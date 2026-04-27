Η σοκαριστική καταγγελία της Χριστίνας Παππά για τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται

Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι δέχεται απειλές από γυναίκα που είχε βοηθήσει στο παρελθόν

Σοβαρή καταγγελία έκανε η Χριστίνα Παππά, η οποία αποκάλυψε ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα από γυναίκα που, όπως υποστηρίζει, είχε βοηθήσει στο παρελθόν στη Μύκονο, προσφέροντάς της στέγη και οικονομική στήριξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Χριστίνα Παππά περιέγραψε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έμεινε για κάποιο διάστημα σε χώρο που της είχε παραχωρήσει, ενώ εκείνη προσπάθησε να τη στηρίξει ακόμη και βρίσκοντάς της εργασία. Ωστόσο, όταν της ζήτησε να αποχωρήσει, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, η γυναίκα άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομά της ισχυριζόμενη ότι εργάζεται για εκείνη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τρίτους. Όταν η ηθοποιός επικοινώνησε μαζί της για να σταματήσει αυτή η πρακτική, φέρεται να έλαβε απειλητικά μηνύματα με ιδιαίτερα σκληρό περιεχόμενο, τα οποία την οδήγησαν, όπως είπε, να απευθυνθεί στις αρχές.

Η ίδια ανέφερε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία, ενώ σημείωσε πως φοβάται για την προσωπική της ασφάλεια, περιγράφοντας την κατάσταση ως «επικίνδυνη».

Δείτε παρακάτω το απόσπασμα:





