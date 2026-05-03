Μουσική 03.05.2026

Από το My World 2.0 μέχρι το Swag – Τα albums του Justin Bieber που σάρωσαν στα charts και το αγαπημένο της Hailey!

Ο Justin Bieber τραγουδάει με πάθος στο Hot 100, φορώντας ένα μαύρο καπέλο και κουκούλα, με μπλε και μωβ φωτισμό.
Δες την πορεία του Justin Bieber μέσα από τα πιο επιτυχημένα albums του και ποιο ξεχωρίζει σύμφωνα με τη Hailey Bieber
Mad.gr

Ο Justin Bieber δεν είναι απλώς ένας pop καλλιτέχνης. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά φαινόμενα της γενιάς του, με πορεία που ξεκινά από teen sensation και φτάνει μέχρι global superstar με δισεκατομμύρια streams και αμέτρητες επιτυχίες.

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/?hl=el

Από το ντεμπούτο του μέχρι σήμερα, κάθε του album δεν είναι απλά μια κυκλοφορία, αλλά ένα μουσικό event που επηρεάζει trends, charts και pop culture.

Η επιστροφή του Justin Bieber στα charts – Πώς το Coachella ανέβασε ξανά το «SWAG»

Τα albums που έγραψαν ιστορία

Το ξεκίνημα έγινε εκρηκτικά με το My World 2.0 (2010), το οποίο τον εκτόξευσε παγκοσμίως χάρη στο «Baby» και γέννησε τη λεγόμενη Bieber Fever. Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν ήταν ίδιο.

Το Believe (2012) έδειξε την πρώτη μεγάλη καλλιτεχνική ωρίμανση, με πιο R&B στοιχεία και έναν πιο εξελιγμένο ήχο που άνοιξε νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Το πραγματικό turning point ήρθε με το Purpose (2015). Εκεί ο Bieber γύρισε πιο δυναμικά από ποτέ, με τεράστια hits όπως «Sorry» και «Love Yourself», κυριαρχώντας στα παγκόσμια charts και επανασυστήνοντας τον εαυτό του στο κοινό.

Ακολούθησαν πιο προσωπικά projects όπως το Journals (2013), που αγαπήθηκε για τον πιο σκοτεινό, R&B και συναισθηματικό χαρακτήρα του, αλλά και πιο πρόσφατες δουλειές όπως τα Changes (2020) και Justice (2021), που επιβεβαίωσαν ότι παραμένει σταθερά στην κορυφή της pop σκηνής.

Το αγαπημένο album της Hailey

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, η Hailey Bieber έχει αναφέρει ότι ξεχωρίζει ιδιαίτερα το album Journals, θεωρώντας το από τις πιο αυθεντικές και συναισθηματικές δουλειές του Justin. Ένα project που δείχνει μια πιο ευάλωτη και R&B πλευρά του καλλιτέχνη, πέρα από τα mainstream hits.

Το Journals μπορεί να μην ήταν η πιο εμπορική του στιγμή, αλλά για πολλούς fans  και όπως φαίνεται και για τη Hailey, είναι από τις πιο αληθινές στιγμές της δισκογραφίας του.

Από τα teasers στο debut – Η North West κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Justin Bieber
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί το αγαπημένο σου άρωμα δεν μυρίζει για πάντα ίδιο

Γιατί το αγαπημένο σου άρωμα δεν μυρίζει για πάντα ίδιο

03.05.2026
Επόμενο
«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι

«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι

03.05.2026

Δες επίσης

«Ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει» – Η Alicia Keys μιλά για τις γυναίκες στη μουσική παραγωγή
Μουσικά Νέα

«Ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει» – Η Alicia Keys μιλά για τις γυναίκες στη μουσική παραγωγή

03.05.2026
O Bad Bunny σπάει το ιστορικό ρεκόρ του «Despacito» με το «DtMF»
Μουσικά Νέα

O Bad Bunny σπάει το ιστορικό ρεκόρ του «Despacito» με το «DtMF»

02.05.2026
Ariana Grande: Πώς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και τα επόμενα βήματά της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Πώς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και τα επόμενα βήματά της

02.05.2026
MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD
City Guide

MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD

01.05.2026
Το απόλυτο playlist της Πρωτομαγιάς – Τα 10 τραγούδια που πρέπει να εντάξεις στη λίστα σου
Μουσικά Νέα

Το απόλυτο playlist της Πρωτομαγιάς – Τα 10 τραγούδια που πρέπει να εντάξεις στη λίστα σου

01.05.2026
Mad Premiere με τον APON: 100 τυχεροί θα ακούσουν πρώτοι το νέο album «Ηχογένεια»
Μουσική

Mad Premiere με τον APON: 100 τυχεροί θα ακούσουν πρώτοι το νέο album «Ηχογένεια»

30.04.2026
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON

30.04.2026
Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του

30.04.2026
Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου