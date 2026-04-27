Η Charlize Theron σκαρφάλωσε σε γιγαντιαίο billboard στη Times Square για χάρη της νέας της ταινίας

Η Charlize Theron σκαρφάλωσε σε γιγαντιαία κατασκευή στην Times Square για την προώθηση της ταινίας «Apex»

Η Charlize Theron βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας μια θεαματική εμφάνιση που συνδύαζε κινηματογραφικό promotion και… αναρρίχηση σε πραγματικό χρόνο.

Η ηθοποιός ανέβηκε σε μια τεράστια τεχνητή αναρριχητική επιφάνεια τοποθετημένη κάτω από διαφημιστική πινακίδα της νέας της ταινίας «Apex» στην Times Square, σε ένα εντυπωσιακό event που τράβηξε τα βλέμματα περαστικών και φωτογράφων.

Με casual αλλά αθλητικό look, λευκό τοπ, φαρδύ παντελόνι και ειδικό εξοπλισμό αναρρίχησης, η ηθοποιός ανέβηκε με σταθερές κινήσεις τη «βραχώδη» κατασκευή, ενώ το πλήθος παρακολουθούσε με έκπληξη τη ζωντανή της προσπάθεια. Φτάνοντας στην κορυφή, κάθισε για λίγο απολαμβάνοντας τη θέα προς την πολύβουη πλατεία, ολοκληρώνοντας ένα promo που θύμιζε σκηνή από την ίδια την ταινία.

Στη νέα της ταινία δράσης, υποδύεται μια γυναίκα που ασχολείται με την αναρρίχηση και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια επικίνδυνη καταδίωξη από serial killer, γεγονός που την οδήγησε να εκπαιδευτεί πραγματικά στο άθλημα για τις ανάγκες του ρόλου.

Για την προετοιμασία της, συνεργάστηκε με την έμπειρη αναρριχήτρια Beth Rodden, γνωστή για τις ιστορικές της επιδόσεις σε δύσκολες διαδρομές στο Yosemite. Η ίδια η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι η εμπειρία της εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και αποκαλυπτική, καθώς της έδωσε νέα οπτική για τον ρόλο.

Μάλιστα, στο πρόγραμμα προπόνησης συμμετείχαν και τα παιδιά τους, δημιουργώντας ένα πιο οικογενειακό αλλά και απαιτητικό περιβάλλον προετοιμασίας, όπου όλοι δοκίμαζαν τις αντοχές τους στις αναρριχητικές διαδρομές.

Το εντυπωσιακό event στη Times Square λειτούργησε ως ένα ακόμα δείγμα του τρόπου με τον οποίο το Hollywood συνδυάζει πλέον κινηματογραφική αφήγηση και live εμπειρία, με την Charlize Theron να αποδεικνύει πως δεν διστάζει να μπει… κυριολεκτικά στον ρόλο της.

