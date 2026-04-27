Celeb World 27.04.2026

Ο Κώστας Ιντζεγιάν ή αλλιώς «Μήτσος» από το Ευτυχισμένοι Μαζί μιλά για τη ζωή του

Ο «Μήτσος» που όλοι θυμούνται ζει μια τελείως διαφορετική ζωή
Ειρήνη Στόφυλα

Μια πιο ήσυχη ζωή μακριά από τα τηλεοπτικά φώτα κάνει πλέον ο Κώστας Ιντζεγιάν, ο οποίος ωστόσο παραμένει έντονα χαραγμένος στη μνήμη του κοινού μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Στη σειρά, ο ηθοποιός υποδύθηκε τον «Μήτσο», τον στενό φίλο του Μάρκου, έναν χαρακτήρα που, παρότι δευτερεύων, κατάφερε να ξεχωρίσει και να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στους τηλεθεατές. Η επιτυχία της παραγωγής, με πρωταγωνιστές τον Γιάννης Μπέζος και την Κατερίνα Λέχου, του χάρισε αναγνωρισιμότητα, χωρίς όμως να τον κρατήσει μόνιμα στον χώρο της τηλεόρασης.

Μετά το τέλος της σειράς, ο Ιντζεγιάν επέλεξε να απομακρυνθεί σταδιακά από τη δημοσιότητα, χτίζοντας μια πιο ιδιωτική καθημερινότητα και ακολουθώντας παράλληλα διαφορετική επαγγελματική πορεία. Σήμερα έχει δημιουργήσει οικογένεια, με σύζυγο και κόρη, παραμένοντας εκτός τηλεοπτικού προσκηνίου.

Σε πρόσφατη διαδικτυακή του εμφάνιση, αποκάλυψε ότι αρκετοί τον αναγνωρίζουν ακόμη στον δρόμο, χωρίς όμως να θυμούνται από πού τον γνωρίζουν, με τη χαρακτηριστική ατάκα «κάπου σε ξέρω» να τον συνοδεύει συχνά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην περίοδο των γυρισμάτων, περιγράφοντας πως τότε δεν είχε ως μοναδική του ενασχόληση την υποκριτική, καθώς εργαζόταν και σε εταιρεία πληροφορικής, ενώ σπούδαζε σε δραματική σχολή. Όπως σημείωσε, η απομάκρυνσή του από την τηλεόραση συνδέθηκε και με τις αλλαγές που έφερε η οικονομική κρίση στον χώρο.

Για το τηλεοπτικό κοινό, όμως, ο «Μήτσος» παραμένει ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και αγαπημένους ρόλους της σειράς που άφησε εποχή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

