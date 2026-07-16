Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026: Markus Stockhausen και η «Μήδεια» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 στην Πάρο υποδέχεται δύο κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης, φιλοξενώντας τη μυσταγωγική συναυλία του Markus Stockhausen και την εμβληματική παράσταση «Μήδεια» σε σκηνοθεσία Nikita Milivojević.

Markus Stockhausen – «Music of the Stars»

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, 21:00

Μια ξεχωριστή μουσική περιήγηση στο έναστρο σύμπαν υπόσχεται ο Markus Stockhausen με την παράσταση «Music of the Stars». Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τρομπετίστας, μαζί με την Tara Bouman (κλαρινέτα) και τον Βασίλη Ρακόπουλο (κιθάρα), θα δημιουργήσουν μοναδικά ηχητικά τοπία βασισμένα στη διαισθητική μουσική (intuitive music) και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Μακριά από τα φώτα της πόλης, το φυσικό περιβάλλον του Πάρκου Πάρου μετατρέπεται στο ιδανικό σκηνικό για μια εμπειρία που στρέφει το βλέμμα και τη φαντασία προς τα άστρα.

Ευριπίδη «Μήδεια»

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, 21:00

Λίγες ημέρες αργότερα, το φεστιβάλ φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες θεατρικές παραγωγές του καλοκαιριού. Είκοσι εννέα χρόνια μετά τη θρυλική της ερμηνεία, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο της ευριπίδειας τραγωδίας. Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Nikita Milivojević προσεγγίζει το έργο με εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση της Μήδειας.

Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης, Διονύσης Πιφέας και η Ρένη Πιττακή (Τροφός).

Μουσική: Πρωτότυπη ζωντανή σύνθεση από τον Δημήτρη Καμαρωτό επί σκηνής.

Διαβάστε αναλυτικά:

MARKUS STOCKHAUSEN

MUSIC OF THE STARS

Μια μουσική περιήγηση στο έναστρο σύμπαν

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, 21:00

Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 υποδέχεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ευρωπαίους μουσικούς, τον Markus Stockhausen, σε μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στο μυστήριο, την ποίηση και τη μουσική του έναστρου ουρανού.

Με τίτλο «Music of the Stars», η παράσταση αποτελεί μια ιδιαίτερη μουσική περιήγηση στο σύμπαν, όπου οι ήχοι της τρομπέτας και του flugelhorn του Markus Stockhausen συναντούν τα κλαρινέτα της Tara Bouman και την κιθάρα του Βασίλη Ρακόπουλου. Κάτω από «τα χίλια μάτια της νύχτας», οι τρεις μουσικοί δημιουργούν ηχητικά τοπία εμπνευσμένα από τους αστερισμούς, την αρμονία των ουράνιων σωμάτων και τη δραματουργία της ελληνικής μυθολογίας.

Η συναυλία κινείται στο πεδίο της λεγόμενης «intuitive music» (διαισθητικής μουσικής), ενός μουσικού ρεύματος που εισήγαγε ο Karlheinz Stockhausen και το οποίο βασίζεται στην ελευθερία της δημιουργικής έκφρασης, τον αυτοσχεδιασμό και τη βαθιά αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών. Κάθε εκτέλεση είναι μοναδική, καθώς οι συνθέσεις μεταμορφώνονται διαρκώς μέσα από τη ζωντανή επικοινωνία των ερμηνευτών και τη σχέση τους με τον χώρο και τη στιγμή. Με διεθνή παρουσία που εκτείνεται από την κλασική μουσική και τη σύγχρονη δημιουργία έως την τζαζ και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, ο Markus Stockhausen θεωρείται μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.

Στο «Music of the Stars» συνδυάζει τη λυρικότητα, τον πειραματισμό και τη βαθιά πνευματική διάσταση της μουσικής σε μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής συναυλίας.

Η συναυλία παρουσιάζεται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, στην προστατευόμενη χερσόνησο του Άι-Γιάννη Δέτη. Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Αιγαίου και μακριά από τα φώτα της πόλης, το τοπίο γίνεται ιδανικό σκηνικό για μια μουσική εμπειρία που στρέφει το βλέμμα προς τα άστρα και τη φαντασία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Markus Stockhausen:

τρομπέτα, flugelhorn

Tara Bouman:

κλαρινέτα

Βασίλης Ρακόπουλος:

κιθάρα

ΕΥΡΠΙΔΗ ΜΗΔΕΙΑ

Σκηνοθεσία: Nikita Milivojević

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, 21:00

Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης

Το Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 υποδέχεται μία από τις σημαντικότερες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Η εμβληματική «Μήδεια» του Ευριπίδη παρουσιάζεται στο Θέατρο Πάρκου Άι-Γιάννης Δέτης, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Nikita Milivojević και με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο.

Είκοσι εννέα χρόνια μετά τη θρυλική ερμηνεία της στη Μήδεια, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη επιστρέφει σε έναν από τους σημαντικότερους ρόλους του αρχαίου δράματος, ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη.

Ο Nikita Milivojević, ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες της γενιάς του και γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη σπουδαία του δουλειά πάνω στην αρχαία ελληνική γραμματεία, προσεγγίζει τη Μήδεια με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του ευριπίδειου λόγου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη διαχρονική ένταση ενός έργου που συνεχίζει να συνομιλεί με το σήμερα.

Η Μήδεια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη. Μιλά για τον έρωτα και την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Δεν παρουσιάζεται ως ένα μυθικό τέρας, αλλά ως μια βαθιά ανθρώπινη ύπαρξη που φτάνει στο έσχατο σημείο της σύγκρουσης με τον εαυτό της και τον κόσμο.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ρένη Πιττακή, πλαισιωμένοι από έναν πολυμελή θίασο και ζωντανή μουσική επί σκηνής σε πρωτότυπη σύνθεση του Δημήτρη Καμαρωτού.

Η παράσταση παρουσιάζεται στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, στην προστατευόμενη χερσόνησο του Άι-Γιάννη Δέτη. Εκεί όπου το κυκλαδίτικο τοπίο συναντά τον πολιτισμό, το Φεστιβάλ στο Πάρκο συνεχίζει να φιλοξενεί κορυφαίες παραγωγές από το θέατρο, τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Αιγαίου.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: Γενική είσοδος 30€

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά έως 6 ετών

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

TICKET SERVICES (*)

– τηλεφωνικά: 2107234567

– online: www.ticketservices.gr

* Οι τηλεφωνικές και οι online αγορές περιλαμβάνουν χρέωση υπηρεσίας 5%

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία – Διασκευή : Nikita Milivojevic

Σκηνογραφία : Σωτήρης Μελανός

Πρωτότυπη μουσική / δραματουργία : Δημήτρης Καμαρωτός

Κίνηση : Amalia Bennett

Ενδυματολόγος : Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός Φωτισμών : Νίκος Βλασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου : Κώστας Μπώκος

Βοηθός σκηνοθέτη : Νίκος Τσιμάρας

Visual Identity – Γραφιστικά : Δημήτρης Γκέλμπουρας @forbidden.designs

Φωτογραφίες : Πάνος Γιαννακόπουλος

Πρωταγωνιστούν:

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Λάζαρος Γεωργακόπουλος

Άρης Λεμπεσόπουλος

Τάσος Σωτηράκης

Διονύσης Πιφέας

Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή

Χορός:

Ηλέκτρα Καρτάνου

Εμμανουήλ Κοντός

Ιωάννα Μπιτούνη

Κατερίνα Νταλιάνη

Μαριάμ Ρουχατζέ

Νίκος Τσιμάρας

Μουσικοί επί σκηνής : Στέλιος Κατσατσίδης, Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Διεύθυνση Παραγωγής : Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής : Ξένια Καλαντζή

Οργάνωση Περιοδείας : Artrack productions – Παναγιώτης Πάντος

Παραγωγή : Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

Σχετικά με το Πάρκο Πάρου

Το Πάρκο Πάρου, μέσα από πληθώρα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων, φιλοδοξεί να προσφέρει όλο τον χρόνο ευκαιρίες και νέες εμπειρίες στην κοινότητα, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού. Πρόκειται για δημοτική επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 2009, με στόχο να δώσει μια άλλη προοπτική στον πολιτιστικό και ποιοτικό τουρισμό στα νησιά του Αιγαίου και της Ελλάδας. Το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, πρωτοπόρο στο είδος του στις Κυκλάδες, είναι ένα θεματικό πάρκο που εκτείνεται σε μια χερσόνησο 800 στρεμμάτων και λειτουργεί για την προστασία και την ανάδειξη της χερσονήσου του Άι Γιάννη Δέτη. Διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το Φεστιβάλ στο Πάρκο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεμιστοκλή Καρποδίνη.

Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του Πάρκου Πάρου και μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Instagram: @parospark

Website: www.parospark.com

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Επικοινωνία

Άι-Γιάννης Δέτης, Νάουσα Πάρος, 844 01

+30 22840 52908

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