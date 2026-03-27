Η Khloé Kardashian εξομολογείται για τον Lamar Odom: «Τον χτύπησα στο πρόσωπο όταν τον είδα να κάνει χρήση»

Η Khloé Kardashian μιλά ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο δίπλα στον πρώην σύζυγό της Lamar Odom στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix

Μια ιδιαίτερα προσωπική και σκληρή εξομολόγηση κάνει η Khloé Kardashian στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The Death & Life of Lamar Odom», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα και ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ Untold, η τηλεοπτική σταρ αναφέρεται στη δύσκολη περίοδο που βίωσε δίπλα στον πρώην σύζυγό της, Lamar Odom, όταν εκείνος πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Η ίδια θυμάται μια από τις πιο έντονες στιγμές της σχέσης τους, η οποία εκτυλίχθηκε μετά την σοβαρή υπερβολική δόση που είχε υποστεί ο πρώην άσος των Los Angeles Lakers το 2015.

Όπως περιγράφει, τότε προσπάθησε να τον βοηθήσει με κάθε τρόπο, φροντίζοντας ακόμη και για τις βασικές του ανάγκες. Είχε νοικιάσει σπίτι για να μπορεί να αναρρώσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον και είχε οργανώσει να υπάρχει προσωπικό που θα τον φροντίζει.

Ωστόσο, η κατάσταση αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο περίμενε. Σε μια απροειδοποίητη επίσκεψή της στο σπίτι, η Khloé Kardashian βρέθηκε μπροστά σε μια σκηνή που την σόκαρε, καθώς συνειδητοποίησε ότι ο Lamar Odom είχε επιστρέψει στη χρήση ουσιών.

Khloé Kardashian recalls how she found the ex-NBA star 'smoking crack' in a house that she had rented for him

Η αντίδρασή της, όπως εξηγεί, ήταν αποτέλεσμα της έντονης απογοήτευσης και της πίεσης που βίωνε εκείνη την περίοδο. Η ίδια ένιωθε ότι είχε βάλει τη ζωή της σε παύση για να σταθεί δίπλα του και να τον βοηθήσει να επανέλθει. Μετά από εκείνη τη στιγμή, του ξεκαθάρισε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει να τον στηρίζει με τον ίδιο τρόπο και ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από το σπίτι.

Από την πλευρά του, ο Lamar Odom δεν αναφέρεται εκτενώς στο συγκεκριμένο περιστατικό στο ντοκιμαντέρ, ωστόσο παραδέχεται πως είναι δύσκολο να πιστέψει ότι κάποιος θα του προσέφερε ναρκωτικά γνωρίζοντας το παρελθόν του.

Η σχέση των δύο αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της αμερικανικής showbiz. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2009, μόλις έναν μήνα μετά τη γνωριμία τους, σε μια τελετή στο Beverly Hills.

Τα επόμενα χρόνια η σχέση τους πέρασε από πολλές δοκιμασίες, με φήμες για απιστίες, προβλήματα εξάρτησης και τελικά την αίτηση διαζυγίου το 2013. Το 2015, όταν ο Lamar Odom βρέθηκε σε κώμα μετά από υπερβολική δόση σε οίκο ανοχής στη Nevada, η Khloé Kardashian αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά το διαζύγιο για να σταθεί στο πλευρό του κατά την ανάρρωσή του.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, η ίδια προχώρησε ξανά στη διαδικασία του διαζυγίου, το οποίο ολοκληρώθηκε οριστικά το 2016, κλείνοντας έτσι ένα ταραχώδες κεφάλαιο στη ζωή τους.

