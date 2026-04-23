Celeb News 23.04.2026

Dua Lipa: Ο ρομαντικός προορισμός που θεωρείται φαβορί για τον γάμο της

Η Dua Lipa βρίσκεται στο επίκεντρο φημών για πιθανό γάμο στην Παλέρμο της Σικελίας, με το πολυτελές Villa Igiea να πρωταγωνιστεί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dua Lipa βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων φημών που τη θέλουν να ετοιμάζεται για γάμο στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην πόλη Παλέρμο της Σικελίας. Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, δημοσιεύματα από τον ιταλικό Τύπο και η έντονη συζήτηση στα social media έχουν τροφοδοτήσει σενάρια για μια εντυπωσιακή τελετή που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο Villa Igiea φέρεται να έχει δεσμευτεί για ιδιωτική εκδήλωση υψηλού προφίλ, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις φήμες. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι γνωστός για τη φιλοξενία λαμπερών γάμων και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, κάτι που τον καθιστά ιδανικό σκηνικό για μια πιθανή celebrity τελετή.

The Girls: Το νέο reality της Hulu φέρνει την Khloé Kardashian στο προσκήνιο

Το ταξίδι που πυροδότησε τις φήμες

Το ενδιαφέρον γύρω από το Παλέρμο ξεκίνησε να αυξάνεται μετά από ταξίδι της Dua Lipa στην πόλη το καλοκαίρι του 2025, μαζί με τον ηθοποιό Callum Turner. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, το ζευγάρι περιηγήθηκε σε αξιοθέατα, δοκίμασε τοπική κουζίνα και διέμεινε στο Villa Igiea, ενισχύοντας τον συναισθηματικό δεσμό της τραγουδίστριας με την πόλη.

Η ίδια η Dua Lipa είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό της για το Παλέρμο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ταξίδι με τη φράση «Palermo in my heart», ενώ σε μεταγενέστερη εμφάνισή της σε συναυλία αναφέρθηκε με ενθουσιασμό σε τοπικές γεύσεις, όπως κανόλι και αραντσίνα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της.

Το ζευγάρι και οι νέες φήμες

Η Dua Lipa και ο Callum Turner συνδέονται ερωτικά από το 2024, ενώ έκαναν τη σχέση τους δημόσια το 2025. Ο Turner, που έχει επίσης απασχολήσει τα μέσα με φήμες γύρω από πιθανό ρόλο στο κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ούτε η τραγουδίστρια ούτε οι εκπρόσωποί της έχουν επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με γάμο ή συγκεκριμένα σχέδια. Ωστόσο, οι φήμες συνεχίζουν να ενισχύονται, με την Παλέρμο να προβάλλεται όλο και περισσότερο ως πιθανός προορισμός για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους celebrity γάμους.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί, ένα τέτοιο γεγονός θα έφερνε τεράστια διεθνή προβολή στη Σικελία, η οποία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε δημοφιλή προορισμό πολυτελούς τουρισμού και υψηλού προφίλ εκδηλώσεων. Προς το παρόν, όμως, όλα παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας, με το Παλέρμο να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Charlize Theron στο «Apex»: Η viral εμφάνιση που απογείωσε το red carpet

Το τρυφερό story της Κατερίνας Καινούργιου με τα βρεφικά ρούχα

Προηγούμενο
Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν

Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν

23.04.2026
Επόμενο
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral

«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral

23.04.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή

23.04.2026
«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα
Celeb News

«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα

23.04.2026
Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα
Celeb News

Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα

23.04.2026
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral
Celeb News

«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral

23.04.2026
Eurovision 2026: Η Μαρίνα Σάττι «αρνήθηκε» να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή του Akyla
Celeb News

Eurovision 2026: Η Μαρίνα Σάττι «αρνήθηκε» να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή του Akyla

23.04.2026
GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς

23.04.2026
Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη
Celeb News

Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη

23.04.2026
Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Οι αποκαλύψεις για τον γάμο της
Celeb News

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Οι αποκαλύψεις για τον γάμο της

23.04.2026
Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο baby shower και η αποκάλυψη του φύλου
Celeb News

Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο baby shower και η αποκάλυψη του φύλου

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!