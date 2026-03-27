Ζόζεφιν: Όσα είπε για την επανασύνδεση με τον Νίνο – «Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»

Η Ζόζεφιν εξομολογείται τον έρωτά της για τον Νίνο και μιλά για το νέο τους τραγούδι και τη συνεργασία της με τη Heaven Music

Μια νέα επαγγελματική σελίδα ανοίγει για τη Ζόζεφιν, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη δισκογραφική εταιρεία Heaven Music. Με αφορμή αυτή τη νέα αρχή αλλά και το πρόσφατο τραγούδι που κυκλοφόρησε μαζί με τον σύντροφό της, η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το τραγούδι που δημιούργησε ο Νίνο, καθώς εκείνος έγραψε τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα κομμάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, αφού αποτυπώνει τα συναισθήματα που βιώνουν στη σχέση τους.

«Το τραγούδι είναι η αλήθεια μας. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα. Έγραψε μουσική και στίχο ο Νίνο. Είναι ένα τραγούδι σταθμός για εμένα. Είναι ένα αληθινό τραγούδι και το έγραψε αυτός ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε επίσης τα συναισθήματά της για τη σχέση τους, μιλώντας ανοιχτά για τον έρωτά της: «Είμαι ερωτευμένη. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Παιδιά ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες», εξομολογήθηκε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση της με την Κόνι Μεταξά και το αν την έχει μπλοκάρει στα social media, προτίμησε να μην επεκταθεί στο θέμα, λέγοντας μόνο:

«Δεν θα απαντήσω για το μπλοκ στην Κόνι Μεταξά, αλλά της στέλνω την αγάπη μου».





