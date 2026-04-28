«Χαμός» στο φινάλε του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα – Το ΝΟΧ γέμισε με λαμπερές παρουσίες

Το μεγάλο φινάλε Ρέμου και Μάστορα στο NOX είχε λαμπερές παρουσίες και έντονα στιγμιότυπα από τη showbiz

Με ένα εντυπωσιακό φινάλε ολοκληρώθηκαν οι εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στο NOX, σε μια βραδιά που είχε από όλα: μουσική, συναίσθημα και πολλές λαμπερές παρουσίες από τη showbiz.

Η τελευταία εμφάνιση της σεζόν εξελίχθηκε σε μεγάλο event, με φίλους, συνεργάτες και γνωστά πρόσωπα να δίνουν το «παρών» για να απολαύσουν το ντουέτο των δύο καλλιτεχνών. Ανάμεσά τους και ηΥβόννη Μπόσνιακ, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, ενώ ξεχώρισε μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή ανάμεσά τους που τράβηξε τα βλέμματα.

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του λόγω προβλήματος υγείας

Το κοινό της βραδιάς περιλάμβανε επίσης γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης και της μουσικής σκηνής, δημιουργώντας ένα έντονο celebrity vibe στο κλείσιμο των εμφανίσεων. Η Δέσποινα Βανδή έδωσε επίσης το «παρών», ενώ το κλίμα ήταν γιορτινό και γεμάτο ενέργεια.

Η βραδιά είχε και πιο… αναπάντεχες στιγμές, με γνωστά πρόσωπα να συναντιούνται στον ίδιο χώρο, προσθέτοντας extra ενδιαφέρον στο φινάλε της σεζόν. Το NOX μετατράπηκε για μια ακόμη φορά σε σημείο συνάντησης της ελληνικής showbiz, κλείνοντας δυναμικά μια επιτυχημένη μουσική χρονιά.

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά