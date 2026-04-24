Scarlett Johansson: Το Instagram «πείραμα» που άλλαξε τη στάση της για τα social media

Η ηθοποιός εξηγεί μέσα από προσωπική εμπειρία γιατί η χρήση του Instagram της προκάλεσε άγχος και την οδήγησε να απομακρυνθεί πλήρως από τα social media
Όταν μιλάς για τη Scarlett Johansson, συνήθως σκέφτεσαι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Hollywood, με τεράστια κινηματογραφική πορεία και παγκόσμια απήχηση, όμως πίσω από τη λάμψη υπάρχει και μια πολύ συνειδητή στάση απέναντι στην ψηφιακή έκθεση. Σε μια πρόσφατη εξομολόγηση, η Johansson αποκάλυψε ότι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το Instagram, αλλά παρέμεινε στην πλατφόρμα μόλις τρεις ημέρες, καθώς η εμπειρία της προκάλεσε έντονη ανησυχία και ψυχολογική πίεση.

Η ίδια περιέγραψε πως μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκε να περιηγείται για αρκετή ώρα σε προφίλ αγνώστων, κάτι που την οδήγησε σε σύγκριση της δικής της ζωής με τη ζωή άλλων ανθρώπων. Αυτή η διαδικασία, όπως ανέφερε, της δημιούργησε ένα αίσθημα δυσφορίας και εσωτερικής έντασης, το οποίο δεν περίμενε να βιώσει σε τόσο μικρό διάστημα.

Η Scarlett Johansson ανέφερε ότι η αρχική της περιέργεια για το Instagram μετατράπηκε γρήγορα σε μια εμπειρία που δεν της ταίριαζε ψυχολογικά. Η συνεχής ροή εικόνων και η αίσθηση σύγκρισης με άλλους χρήστες ενίσχυσαν το άγχος της, όπως η ίδια περιγράφει. Το αποτέλεσμα ήταν να αποχωρήσει από την πλατφόρμα πολύ γρήγορα, επιλέγοντας να μην συνεχίσει τη χρήση της για λόγες ημέρες. Η ηθοποιός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν αισθάνεται άνετα με την καθημερινή έκθεση της προσωπικής ζωής της στα social media. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το «εγώ» της είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην υπερέκθεση και στη συνεχή σύγκριση. Για αυτόν τον λόγο επιλέγει να κρατά μια σταθερή απόσταση από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι διάσημοι έχουν έντονη παρουσία στα social media, η επιλογή της Scarlett Johansson ξεχωρίζει. Η στάση της δείχνει ότι ακόμη και η παγκόσμια φήμη δεν σημαίνει απαραίτητα ανάγκη για συνεχή online παρουσία. Η εμπειρία της λειτουργεί ως παράδειγμα για το πώς η ψηφιακή ζωή μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά τον καθένα, ανάλογα με την ψυχολογία και τα όρια του.

Η Scarlett Johansson, μέσα από μια σύντομη αλλά έντονη εμπειρία στο Instagram, επιβεβαιώνει ότι η σχέση με τα social media δεν είναι πάντα απλή ή αυτονόητη, ακόμη και για τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κόσμου.

