Screen News 28.04.2026

«Verity»: Το νέο trailer του σκοτεινού θρίλερ με Anne Hathaway και Dakota Johnson είναι εδώ!

Το πρώτο teaser της ταινίας αποκαλύπτει ένα ψυχολογικό μυστήριο γεμάτο ένταση, μυστικά και επικίνδυνες αλήθειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του Verity, της κινηματογραφικής μεταφοράς του best-seller ψυχολογικού θρίλερ της Colleen Hoover, η οποία ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου.

Η Anne Hathaway ποζάρει στο κόκκινο χαλί με το εντυπωσιακό «cloud dress» σε εκδήλωση για την ταινία Mother Mary.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία πρωταγωνιστεί η Anne Hathaway στον ρόλο της Verity Crawford, μιας επιτυχημένης αλλά πλέον ανήμπορης συγγραφέως, και η Dakota Johnson στον ρόλο της Lowen Ashleigh, μιας struggling συγγραφέως που αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη σειρά βιβλίων της.

Από το «Bohemian Rhapsody» στο «Michael»: Όταν η νέα κορυφή γράφει ιστορία στο box office

Η υπόθεση αποκτά γρήγορα σκοτεινή τροπή, όταν η Lowen μετακομίζει στο σπίτι της οικογένειας Crawford και αρχίζει να ανακαλύπτει μυστικά που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εμμονή.

Η Dakota Johnson εμφανίζεται με εντυπωσιακό φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Verity», μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα σπίτι γεμάτο μυστικά

Το teaser δείχνει τη Lowen να εισέρχεται στο επιβλητικό, σκοτεινό σπίτι των Crawford, όπου η Verity παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι. Η ένταση ανεβαίνει όταν εμφανίζεται ο σύζυγος της Verity, Jeremy, τον οποίο υποδύεται ο Josh Hartnett, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό και ψυχολογικά φορτισμένο τρίγωνο.

Η αφήγηση γρήγορα αποκτά υπαρξιακή και σκοτεινή διάσταση, καθώς ένα αδημοσίευτο χειρόγραφο της Verity φαίνεται να αποκαλύπτει ανησυχητικές αλήθειες για τη ζωή και τη φαντασία της.

«Δεν υπάρχει φως εκεί που πάμε»

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο του teaser είναι η φωνή της Verity, που προειδοποιεί τη Lowen: «Ακόμα κι αν σε προειδοποιήσω, θα συνεχίσεις να διαβάζεις τις λέξεις μου. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα: δεν υπάρχει φως εκεί που πηγαίνουμε. Μόνο σκοτάδι». Η φράση αυτή θέτει τον τόνο για ένα ψυχολογικό θρίλερ που παίζει συνεχώς με την αμφιβολία, την ταυτότητα και την αλήθεια.

Σκηνοθεσία και δημιουργική ομάδα

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Showalter, ο οποίος συνεργάζεται ξανά με την Hathaway μετά τη ρομαντική κομεντί «The Idea of You». Η ταινία εντάσσεται στη νέα στρατηγική της Amazon MGM να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη επιτυχημένα βιβλία της BookTok εποχής.

Η «έκρηξη» των Colleen Hoover adaptations

Το Verity είναι μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου, καθώς τα έργα της Colleen Hoover κυριαρχούν πλέον στον κινηματογραφικό χώρο. Μετά την τεράστια επιτυχία του «It Ends With Us», αλλά και τις μεταφορές όπως το «Regretting You» και το «Reminders of Him», το Χόλιγουντ δείχνει ξεκάθαρα ότι τα βιβλία της συγγραφέως έχουν γίνει νέο σταθερό σημείο αναφοράς για το νεανικό κοινό και όχι μόνο.

Η Anne Hathaway περπατά στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, φέρνοντας το The Devil Wears Prada.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα θρίλερ που παίζει με το μυαλό

Με έντονη ατμόσφαιρα, ψυχολογική ένταση και ένα μυστήριο που χτίζεται σταδιακά, το «Verity» φαίνεται να στοχεύει όχι απλώς στο να αφηγηθεί μια ιστορία, αλλά στο να αμφισβητήσει την ίδια την έννοια της αλήθειας.

Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του φθινοπώρου.

Από την οικογένεια-θρύλο στο σινεμά: Ο Jaafar Jackson και ο ρόλος που αλλάζει τη ζωή του

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα: Το ντοκιμαντέρ που ζωντανεύει 50 χρόνια ιστορίας

«Enola Holmes 3»: Η Enola ντύνεται νύφη αλλά δεν αφήνει τους γρίφους

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Αυτές είναι οι πρώτες κατηγορίες για να ψηφίσεις

Έρχεται το Emily in Mykonos; Όλα όσα ξέρουμε για την 6η σεζόν της σειράς
Το «Michael» σπάει ρεκόρ παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα «Bohemian Rhapsody» και «Elvis»
Companion: Το sci-fi θρίλερ του Netflix που μετατρέπει τον έρωτα σε εφιάλτη
Clayface: Το πρώτο trailer φέρνει το καθαρό horror στον κόσμο της DC
Λατρεύεις το «Black Mirror»; Αυτό το K-drama του Netflix θα γίνει η νέα σου εμμονή
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό