Mad Events 28.04.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Αυτές είναι οι πρώτες κατηγορίες για να ψηφίσεις

Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν με σπουδαίους υποψήφιους και μοναδικές στιγμές στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου! Be there...
Mad.gr

Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με τη ΔΕΗ για 6η χρονιά ως Μεγάλο Χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς. Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με την εκρηκτική Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η «εμπειρία» των Mad VMA 2026 έχει ξεκινήσει από τις 23 Απριλίου, με έναν μεγάλο διαγωνισμό που θα επικοινωνηθεί μέσω των Social Media των Superhosts, αλλά και μέσω του mad.gr όπου 5 τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν backstage pass για το event του καλοκαιριού! Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός έως την 1η Μαΐου, ενώ στις 4 Μαΐου  θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των νικητών.

Την ίδια στιγμή, ο παλμός των βραβείων εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου», όπου 20 τυχεροί, από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας, θα βρεθούν με το δικό τους βίντεο στη σκηνή των #MadVMA26, παρουσιάζοντας ένα βραβείο. Μέσα από το mad.gr, το κοινό γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης μουσικής γιορτής, αποδεικνύοντας πως είναι ένας θεσμός που ενώνει κάθε γωνιά της Ελλάδας.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ:
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL από την ΔΕΗ:
Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

 MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ

#MadVMA #MadVMA26

 

Ακολουθούν οι πρώτες κατηγορίες Υποψηφιοτήτων των  MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ!

Μπες ΕΔΩ για να ψηφίσεις 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Anastasia – Bam

Apon – Καθρέφτης

LILA – Boss

Marina Satti – Lola

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα

Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη

Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella

Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια

Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό

Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN

FY – Money Dance

Kidd – EgefALIKO

Moose & Saske & Display – Hey Shawty

Rack – Griselda

Trannos – Mandela Effect

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Marina Satti & Saske – Ela Ela

Sidarta & Rack – Amazing (Remix)

Toquel & LILA – Poios na sou to pei

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ

Apon – Καθρέφτης

Klavdia – Συντρίμμια

Marina Satti – Anatoli

Solmeister & Marseaux – Persefoni

Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ

Akylas – Ferto

LILA – Maniatiko

Marina Satti – Lola

Sicario – Fwtia

Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY

Nikos Vertis – Eroteftika Esena

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου

Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα

Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι

Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω

Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου

Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα

Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό

Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – DIGITAL

Apon – Xiliometra

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα

Sicario – Fwtia

Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal

Ανδρομάχη – Καλέ… Ποιος Είναι Αυτός;

Νίκος Απέργης – Το Γλέντι

Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – Nero

Ρία Ελληνίδου – Κάτι Ξέρεις

Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό

Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα

Rack – Listeia

Saske – 5AM

Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal

Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12

 

BEST PERFORMER

LILA

Marseaux

Marina Satti

Tamta

Έλενα Παπαρίζου

Ελένη Φουρέιρα

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός

Νατάσσα Θεοδωρίδου

Πέτρος Ιακωβίδης

Νίκος Οικονομόπουλος

Γιάννης Πλούταρχος

Θοδωρής Φέρρης

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN

Anastasia

Ανδρομάχη

Νίκος Απέργης

Ρία Ελληνίδου

Γιώργος Κακοσαίος

Κατερίνα Λιόλιου

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ

Apon

Klavdia

Stavento

Χρήστος Μάστορας

Γιώργος Σαμπάνης

Μαρίνα Σπανού

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Akylas

Antigoni

Danae

Chryshida Gagouti

Skez

Tso

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN

Bloody Hawk

FY

Rack

Saske

Toquel

Trannos

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

Anastasia – San Oneiro

Apon – Oneiropolos

Bloody Hawk – Fthina Tricks 3

Klavdia – Asteromata

Rack – 1%

Marina Satti – Pop Too

Trannos – Bad Boy 3

Nikos Vertis – Mou Elipses Poli

Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA

Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ SOUNDTRACK / OST – Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης

Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free

Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk

Τελευταία Κλήση OST – Coti K

Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας

Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου

Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας  – Σίλια Κατραλή

Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης

 

Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι κατηγορίες των Υποψηφιοτήτων.

 

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.

Για όλα τα τελευταία updates σχετικά με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά από το Mad TV, το Mad Radio 106.2, το http://www.mad.gr καθώς και από τα Social Media του Mad: Facebook, Instagram, TikTok, X

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΕΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

KΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

MAYBELLINE

OLD SPICE

SKODA

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ALGIDA

COLGATE

EVEREST

STARBUCKS

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΚΚΟΜΕΔ

 

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη σταδιακή απόσυρση λιγνιτικών μονάδων να είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού. Η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,6 εκατομμύρια πελάτες. Η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της, αναπτύσσοντας ένα ενιαίο οικοσύστημα εργαλείων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που αξιοποιούν την τεχνολογία για πιο άμεση και προσωποποιημένη υποστήριξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο βρίσκεται η πελατοκεντρικότητα, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο για την ενοποίηση και αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη

ppcgroup.com

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad Video Music Awards 2026 Mad VMA MAD VMA 2026 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Verity»: Το νέο trailer του σκοτεινού θρίλερ με Anne Hathaway και Dakota Johnson είναι εδώ!

«Χαμός» στο φινάλε του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα – Το ΝΟΧ γέμισε με λαμπερές παρουσίες

Δες επίσης

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Κέρδισε Backstage Pass και ζήσε τη μαγεία από κοντά
Agenda

Θέμης Γεωργαντάς: Ο μεγάλος παρουσιαστής των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Γνώρισε τους Superhosts των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Γίνε Ambassador του τόπου σου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ
Agenda

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού!
City Guide

Ο Νίκος Στεφανάκης στο MAD Forum 2026: «Το ανοιχτό διαδίκτυο βοήθησε τη rap να προχωρήσει»
Mad Events

O Tiny Jackal στο MAD Forum 2026: «Ποτέ η hip hop δεν ήταν αντιεμπορική»
Mad Events

Ο Saske στο MAD Forum 2026: «Το κοινό καταλαβαίνει όταν εκφράζεις το δικό σου vision»
Mad Events

O Κώστας Σαββόπουλος στο MAD Forum 2026: «Η rap κατάφερε να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας»
Mad Events

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό