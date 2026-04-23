Dua Lipa: Ο ρομαντικός προορισμός που θεωρείται φαβορί για τον γάμο της

Η Dua Lipa βρίσκεται στο επίκεντρο φημών για πιθανό γάμο στην Παλέρμο της Σικελίας, με το πολυτελές Villa Igiea να πρωταγωνιστεί

Η Dua Lipa βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων φημών που τη θέλουν να ετοιμάζεται για γάμο στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην πόλη Παλέρμο της Σικελίας. Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, δημοσιεύματα από τον ιταλικό Τύπο και η έντονη συζήτηση στα social media έχουν τροφοδοτήσει σενάρια για μια εντυπωσιακή τελετή που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο Villa Igiea φέρεται να έχει δεσμευτεί για ιδιωτική εκδήλωση υψηλού προφίλ, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις φήμες. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι γνωστός για τη φιλοξενία λαμπερών γάμων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, κάτι που τον καθιστά ιδανικό σκηνικό για μια πιθανή celebrity τελετή.

Το ταξίδι που πυροδότησε τις φήμες

Το ενδιαφέρον γύρω από το Παλέρμο ξεκίνησε να αυξάνεται μετά από ταξίδι της Dua Lipa στην πόλη το καλοκαίρι του 2025, μαζί με τον ηθοποιό Callum Turner. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, το ζευγάρι περιηγήθηκε σε αξιοθέατα, δοκίμασε τοπική κουζίνα και διέμεινε στο Villa Igiea, ενισχύοντας τον συναισθηματικό δεσμό της τραγουδίστριας με την πόλη.

Η ίδια η Dua Lipa είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό της για το Παλέρμο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ταξίδι με τη φράση «Palermo in my heart», ενώ σε μεταγενέστερη εμφάνισή της σε συναυλία αναφέρθηκε με ενθουσιασμό σε τοπικές γεύσεις, όπως κανόλι και αραντσίνα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της.

Το ζευγάρι και οι νέες φήμες

Η Dua Lipa και ο Callum Turner συνδέονται ερωτικά από το 2024, ενώ έκαναν τη σχέση τους δημόσια το 2025. Ο Turner, που έχει επίσης απασχολήσει τα μέσα με φήμες γύρω από πιθανό ρόλο στο κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ούτε η τραγουδίστρια ούτε οι εκπρόσωποί της έχουν επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με γάμο ή συγκεκριμένα σχέδια. Ωστόσο, οι φήμες συνεχίζουν να ενισχύονται, με την Παλέρμο να προβάλλεται όλο και περισσότερο ως πιθανός προορισμός για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους celebrity γάμους.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί, ένα τέτοιο γεγονός θα έφερνε τεράστια διεθνή προβολή στη Σικελία, η οποία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε δημοφιλή προορισμό πολυτελούς τουρισμού και υψηλού προφίλ εκδηλώσεων. Προς το παρόν, όμως, όλα παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας, με το Παλέρμο να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

