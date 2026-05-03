Από το My World 2.0 μέχρι το Swag – Τα albums του Justin Bieber που σάρωσαν στα charts και το αγαπημένο της Hailey!

Δες την πορεία του Justin Bieber μέσα από τα πιο επιτυχημένα albums του και ποιο ξεχωρίζει σύμφωνα με τη Hailey Bieber

Ο Justin Bieber δεν είναι απλώς ένας pop καλλιτέχνης. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά φαινόμενα της γενιάς του, με πορεία που ξεκινά από teen sensation και φτάνει μέχρι global superstar με δισεκατομμύρια streams και αμέτρητες επιτυχίες.

Από το ντεμπούτο του μέχρι σήμερα, κάθε του album δεν είναι απλά μια κυκλοφορία, αλλά ένα μουσικό event που επηρεάζει trends, charts και pop culture.

Τα albums που έγραψαν ιστορία

Το ξεκίνημα έγινε εκρηκτικά με το My World 2.0 (2010), το οποίο τον εκτόξευσε παγκοσμίως χάρη στο «Baby» και γέννησε τη λεγόμενη Bieber Fever. Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν ήταν ίδιο.

Το Believe (2012) έδειξε την πρώτη μεγάλη καλλιτεχνική ωρίμανση, με πιο R&B στοιχεία και έναν πιο εξελιγμένο ήχο που άνοιξε νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Το πραγματικό turning point ήρθε με το Purpose (2015). Εκεί ο Bieber γύρισε πιο δυναμικά από ποτέ, με τεράστια hits όπως «Sorry» και «Love Yourself», κυριαρχώντας στα παγκόσμια charts και επανασυστήνοντας τον εαυτό του στο κοινό.

Ακολούθησαν πιο προσωπικά projects όπως το Journals (2013), που αγαπήθηκε για τον πιο σκοτεινό, R&B και συναισθηματικό χαρακτήρα του, αλλά και πιο πρόσφατες δουλειές όπως τα Changes (2020) και Justice (2021), που επιβεβαίωσαν ότι παραμένει σταθερά στην κορυφή της pop σκηνής.

Το αγαπημένο album της Hailey

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, η Hailey Bieber έχει αναφέρει ότι ξεχωρίζει ιδιαίτερα το album Journals, θεωρώντας το από τις πιο αυθεντικές και συναισθηματικές δουλειές του Justin. Ένα project που δείχνει μια πιο ευάλωτη και R&B πλευρά του καλλιτέχνη, πέρα από τα mainstream hits.

Το Journals μπορεί να μην ήταν η πιο εμπορική του στιγμή, αλλά για πολλούς fans και όπως φαίνεται και για τη Hailey, είναι από τις πιο αληθινές στιγμές της δισκογραφίας του.

