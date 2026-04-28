Μουσικά Νέα 28.04.2026

Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν το επιτυχημένο τους ταξίδι

Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν τη συνεργασία τους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους πορεία με νέες μουσικές επιτυχίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Panik Records και η Ανδρομάχη ανανεώνουν τη συνεργασία τους και συνεχίζουν μαζί τις μεγάλες και viral επιτυχίες τους.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και η Ανδρομάχη υπέγραψαν την ανανέωση των συμβολαίων έχοντας δίπλα τους το team της εταιρείας, μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα.

Eurovision: Παγκόσμιο «κυνήγι» για χαμένο τηλεοπτικό υλικό από τις πρώτες διοργανώσεις

Η Ανδρομάχη είναι μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, μία ξεχωριστή καλλιτέχνιδα που σύστησε στο κοινό η Panik και μαζί έχουν χαρίσει διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» και γίνονται super viral στο TikTok, με πιο πρόσφατα τα mega hits «Σούσουρο», «Πάρε Ρεπό», «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;».

Το δισκογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 2017 με «Το Φεγγάρι» και, έκτοτε, με συνεχή και συστηματική δουλειά, η Ανδρομάχη εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές τραγουδίστριες. Εκτός από τις δισκογραφικές επιτυχίες, στο ενεργητικό της έχει μεγάλες επί σκηνής συνεργασίες όπως με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Θοδωρή Φέρρη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, καθώς και sold out solo εμφανίσεις, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision του 2022.

«Χαμός» στο φινάλε του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα – Το ΝΟΧ γέμισε με λαμπερές παρουσίες

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η εξομολόγηση της Αλεξία Κεφαλά για τον FY, τον Mad Clip και το περιστατικό που τη σημάδεψε

Η εξομολόγηση της Αλεξία Κεφαλά για τον FY, τον Mad Clip και το περιστατικό που τη σημάδεψε

Spring outfits 2026: Τα πιο stylish looks από τα Instagram It girls που αξίζει να αντιγράψεις τώρα

Spring outfits 2026: Τα πιο stylish looks από τα Instagram It girls που αξίζει να αντιγράψεις τώρα

Η επιστροφή του Justin Bieber στα charts – Πώς το Coachella ανέβασε ξανά το «SWAG»
Μουσικά Νέα

Η επιστροφή του Justin Bieber στα charts – Πώς το Coachella ανέβασε ξανά το «SWAG»

28.04.2026
Eurovision: Παγκόσμιο «κυνήγι» για χαμένο τηλεοπτικό υλικό από τις πρώτες διοργανώσεις
Μουσικά Νέα

Eurovision: Παγκόσμιο «κυνήγι» για χαμένο τηλεοπτικό υλικό από τις πρώτες διοργανώσεις

28.04.2026
«Χαμός» στο φινάλε του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα – Το ΝΟΧ γέμισε με λαμπερές παρουσίες
Μουσικά Νέα

«Χαμός» στο φινάλε του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα – Το ΝΟΧ γέμισε με λαμπερές παρουσίες

28.04.2026
Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά
EUROVISION

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά

28.04.2026
Θανατηφόρο δυστύχημα στη σκηνή της Shakira πριν τη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Μουσικά Νέα

Θανατηφόρο δυστύχημα στη σκηνή της Shakira πριν τη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο

28.04.2026
Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου – Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει ανησυχία
Μουσικά Νέα

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου – Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει ανησυχία

28.04.2026
Η Rihanna επιστρέφει την ίδια μέρα με τον Drake; Το σενάριο που έχει ξεσηκώσει τους fans
Μουσικά Νέα

Η Rihanna επιστρέφει την ίδια μέρα με τον Drake; Το σενάριο που έχει ξεσηκώσει τους fans

28.04.2026
Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων
EUROVISION

Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων

28.04.2026
Η νέα εποχή της pop: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter στο «Bring Your Love»
Μουσικά Νέα

Η νέα εποχή της pop: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter στο «Bring Your Love»

28.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό