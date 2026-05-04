Μουσικά Νέα 04.05.2026

Η Αναστασία στο ιστορικό Quad Studios της Νέας Υόρκης για το νέο της τραγούδι

Η Αναστασία ετοιμάζει το νέο της τραγούδι που κυκλοφορεί στα τέλη Μαΐου, με διεθνή παραγωγή στη Νέα Υόρκη
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάτι διαφορετικό ετοιμάζει η Αναστασία για το επόμενο της βήμα και όλα δείχνουν ότι αυτή τη φορά ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.

anastasia2

Το νέο της τραγούδι, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Μαΐου, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο, με την παραγωγή να φέρει την υπογραφή του Ρουσσέτου Δημητρόγλου, ιδρυτή και κιθαρίστα του συγκροτήματος 1550 και μαέστρο του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη. Για την ολοκλήρωσή του, η Αναστασία ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκαν τα τελικά στάδια της παραγωγής και των φωνητικών στο ιστορικό Quad Studios.

8 τραγούδια της Eurovision που εγιναν μεγάλες επιτυχίες μετα τον διαγωνισμό

Πρόκειται για έναν χώρο με τεράστια ιστορία στη διεθνή μουσική σκηνή, από τον οποίο έχουν περάσει ονόματα όπως Kanye West, Jay-Z, Nas, Drake, Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys, Mariah Carey, Whitney Houston, Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, The Weeknd και πολλοί ακόμη.

anastasia4

Πολύ σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο teaser του νέου τραγουδιού της Αναστασίας, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν και τα γυρίσματα του video clip. Μείνετε συντονισμένοι για όσα ακολουθούν.

Την ίδια περίοδο, η παρουσία της στη Νέα Υόρκη συνέπεσε με την εβδομάδα της Ελληνικής Παρέλασης. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τον μάνατζέρ της Mike Stathakis σε εκδήλωση όπου οι απόδημοι Έλληνες χόρευαν το τραγούδι της «Για την Ελλάδα», σε μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία τόσο για το ίδιο το τραγούδι όσο και για την ίδια, καθώς δημιουργήθηκε με σκοπό να ταξιδέψει στον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο.

Eurovision 2026: Η πρώτη πρόβα του Akyla που ξεσήκωσε τη Βιέννη!

Από το My World 2.0 μέχρι το Swag – Τα albums του Justin Bieber που σάρωσαν στα charts και το αγαπημένο της Hailey!

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αναστασία μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση

Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση

04.05.2026
Επόμενο
Mythos x Bloody Hawk: Φέρνουν το πιο urban limited edition drop της χρονιάς

Mythos x Bloody Hawk: Φέρνουν το πιο urban limited edition drop της χρονιάς

04.05.2026

Δες επίσης

«Αχαριστία»: Η Μορφούλα Ιακωβίδου επιστρέφει με εκρηκτικό κομμάτι και εντυπωσιακό video clip
Μουσικά Νέα

«Αχαριστία»: Η Μορφούλα Ιακωβίδου επιστρέφει με εκρηκτικό κομμάτι και εντυπωσιακό video clip

04.05.2026
Michael Jackson: Σπάνια αντικείμενα του βασιλιά της pop σε δημοπρασία
Μουσικά Νέα

Michael Jackson: Σπάνια αντικείμενα του βασιλιά της pop σε δημοπρασία

04.05.2026
Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά με το «The Unraveled Tour» το 2026
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά με το «The Unraveled Tour» το 2026

04.05.2026
Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια
EUROVISION

Eurovision 2026: Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει στη Eurovision μετά από 54 χρόνια

04.05.2026
Mythos x Bloody Hawk: Φέρνουν το πιο urban limited edition drop της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Mythos x Bloody Hawk: Φέρνουν το πιο urban limited edition drop της χρονιάς

04.05.2026
Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση
Μουσικά Νέα

Metallica 2026: Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε metal αρένα και οι fans δίνουν «μάχη» για μία θέση

04.05.2026
Bring Your Love: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter για το νέο club anthem
Μουσικά Νέα

Bring Your Love: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter για το νέο club anthem

04.05.2026
Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες
EUROVISION

Eurovision 2026: Ανατροπές στα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

04.05.2026
Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica
Μουσικά Νέα

Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica

04.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου