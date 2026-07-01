Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 02.07.2026

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η έκπληξη με την Antigoni και την Anastasia που «απογείωσε» τη βραδιά

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Η Antigoni ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ για το «Jalla» και μαζί με την Anastasia χάρισαν ένα εκρηκτικό act γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Antigoni παρουσίασε το τραγούδι «Jalla» στα Mad Video Music Awards 2026.
  • Η Anastasia έκανε έκπληξη, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με την Antigoni.
  • Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από σύγχρονη σκηνοθεσία, δυναμικά visuals και εντυπωσιακούς φωτισμούς.
  • Η συνεργασία των δύο καλλιτέχνιδων δημιούργησε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.
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Ανάμεσα στα acts που παρακολουθήσαμε μόλις μέσα από τη συχνότητα του MEGA, ένα από αυτά που ξεχώρισαν ήταν η εμφάνιση της Antigoni, η οποία επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη στο κοινό των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Λίγο μετά την έναρξη του «Jalla», η σκηνή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση με την είσοδο της Anastasia, η οποία ανέβηκε για να μοιραστεί το μικρόφωνο με την Antigoni.

Με σύγχρονη σκηνοθετική αισθητική, δυναμικά visuals και εντυπωσιακούς φωτισμούς, η Antigoni παρουσίασε το «Jalla» με τη N1 Casino σε μια ειδικά σχεδιασμένη εκδοχή για τα φετινά βραβεία. Η εμφάνιση απογειώθηκε όταν η Anastasia έκανε την είσοδό της στη σκηνή, με τις δύο καλλιτέχνιδες να δημιουργούν εξαιρετική χημεία και να μετατρέπουν το act σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι.

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Η σκηνική παρουσία των δύο καλλιτέχνιδων, η έντονη κινησιολογία και η αστείρευτη ενέργειά τους δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές στιγμές των φετινών βραβείων. Το κοινό συμμετείχε από την πρώτη στιγμή, τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς του «Jalla», σε μια εμφάνιση που συνδύασε τη φρεσκάδα της νέας γενιάς της ελληνικής pop μουσικής με τη δύναμη μιας μεγάλης σκηνικής παραγωγής. Με glam διάθεση, η σκηνή πήρε «φωτιά» με την Antigoni ντυμένη στα χρυσά, με ένα look που έλαμπε σε κάθε της κίνηση, ενώ η Anastasia επέλεξε μια κατακόκκινη, γεμάτη λάμψη εμφάνιση. Μαζί παρέδωσαν ένα εκρηκτικό act που ανέβασε τη θερμοκρασία στη σκηνή

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Η εμφάνιση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ανοδική πορεία της Antigoni, η οποία απέδειξε ότι δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα νέα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μαζί με την Anastasia παρέδωσαν ένα ολοκληρωμένο show γεμάτο παλμό, σύγχρονη αισθητική και αυθεντική ενέργεια, αφήνοντας το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

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Photo: Akim Tsatsoulis

Σε μουσικό επίπεδο, η Antigoni έχει καθιερώσει μια ιδιαίτερη ταυτότητα που συνδυάζει την urban pop αισθητική του Λονδίνου με έντονα ελληνικά και ανατολίτικα στοιχεία, ενσωματώνοντας ήχους από μπουζούκι και παραδοσιακά όργανα σε hip-hop beats. Πλέον, επικεντρώνεται σε ένα διεθνές ethno-pop ύφος, έχοντας αποδείξει τη δυναμική της μέσα από τη φετινή εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026 και τις επιτυχημένες συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, εξελίσσοντας διαρκώς τον ήχο της με κομμάτια που γεφυρώνουν τις ρίζες της με τη σύγχρονη παγκόσμια μουσική παραγωγή.

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