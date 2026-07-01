Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Anastasia ξεσήκωσε το Tae Kwon Do με το πιο viral act της βραδιάς

Με μια ματιά Η Anastasia εντυπωσίασε στα Mad Video Music Awards 2026 με το performance της.

Παρουσίασε το νέο της τραγούδι «Σπάστε Τα» με την N1 Casino.

Ο Θέμης Γεωργαντάς έκανε έκπληξη σπάζοντας πιάτα επί σκηνής.

Η εμφάνιση της Anastasia θεωρήθηκε το πιο viral act της βραδιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις ολοκληρώθηκε ακόμη ένα εκρηκτικό act που παρακολουθήσαμε μέσα από τη συχνότητα του MEGA και η ένταση στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Anastasia να ανέβει στη σκηνή και να μετατρέψει το Tae Kwon Do σε ένα τεράστιο μουσικό πάρτι.Με το κοινό να τραγουδάει από την πρώτη κιόλας στιγμή και τα εντυπωσιακά visuals να γεμίζουν το stage, η νεαρή τραγουδίστρια χάρισε μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της βραδιάς.

Το act της ήταν μια ωδή στην αυθεντική ελληνική διασκέδαση, με την Anastasia να παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο hit της «Σπάστε Τα» με την N1 Casino σε μια καταιγιστική εκτέλεση που παρέσυρε το κοινό στον ρυθμό της. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από την πρώτη κιόλας νότα, με την καλλιτέχνιδα να κινείται με άνεση ανάμεσα στα φώτα και τα εντυπωσιακά σκηνικά εφέ, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε τα μεγάλα διεθνή shows.

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Όμως, η κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν όλοι παρακολουθήσαμε μια αναπάντεχη έκπληξη. Κατά τη διάρκεια του ξεσηκωτικού performance, ο Θέμης Γεωργαντάς έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη επί σκηνής και, ακολουθώντας τους στίχους του τραγουδιού, άρχισε να σπάει πιάτα, δίνοντας το σύνθημα για ένα ξέφρενο γλέντι που μετέτρεψε το στάδιο σε ένα ατελείωτο party. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, βιώνοντας μια στιγμή γεμάτη αυθεντικότητα, κέφι και γνήσιο ελληνικό ταμπεραμέντο.

Η σκηνική παρουσία της Anastasia ήταν καθηλωτική, δείχνοντας ότι έχει πλέον κατακτήσει πλήρως τη σκηνή και ξέρει πώς να διαχειρίζεται τον παλμό του κόσμου. Με κάθε της κίνηση να εκπέμπει αυτοπεποίθηση και μια αστείρευτη θετική ενέργεια, η ερμηνεύτρια κατάφερε να ενώσει τον σύγχρονο pop ήχο με την πιο γνήσια παράδοση του γλεντιού, θέτοντας τον πήχη για τη συνέχεια της βραδιάς πολύ ψηλά.

Το act της Anastasia ήταν αναμφίβολα η στιγμή που έβαλε φωτιά στα MAD VMA 2026, χαρίζοντάς μας μια ανάμνηση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσων βρέθηκαν απόψε στο Tae Kwon Do. Όσο για τη συνέχεια, η Anastasia ετοιμάζει ήδη τις αποσκευές της για το μεγάλο καλοκαιρινό της tour σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ από τον Σεπτέμβριο την περιμένουν οι ομογενείς μας στην Αυστραλία για νέες μεγάλες συναυλίες.