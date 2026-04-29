AUTODIA LABS 2026: Μουσική δημιουργία και πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του streaming και της GenAI

Για δεύτερη συνεχή χρονιά έγιναν τα επιμορφωτικά σεμινάρια AUTODIA LABS, με στόχο την ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη των δημιουργών στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

Ο ελληνικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων, AUTODIA διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά τα επιμορφωτικά σεμινάρια AUTODIA LABS, με στόχο την ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη των δημιουργών στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Απαντήσεις στο ερώτημα, πώς μπορεί σήμερα ο δημιουργός να διασφαλίσει την αμοιβή από τα δικαιώματά του και να πλοηγηθεί με ασφάλεια στο σύγχρονο μουσικό οικοσύστημα, επιχείρησαν να δώσουν οι εισηγητές του σεμιναρίου, απευθυνόμενοι σε δημιουργούς, παραγωγούς, καθηγητές και φοιτητές μουσικής τεχνολογίας, που συμμετείχαν ενεργά, τόσο στο σεμινάριο, όσο και στη συζήτηση που ακολούθησε.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) για την ανθρώπινη δημιουργικότητα, καθώς και τα καταχρηστικά συμβόλαια εξαγοράς δικαιωμάτων (buy-outs) στις οπτικοακουστικές παραγωγές.

Τις εμπειρίες και απόψεις τους μοιράστηκαν καταξιωμένοι δημιουργοί, ο Φοίβος, ο Μάνος Δεδεβέσης και ο Βαγγέλης Φάμπας, μαζί με έμπειρα στελέχη της AUTODIA. Ειδικότερα, ο συνθέτης και παραγωγός Φοίβος επισήμανε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως λειτουργεί σήμερα, χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, χωρίς διαφάνεια και έλεγχο, χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών και χωρίς έστω μία στοιχειώδη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους, καθίσταται άκρως ανταγωνιστική και επικίνδυνη για τον δημιουργό».

Από την πλευρά του, ο συνθέτης, παραγωγός και εκδότης Μάνος Δεδεβέσης τόνισε ότι η AI έχει πλέον μπει δυναμικά στη ζωή μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης, κατανόησης και διαμόρφωσης κώδικα δεοντολογίας. Ταυτόχρονα, ανέδειξε ένα κρίσιμο σημείο: η AI δεν αντικαθιστά την αυθεντική αφήγηση και την προσωδία. Αναπαράγει πληροφορία, όχι γνώση – η οποία μεταφέρεται βιωματικά μεταξύ ανθρώπων που νιώθουν.

Αναφερόμενος στα συμβόλαια buy-outs, ο συνθέτης, παραγωγός και εκδότης Βαγγέλης Φάμπας υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του ηθικού δικαιώματος, των κεκτημένων δικαιωμάτων των δημιουργών και της μακροπρόθεσμης αξίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Σημαντική ήταν η συμβολή στις παραπάνω θεματικές των στελεχών Χριστίνας Μεργούπη -Επικεφαλής Μηχανικών Δικαιωμάτων, Synchro & Ιδιωτικού Αντιγράφου-, Ζωής Μαυροσκότη -Dr. Juris, Διεθνείς Νομικές Υποθέσεις-, Ηλιάννας Αντωνίου -Διεύθυνση Επικοινωνίας-, Στάθη Παντζή -Επικεφαλής Επιγραμμικών Μέσων- και Αντώνη Σταυρινουδάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι εισηγήσεις των στελεχών της AUTODIA, οι οποίοι ανέπτυξαν εξειδικευμένα ζητήματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Εμπορικός Διευθυντής Γιάννης Γκιόκας αναφέρθηκε στα δικαιώματα Δημόσιας Εκτέλεσης· η Επικεφαλής Συναυλιών Νάγια Κατσούλη παρουσίασε θέματα ζωντανών εκδηλώσεων· ο Επικεφαλής Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Δημήτρης Βαρουξής εστίασε στα δικαιώματα επίγειας ψηφιακής μετάδοσης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της AUTODIA Γιάννης Γλέζος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία και την καθοδήγηση των ειδικών του Οργανισμού, ένας νέος δημιουργός πλοηγείται σχεδόν στα τυφλά σε αυτή την κατακερματισμένη αγορά, μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο που παραμένει ασαφές και αδύναμο».

Η Γενική Διευθύντρια της AUTODIA Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου επισήμανε: «Στόχος του Οργανισμού μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα μέλη μας, ώστε να επιμορφώνονται και να κατανοούν καλύτερα τα δικαιώματά τους, καθώς η νέα τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς».

Τέλος, ο Διευθυντής Ψηφιακής Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Γιώργος Σταμπόλης τόνισε ότι τα σεμινάρια αυτά εξοπλίζουν τον δημιουργό με πολύτιμες, πρακτικές πληροφορίες και ασφαλείς κατευθύνσεις για το μέλλον.

Όλα τα αρμόδια τμήματα του Οργανισμού συνεργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση, με όραμα τα AUTODIA LABS να καταστούν θεσμός αναφοράς για το μουσικό πνευματικό δικαίωμα στην Ελλάδα.

Η AUTODIA αναβαθμίζει διαρκώς τις υπηρεσίες της, με πρωταρχικό μέλημα να υπηρετεί με αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία τα συμφέροντα των δημιουργών-μελών της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

