Ο τραγουδιστής του Lion King μηνύει κωμικό για λάθος μετάφραση και ζητά πάνω από 20 εκατ.

Σε δικαστική διαμάχη εξελίσσεται η υπόθεση γύρω από το θρυλικό τραγούδι «Circle of Life» από την ταινία «The Lion King», με τον Lebohang Morake να στρέφεται νομικά κατά του Learnmore Jonasi. Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης κατηγορεί τον κωμικό ότι παρουσίασε εσφαλμένα και προσβλητικά το νόημα του τραγουδιού, προκαλώντας σοβαρή ζημία στη φήμη και τα επαγγελματικά του συμφέροντα.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγωγής, ο Learnmore Jonasi παρουσίασε σε επεισόδιο του podcast «One54» μια χιουμοριστική αλλά, όπως υποστηρίζει ο Lebohang Morake, παραπλανητική μετάφραση της φράσης «Nants’ingonyama bagithi Baba», λέγοντας ότι σημαίνει «κοίτα, ένα λιοντάρι. Θεέ μου». Οι παρουσιαστές του podcast αντέδρασαν με γέλια, σημειώνοντας ότι περίμεναν μια πιο «όμορφη και μεγαλοπρεπή» ερμηνεία.

Στην πραγματικότητα, η φράση αποδίδεται ως «όλοι χαιρετούν τον βασιλιά, όλοι υποκλινόμαστε στην παρουσία του βασιλιά», στοιχείο που, σύμφωνα με τον Lebohang Morake, αλλοιώθηκε πλήρως από την παρουσίαση του Learnmore Jonasi. Η αγωγή αναφέρει ότι ο Learnmore Jonasi επανέλαβε το ίδιο αστείο και κατά τη διάρκεια παράστασής του στις 12 Μαρτίου στο Los Angeles, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, απέσπασε θερμή ανταπόκριση από το κοινό.

Ο Lebohang Morake υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις αυτές διαδόθηκαν ευρέως και επηρέασαν αρνητικά τις επαγγελματικές του σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του με τη Disney, καθώς και τα έσοδά του από δικαιώματα. Όπως αναφέρεται, η ζημία εκτιμάται σε περισσότερα από 20 εκατ., ενώ ζητείται επιπλέον αποζημίωση 7 εκατ. για ηθική βλάβη.

Στην αγωγή επισημαίνεται ότι ο Learnmore Jonasi παρουσίασε τη μετάφραση ως πραγματικό γεγονός και όχι ως σατιρικό σχόλιο, γεγονός που, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία, περιορίζει την προστασία που θα μπορούσε να του παρέχει η ελευθερία της έκφρασης στο πλαίσιο της σάτιρας. Μέχρι στιγμής, ο Learnmore Jonasi δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για τη νομική υπόθεση. Ωστόσο, σε πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι είναι «μεγάλος θαυμαστής» του Lebohang Morake και πρότεινε να συνεργαστούν σε ένα βίντεο που θα εξηγεί το πραγματικό νόημα του τραγουδιού «The Lion King».

Όπως ανέφερε «η κωμωδία έχει πάντα έναν τρόπο να ανοίγει συζητήσεις. Αυτή είναι μια ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί τώρα οι άνθρωποι ακούνε», επιχειρώντας να δώσει έναν διαφορετικό τόνο στην υπόθεση που έχει ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Δες κι αυτό…