά πρόσωπα και πλευρές μιας ιστορίας που δεν αφορά μόνο ένα περιστατικό, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτό. Μέσα από ανακρίσεις, θραύσματα αναμνήσεων και σκηνικές αναπαραστάσεις, η παράσταση εξετάζει τη γραμμή που χωρίζει την αθωότητα από την ευθύνη. Μαζί του εμφανίζονται ανήλικοι ερμηνευτές, οι οποίοι μεταμορφώνονται σε παιδιά και ενήλικες, θύματα και θύτες, μάρτυρες και πρόσωπα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τη δική τους θέση μέσα στην ιστορία.

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Μία παράσταση για τη βία, το bullying και τη σιωπή

Το «ΑΛΕΞ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Μια Μικρή Ιστορία Βίας» δεν αντιμετωπίζει την υπόθεση μόνο ως ένα αστυνομικό μυστήριο. Η βασική του θεματική αφορά τη δημιουργία της βίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να γεννηθεί μέσα από μικρές καθημερινές συμπεριφορές. Το έργο εξετάζει το bullying όχι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης κουλτούρας που συχνά μαθαίνει στα παιδιά να συνδέουν τη δύναμη με την επιβολή και την ευαισθησία με αδυναμία. Ταυτόχρονα, στρέφει το βλέμμα και στους ενηλίκους – στις οικογένειες, στο σχολείο, στην κοινωνία και στους θεσμούς – θέτοντας το δύσκολο ερώτημα για το πόσο συχνά η σιωπή μπορεί να γίνει μορφή συνενοχής.

Ο Πάνος Βλάχος τραγουδάει σε συναυλία μπροστά σε ενθουσιώδες κοινό που τον παρακολουθεί με κινητά.
https://www.instagram.com/panos_vlahos_official/

Μία θεατρική επιστροφή σε μια ιστορία που δεν έκλεισε ποτέ

Η παράσταση του Πάνου Βλάχου και της Λητώς Τριανταφυλλίδου δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει απλώς μία τραγική υπόθεση. Επιλέγει να μιλήσει για τη μνήμη, την ευθύνη και τις πληγές που αφήνουν πίσω τους γεγονότα τα οποία δεν βρήκαν ποτέ πλήρη λύση. Με τη σκηνοθετική ματιά της Λητώς Τριανταφυλλίδου, η αφήγηση, η κίνηση και η θεατρική πράξη συνδυάζονται ώστε ο θεατής να μην παρακολουθεί απλώς μία ιστορία, αλλά να έρχεται αντιμέτωπος με δύσκολες σκέψεις για τη βία και τις συνέπειές της.

Ο Πάνος Βλάχος με γυαλιά ηλίου και σκούρο μπλουζάκι, ετοιμάζεται για την προσωπική του μουσική πλευρά.
https://www.instagram.com/panos_vlahos_official/

Το «ΑΛΕΞ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Μια Μικρή Ιστορία Βίας» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο συζητημένες θεατρικές παραστάσεις της σεζόν 2026 – 2027, καθώς αγγίζει ένα θέμα που παραμένει βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη της Ελλάδας.

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ΘΕΑΤΡΟ Πάνος Βλάχος
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