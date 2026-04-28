Cinema 28.04.2026

«Enola Holmes 3»: Η Enola ντύνεται νύφη αλλά δεν αφήνει τους γρίφους

Η τρίτη ταινία της Enola Holmes συνδυάζει έναν απρόσμενο γάμο με μια νέα υπόθεση που αλλάζει τα δεδομένα και δίνει στην ηρωίδα μια πιο ώριμη και συναισθηματική διάσταση
Mad.gr

Η «Enola Holmes 3» έρχεται επίσημα την 1η Ιουλίου και αυτή τη φορά δεν φέρνει μόνο μυστήριο, αλλά και… γαμήλιες καμπάνες. Αν ανήκεις σε εκείνους που έχουν συνδέσει το binge watching με τις περιπέτειες της πιο απρόβλεπτης ντετέκτιβ της εποχής μας, τότε καλό είναι να σημειώσεις από τώρα την ημερομηνία. Το Netflix έδωσε ήδη μια πρώτη γεύση από τη νέα ταινία με φρέσκες εικόνες που έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό, αποκαλύπτοντας κάτι που κανείς δεν περίμενε να δει τόσο σύντομα: την Enola ντυμένη νύφη.

Η Millie Bobby Brown επιστρέφει στον ρόλο που την καθιέρωσε σε μια νέα κινηματογραφική εποχή, φέρνοντας ξανά στην οθόνη έναν χαρακτήρα που ισορροπεί ανάμεσα στην ευφυΐα και την ατίθαση ανεξαρτησία. Και όμως, τώρα τη βλέπεις να ετοιμάζεται να κάνει ένα από τα πιο παραδοσιακά βήματα της ζωής – να παντρευτεί. Μόνο που, αν έχεις μάθει κάτι από την Enola, είναι ότι τίποτα στη ζωή της δεν κυλάει «κανονικά».

Το concept είναι ήδη δελεαστικό: μια ντετέκτιβ λίγο πριν τον γάμο της, που αντί να ασχολείται μόνο με προσκλητήρια και φορέματα, μπλέκεται – φυσικά – σε μια νέα υπόθεση. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η γοητεία της τρίτης ταινίας. Δεν πρόκειται απλώς για μια ρομαντική εξέλιξη, αλλά για μια ιστορία που υπόσχεται να ενώσει το συναίσθημα με την αγωνία.

Δίπλα της, ο Louis Partridge επιστρέφει ως Tewkesbury, ο γαμπρός που έχει ήδη κερδίσει το κοινό από τις προηγούμενες ταινίες. Η σχέση τους εξελίσσεται και φαίνεται πως αυτή τη φορά δοκιμάζεται σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο Henry Cavill στον ρόλο του Sherlock Holmes, προσθέτοντας τη γνώριμη, πιο «κλασική» πινελιά στη δυναμική της ιστορίας. Μαζί του, επιστρέφει και η εκρηκτική Helena Bonham Carter ως Eudoria Holmes, αλλά και ο Himesh Patel ως Dr. John Watson, ενισχύοντας το σύμπαν της ταινίας με χαρακτήρες που ήδη έχεις αγαπήσει.

Οι πρώτες εικόνες από το νυφικό της Enola έχουν ήδη γίνει viral και όχι άδικα. Δεν πρόκειται απλώς για μια στιλιστική επιλογή, αλλά για ένα στοιχείο που συμβολίζει τη μετάβαση της ηρωίδας σε μια νέα φάση ζωής. Και όμως, το βασικό ερώτημα παραμένει: μπορεί μια γυναίκα που έχει μάθει να λύνει γρίφους να «χωρέσει» σε έναν τόσο παραδοσιακό ρόλο; Η απάντηση μάλλον είναι… όχι ακριβώς. Γιατί όπως όλα δείχνουν, το δώρο γάμου που πραγματικά της ταιριάζει είναι μια νέα υπόθεση. Και εκεί είναι που η ιστορία απογειώνεται.

