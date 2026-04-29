«Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι»: Τέλος εποχής για τον Αντώνη Ρέμο στο NOX

Η ανάγκη για ξεκούραση φέρνει αλλαγές στη χειμερινή διασκέδαση και δημιουργεί νέα δεδομένα για το κοινό που τον ακολουθεί πιστά

Ο Αντώνης Ρέμος σε φέρνει μπροστά σε μια από εκείνες τις στιγμές που ακόμη και οι πιο σταθερές παρουσίες στη νυχτερινή ζωή κάνουν ένα βήμα πίσω – όχι από ανάγκη, αλλά από επιλογή. Και κάπου εκεί, συνειδητοποιείς κι εσύ πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε καν οι αγαπημένες σου συνήθειες. Ένας καλλιτέχνης που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο δυνατές χειμερινές νύχτες της Αθήνας, αποφασίζει να αλλάξει ρυθμό. Μετά από 5 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο NOX, κλείνει έναν κύκλο που δεν ήταν απλώς επαγγελματικός, αλλά βαθιά συναισθηματικός – τόσο για τον ίδιο όσο και για εσένα που τον ακολουθείς όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή η απόφαση δεν έρχεται τυχαία. Έρχεται σε μια στιγμή που μοιάζει να σηματοδοτεί μια εσωτερική ανάγκη για παύση, επαναπροσδιορισμό και μια διαφορετική σύνδεση με το κοινό.

Μετά από 5 χρόνια στο NOX, έναν χώρο που, όπως είπε, δημιουργήθηκε με μεράκι και κοινό όραμα μαζί με συνεργάτες και φίλους, ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται. Και δεν πρόκειται για μια απόφαση που κρύβει ένταση ή παρασκήνιο.

Zaf: Από το υπόγειο στην κορυφή – Η συγκινητική πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες

Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει ρήξη, δεν υπάρχει παρασκήνιο. Υπάρχει μόνο μια ανάγκη. Να σταματήσει για λίγο. Να πάρει απόσταση από τη νυχτερινή καθημερινότητα που απαιτεί ένταση, ενέργεια και συνεχή παρουσία. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι».

Στο μήνυμά του, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του αυτά τα χρόνια. Συνεργάτες, συνάδελφοι, αλλά κυρίως εσένα – το κοινό που γέμισε τον χώρο και έδωσε ζωή σε κάθε εμφάνιση. Μίλησε για μια κοινή πορεία, για βραδιές που δεν ήταν απλώς εμφανίσεις, αλλά εμπειρίες. Και αυτή η αναφορά δεν ήταν τυπική. Ήταν φορτισμένη με μνήμες, εικόνες και μια αίσθηση ολοκλήρωσης.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού έχει ήδη δοθεί. Στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε μια συναυλία που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Μια βραδιά που πιθανότατα θα συγκεντρώσει όλη την ενέργεια, τη νοσταλγία και τη δύναμη αυτής της μετάβασης.

Άννα Βίσση: «Σαρώνει» το Αιγαίο στο Spotify από την πρώτη μέρα