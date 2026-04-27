Η Δανάη Μπάρκα αντιδρά για το επαναλαμβανόμενο λάθος στο όνομα του συντρόφου της

Η Δανάη Μπάρκα αντέδρασε για το όνομα του συντρόφου της μπροστά στις κάμερες στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ένταση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν η κάμερα της εκπομπής«Το Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας συνάντησαν τη Δανάη Μπάρκα μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε εμφανώς ενοχλημένη, απευθύνοντας αιχμηρό σχόλιο προς την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με αφορμή όπως ανέφερε τη συνεχή λανθασμένη αναφορά στο όνομα του συντρόφου της. Ζήτησε μάλιστα δημόσια να αποκατασταθεί το όνομα, τονίζοντας πως το ζήτημα επαναλαμβάνεται.

Η Δανάη Μπάρκα ντύνεται νύφη: Η Μεσσηνία, οι MIRO και η λίστα καλεσμένων που θυμίζει «κόκκινο χαλί»

«Να μάθετε το όνομα του αγοριού μου», ανέφερε μεταξύ άλλων, δείχνοντας έντονη ενόχληση, ενώ απέφυγε να προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις για τη σχέση της ή τα δημοσιεύματα που τη συνοδεύουν.

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο στο «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση στον αέρα της εκπομπής, παραδεχόμενος ότι το σχόλιο τον αφορούσε, αλλά ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρχε πρόθεση υποτίμησης. Όπως είπε, πρόκειται για ένα λάθος που μπορεί να συμβεί, επισημαίνοντας ότι δεν έχει καμία προσωπική εμπάθεια.





Το bachelorette party της Ami Yiami που έγινε viral