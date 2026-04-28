«Verity»: Το νέο trailer του σκοτεινού θρίλερ με Anne Hathaway και Dakota Johnson είναι εδώ!

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του Verity, της κινηματογραφικής μεταφοράς του best-seller ψυχολογικού θρίλερ της Colleen Hoover, η οποία ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.

Η ταινία πρωταγωνιστεί η Anne Hathaway στον ρόλο της Verity Crawford, μιας επιτυχημένης αλλά πλέον ανήμπορης συγγραφέως, και η Dakota Johnson στον ρόλο της Lowen Ashleigh, μιας struggling συγγραφέως που αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη σειρά βιβλίων της.

Η υπόθεση αποκτά γρήγορα σκοτεινή τροπή, όταν η Lowen μετακομίζει στο σπίτι της οικογένειας Crawford και αρχίζει να ανακαλύπτει μυστικά που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εμμονή.

Ένα σπίτι γεμάτο μυστικά

Το teaser δείχνει τη Lowen να εισέρχεται στο επιβλητικό, σκοτεινό σπίτι των Crawford, όπου η Verity παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι. Η ένταση ανεβαίνει όταν εμφανίζεται ο σύζυγος της Verity, Jeremy, τον οποίο υποδύεται ο Josh Hartnett, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό και ψυχολογικά φορτισμένο τρίγωνο.

Η αφήγηση γρήγορα αποκτά υπαρξιακή και σκοτεινή διάσταση, καθώς ένα αδημοσίευτο χειρόγραφο της Verity φαίνεται να αποκαλύπτει ανησυχητικές αλήθειες για τη ζωή και τη φαντασία της.

«Δεν υπάρχει φως εκεί που πάμε»

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο του teaser είναι η φωνή της Verity, που προειδοποιεί τη Lowen: «Ακόμα κι αν σε προειδοποιήσω, θα συνεχίσεις να διαβάζεις τις λέξεις μου. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα: δεν υπάρχει φως εκεί που πηγαίνουμε. Μόνο σκοτάδι». Η φράση αυτή θέτει τον τόνο για ένα ψυχολογικό θρίλερ που παίζει συνεχώς με την αμφιβολία, την ταυτότητα και την αλήθεια.

Σκηνοθεσία και δημιουργική ομάδα

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Showalter, ο οποίος συνεργάζεται ξανά με την Hathaway μετά τη ρομαντική κομεντί «The Idea of You». Η ταινία εντάσσεται στη νέα στρατηγική της Amazon MGM να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη επιτυχημένα βιβλία της BookTok εποχής.

Η «έκρηξη» των Colleen Hoover adaptations

Το Verity είναι μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου, καθώς τα έργα της Colleen Hoover κυριαρχούν πλέον στον κινηματογραφικό χώρο. Μετά την τεράστια επιτυχία του «It Ends With Us», αλλά και τις μεταφορές όπως το «Regretting You» και το «Reminders of Him», το Χόλιγουντ δείχνει ξεκάθαρα ότι τα βιβλία της συγγραφέως έχουν γίνει νέο σταθερό σημείο αναφοράς για το νεανικό κοινό και όχι μόνο.

Ένα θρίλερ που παίζει με το μυαλό

Με έντονη ατμόσφαιρα, ψυχολογική ένταση και ένα μυστήριο που χτίζεται σταδιακά, το «Verity» φαίνεται να στοχεύει όχι απλώς στο να αφηγηθεί μια ιστορία, αλλά στο να αμφισβητήσει την ίδια την έννοια της αλήθειας.

Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του φθινοπώρου.

