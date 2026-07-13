3 rooftops της Αθήνας που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

Με μια ματιά Οι ταράτσες της Αθήνας προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα, θέα και cocktails για καλοκαιρινές εξόδους.

Το Couleur Locale στο Μοναστηράκι προσφέρει ανεπιτήδευτη αισθητική και θέα στην Ακρόπολη.

Το Bios διαθέτει urban, βιομηχανική αισθητική και εναλλακτικό χαρακτήρα με θέα στην πόλη.

Το 1818 Artspace & Rooftop συνδυάζει minimal αισθητική, μουσική και εντυπωσιακή θέα στο κέντρο της Αθήνας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα το καλοκαίρι έχει έναν δικό της, ξεχωριστό χαρακτήρα. Μόλις πέσει ο ήλιος, οι ταράτσες της πόλης γεμίζουν κόσμο, μουσική, cocktails και θέα που δύσκολα χορταίνεται. Από το ιστορικό κέντρο μέχρι τις πιο ανερχόμενες γειτονιές, υπάρχουν σημεία που μετατρέπουν κάθε έξοδο σε μικρή καλοκαιρινή απόδραση.

Είτε ψάχνεις το ιδανικό μέρος για after office ποτό, είτε οργανώνεις βραδινή έξοδο με την παρέα ή ένα πιο ρομαντικό ραντεβού, οι rooftop χώροι της Αθήνας προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα. Με φόντο την Ακρόπολη, δημιουργικά cocktails και χαλαρό vibe, δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο γίνονται viral στα social media.

Πώς να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο ήρεμο με απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου

Ξεχωρίσαμε τρεις αγαπημένες ταράτσες που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι και υπόσχονται να χαρίσουν τις πιο Instagram-worthy στιγμές της σεζόν.

1. Couleur Locale

Κρυμμένο στην καρδιά του Μοναστηρακίου, το Couleur Locale αποτελεί σταθερή επιλογή για όσους αγαπούν την ανεπιτήδευτη αισθητική και τη μοναδική θέα προς την Ακρόπολη. Η χαλαρή ατμόσφαιρα, οι μουσικές επιλογές και τα signature cocktails το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο αγαπημένα meeting points της πόλης.

2. Bios

Η πιο urban ταράτσα της Αθήνας βρίσκεται στο Bios. Με βιομηχανική αισθητική, εναλλακτικό χαρακτήρα και μοναδική θέα στην πόλη, αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τα live, τα DJ sets, τα cocktails και τις πιο διαφορετικές καλοκαιρινές βραδιές. Το rooftop του ξεχωρίζει για το χαλαρό του vibe και προσελκύει κάθε χρόνο ένα νεανικό κοινό που αναζητά κάτι διαφορετικό από την κλασική έξοδο.

3. 1818 Artspace & Rooftop

Το 1818 Artspace & Rooftop είναι μία από τις πιο φρέσκες αφίξεις στο κέντρο της Αθήνας και έχει ήδη αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό. Συνδυάζει minimal αισθητική, δημιουργικά cocktails, μουσική και εντυπωσιακή θέα, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για καλοκαιρινές εξόδους. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν την Αθήνα από ψηλά σε έναν σύγχρονο και ιδιαίτερο χώρο.

Είτε προτιμάς ένα χαλαρό cocktail με θέα, είτε αναζητάς το επόμενο στέκι για βραδινή έξοδο με την παρέα σου, αυτές οι τρεις ταράτσες έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να ζήσεις την αθηναϊκή καλοκαιρινή εμπειρία. Βάλε τις στη λίστα σου και ετοιμάσου να απολαύσεις την πόλη από… την πιο όμορφη πλευρά της, με φόντο τον φωτισμένο αθηναϊκό ουρανό.