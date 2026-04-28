Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν το επιτυχημένο τους ταξίδι

Η Ανδρομάχη και η Panik Records συνεχίζουν τη συνεργασία τους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους πορεία με νέες μουσικές επιτυχίες

Η Panik Records και η Ανδρομάχη ανανεώνουν τη συνεργασία τους και συνεχίζουν μαζί τις μεγάλες και viral επιτυχίες τους.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και η Ανδρομάχη υπέγραψαν την ανανέωση των συμβολαίων έχοντας δίπλα τους το team της εταιρείας, μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα.

Eurovision: Παγκόσμιο «κυνήγι» για χαμένο τηλεοπτικό υλικό από τις πρώτες διοργανώσεις

Η Ανδρομάχη είναι μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της γενιάς της, μία ξεχωριστή καλλιτέχνιδα που σύστησε στο κοινό η Panik και μαζί έχουν χαρίσει διαδοχικές επιτυχίες που «σαρώνουν» και γίνονται super viral στο TikTok, με πιο πρόσφατα τα mega hits «Σούσουρο», «Πάρε Ρεπό», «Καλέ… Ποιός Είναι Αυτός;».

Το δισκογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 2017 με «Το Φεγγάρι» και, έκτοτε, με συνεχή και συστηματική δουλειά, η Ανδρομάχη εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές τραγουδίστριες. Εκτός από τις δισκογραφικές επιτυχίες, στο ενεργητικό της έχει μεγάλες επί σκηνής συνεργασίες όπως με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Θοδωρή Φέρρη και τον Νίκο Οικονομόπουλο, καθώς και sold out solo εμφανίσεις, ενώ εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision του 2022.

«Χαμός» στο φινάλε του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα – Το ΝΟΧ γέμισε με λαμπερές παρουσίες

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά