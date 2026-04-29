Μουσική 29.04.2026

Από τα teasers στο debut – Η North West κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ

Η συμμετοχή της στο Summer Smash 2026 επιβεβαιώνει πως η μετάβαση από τα social media στη σκηνή γίνεται με τρόπο που ήδη συζητιέται έντονα
Η North West κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία, καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο της EP με τίτλο «N0RTH4EVR» την 1η Μαΐου. Μετά από μήνες όπου άφηνε μικρά δείγματα της δουλειάς της μέσα από social media teasers, beats και αποσπασματικές εμφανίσεις, η κόρη του Kanye West περνά πλέον σε μια πιο επίσημη και ολοκληρωμένη μουσική φάση, δείχνοντας πως δεν μένει απλώς στο όνομα, αλλά χτίζει σταδιακά τη δική της ταυτότητα στη μουσική σκηνή.

Η North West έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τη μουσική παραγωγή, ακολουθώντας μια δημιουργική πορεία που θυμίζει σε σημεία τον πατέρα της, αλλά με δικό της ύφος. Έχει συμμετάσχει σε παραγωγές για καλλιτέχνες όπως οι skaiwater και Babyxsosa, ενώ συνεχίζει να πειραματίζεται με νέους ήχους και να τους μοιράζεται μέσα από τα social της. Παράλληλα, έχει ήδη παρουσιάσει κομμάτια όπως το «Piercing On My Hand», το οποίο έχει ακουστεί σε listening parties του Kanye West και έχει παιχτεί ζωντανά σε διάφορες εμφανίσεις, δείχνοντας ότι δεν φοβάται να δοκιμαστεί μπροστά σε κοινό.

Το νέο της project έρχεται να συγκεντρώσει αυτή τη δημιουργική περίοδο σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, με το «N0RTH4EVR» να λειτουργεί ως η πρώτη της ολοκληρωμένη καλλιτεχνική δήλωση. Το ενδιαφέρον γύρω από την κυκλοφορία είναι ήδη έντονο, καθώς η ίδια ανήκει σε μια νέα γενιά που μεγαλώνει μέσα στη μουσική βιομηχανία και ταυτόχρονα την αναδιαμορφώνει.

Σημαντικό κομμάτι αυτής της μετάβασης είναι και η πρώτη της επίσημη σκηνική παρουσία. Η North West θα εμφανιστεί στο Summer Smash 2026, όπου θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο της υλικό. Η συμμετοχή της σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ δείχνει ότι η είσοδός της στη μουσική σκηνή δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά ήδη οργανωμένη και με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μάλιστα, η παρουσία της σε events και εμφανίσεις τα προηγούμενα χρόνια, δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι Che και OsamaSon, προετοίμασε ουσιαστικά το έδαφος για αυτή τη στιγμή.

