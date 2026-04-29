Περήφανα «In her Bride Era» η Δανάη Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως μπαίνει σε «bride era», επιβεβαιώνοντας με ανάρτησή της ότι παντρεύεται τον Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως επιβεβαίωσε και δημόσια ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση, μέσα από πρόσφατη ανάρτησή της στα social media.

Η παρουσιάστρια άφησε να εννοηθεί η χαρά της για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, σε post που έκανε κατά τη διάρκεια επαγγελματικής της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, γράφοντας, μεταξύ άλλων: «In my bride era».

Η Δανάη Μπάρκα αντιδρά για το επαναλαμβανόμενο λάθος στο όνομα του συντρόφου της

Ο γάμος του ζευγαριού προγραμματίζεται για τον Ιούνιο στη Μεσσηνία, σε χώρο που σχετίζεται με την οικογένεια της Δανάης Μπάρκα, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη γιορτή σε νησιωτικό προορισμό.

«Λύγισε» on air η Ilenia Williams – Η στιγμή που δεν άντεξε