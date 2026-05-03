EUROVISION 03.05.2026

Eurovision 2026: Η πρώτη πρόβα του Akyla που ξεσήκωσε τη Βιέννη!

Η Ελλάδα έκανε την πρώτη της πρόβα με τον Akyla στη σκηνή Stadthalle - Όλες οι λεπτομέρειες για το act του «Ferto»
Ειρήνη Στόφυλα

Στη σκηνή της επιβλητικής Stadthalle στη Βιέννη έκανε το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, την πρώτη του εμφάνιση ο Akylas, πραγματοποιώντας την πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής συμμετοχής για τη φετινή Eurovision. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας παρουσίασε το τραγούδι του«Ferto», με την εκρηκτική ενέργεια που τον χαρακτηρίζει, σε μια σκηνική σύλληψη που φέρει ξεκάθαρα τη δημιουργική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος επιμελείται την καλλιτεχνική διεύθυνση. Η πρώτη πρόβα έδωσε μια ξεκάθαρη γεύση του οράματος της ελληνικής ομάδας, δημιουργώντας προσδοκίες για μια εξαιρετικά δυνατή παρουσία στον φετινό διαγωνισμό.

Η σκηνική παρουσίαση εξελίσσεται μέσα σε ένα ευφάνταστο, ψηφιακό περιβάλλον που θυμίζει video game, όπου ο Akylas, μέσα από χιουμοριστικές αλλά και δυναμικές αλληλεπιδράσεις, έρχεται αντιμέτωπος με τέσσερις ξεχωριστούς χαρακτήρες: την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρίστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Η χημεία και ο ρυθμός της σκηνής δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική και το χιούμορ.

Σε ένα από τα πιο αναπάντεχα και συγκινησιακά φορτισμένα σημεία της παρουσίασης, ο Akylas «σπάει» τον ρόλο του: αφαιρεί τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και, βγαίνοντας από το στιλιζαρισμένο σύμπαν του act, απευθύνεται άμεσα στη μητέρα του, δημιουργώντας μια έντονη ανθρώπινη στιγμή μέσα στο κατά τα άλλα παιχνιδιάρικο concept.

Η πρώτη πρόβα κύλησε με επιτυχία, με την ελληνική αποστολή να εμφανίζεται ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, καθώς η σκηνοθετική προσέγγιση και ο οπτικός σχεδιασμός φαίνεται να αντανακλούν πλήρως τις αρχικές τους προσδοκίες.

Πίσω από τη φιλόδοξη παραγωγή βρίσκεται μια πολυπληθής και εξειδικευμένη δημιουργική ομάδα:

  • Χρήστος Μαγκανάς, video artist
  • Γιάννης Μουρίκης, set designer
  • Γιώργος Τέλλος, light designer
  • Φίλιππος Μίσσας, ενδυματολόγος του Akylas
  • Γιώργος Σεγρεδάκης, ενδυματολόγος των τεσσάρων χαρακτήρων

Η ελληνική ομάδα θα επιστρέψει στη σκηνή της Stadthalle για τη δεύτερη τεχνική πρόβα την Τετάρτη 6 Μαΐου, οπότε και θα γίνουν οι τελικές προσαρμογές ενόψει των ζωντανών εμφανίσεων.

Eurovision 2026 Ακύλας
