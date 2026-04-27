Celeb News 27.04.2026

Η Charlize Theron σκαρφάλωσε σε γιγαντιαίο billboard στη Times Square για χάρη της νέας της ταινίας

Μαρία Χατζηγιάννη

Η Charlize Theron βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας μια θεαματική εμφάνιση που συνδύαζε κινηματογραφικό promotion και… αναρρίχηση σε πραγματικό χρόνο.

Η Charlize Theron με εντυπωσιακό μαύρο κοστούμι στην πρεμιέρα της ταινίας «Apex» στη Νέα Υόρκη.
Η ηθοποιός ανέβηκε σε μια τεράστια τεχνητή αναρριχητική επιφάνεια τοποθετημένη κάτω από διαφημιστική πινακίδα της νέας της ταινίας «Apex» στην Times Square, σε ένα εντυπωσιακό event που τράβηξε τα βλέμματα περαστικών και φωτογράφων.

Scarlett Johansson: Το Instagram «πείραμα» που άλλαξε τη στάση της για τα social media

Με casual αλλά αθλητικό look, λευκό τοπ, φαρδύ παντελόνι και ειδικό εξοπλισμό αναρρίχησης, η ηθοποιός ανέβηκε με σταθερές κινήσεις τη «βραχώδη» κατασκευή, ενώ το πλήθος παρακολουθούσε με έκπληξη τη ζωντανή της προσπάθεια. Φτάνοντας στην κορυφή, κάθισε για λίγο απολαμβάνοντας τη θέα προς την πολύβουη πλατεία, ολοκληρώνοντας ένα promo που θύμιζε σκηνή από την ίδια την ταινία.

Στη νέα της ταινία δράσης, υποδύεται μια γυναίκα που ασχολείται με την αναρρίχηση και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια επικίνδυνη καταδίωξη από serial killer, γεγονός που την οδήγησε να εκπαιδευτεί πραγματικά στο άθλημα για τις ανάγκες του ρόλου.

Για την προετοιμασία της, συνεργάστηκε με την έμπειρη αναρριχήτρια Beth Rodden, γνωστή για τις ιστορικές της επιδόσεις σε δύσκολες διαδρομές στο Yosemite. Η ίδια η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι η εμπειρία της εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και αποκαλυπτική, καθώς της έδωσε νέα οπτική για τον ρόλο.

Μάλιστα, στο πρόγραμμα προπόνησης συμμετείχαν και τα παιδιά τους, δημιουργώντας ένα πιο οικογενειακό αλλά και απαιτητικό περιβάλλον προετοιμασίας, όπου όλοι δοκίμαζαν τις αντοχές τους στις αναρριχητικές διαδρομές.

Το εντυπωσιακό event στη Times Square λειτούργησε ως ένα ακόμα δείγμα του τρόπου με τον οποίο το Hollywood συνδυάζει πλέον κινηματογραφική αφήγηση και live εμπειρία, με την Charlize Theron να αποδεικνύει πως δεν διστάζει να μπει… κυριολεκτικά στον ρόλο της.

Από μικρά σπίτια σε υπερπολυτέλεια – Οι φωτογραφίες των celebrities που έγιναν viral στο Instagram

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Το viral βίντεο που «άναψε φωτιές» στα social media

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Apex Charlize Theron νέα ταινία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Διαγωνιζόμενη στο Your Face Sounds Familiar Κροατίας έγινε Άννα Βίσση και έκλεψε την παράσταση

Διαγωνιζόμενη στο Your Face Sounds Familiar Κροατίας έγινε Άννα Βίσση και έκλεψε την παράσταση

27.04.2026
Επόμενο
Η Δανάη Μπάρκα αντιδρά για το επαναλαμβανόμενο λάθος στο όνομα του συντρόφου της

Η Δανάη Μπάρκα αντιδρά για το επαναλαμβανόμενο λάθος στο όνομα του συντρόφου της

27.04.2026

Δες επίσης

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της στο GNTM

Ο Θάνος Κιούσης απέρριψε πρόταση για το YFSF και εξηγεί γιατί
Ο Θάνος Κιούσης απέρριψε πρόταση για το YFSF και εξηγεί γιατί

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Η viral οικογενειακή απόδραση στην Τζιά
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Η viral οικογενειακή απόδραση στην Τζιά

Κωνσταντίνος Βασάλος: Η εικόνα που τον έκανε να συγκινηθεί στην τηλεόραση
Κωνσταντίνος Βασάλος: Η εικόνα που τον έκανε να συγκινηθεί στην τηλεόραση

Η νέα φωτογραφία της Αλεξάνδρας Νίκα στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης
Η νέα φωτογραφία της Αλεξάνδρας Νίκα στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης

Η σοκαριστική καταγγελία της Χριστίνας Παππά για τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται
Η σοκαριστική καταγγελία της Χριστίνας Παππά για τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται

Η Δανάη Μπάρκα αντιδρά για το επαναλαμβανόμενο λάθος στο όνομα του συντρόφου της
Η Δανάη Μπάρκα αντιδρά για το επαναλαμβανόμενο λάθος στο όνομα του συντρόφου της

Το bachelorette party της Ami Yiami που έγινε viral
Το bachelorette party της Ami Yiami που έγινε viral

Ο Κώστας Ιντζεγιάν ή αλλιώς «Μήτσος» από το Ευτυχισμένοι Μαζί μιλά για τη ζωή του
Ο Κώστας Ιντζεγιάν ή αλλιώς «Μήτσος» από το Ευτυχισμένοι Μαζί μιλά για τη ζωή του

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας