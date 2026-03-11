Japan Festival 2026: Το πρόγραμμα της μεγάλης ιαπωνικής γιορτής στο Περιστέρι

Το 5ο επετειακό Japan Festival μπαίνει στην τελική ευθεία με ανανεωμένο πρόγραμμα! Δεκάδες workshops, ομιλίες, live streaming, συναυλίες, performances, cosplay, εικαστικές εκθέσεις, ρετρό κονσόλες και πολλά ακόμη, σε περιμένουν εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ιαπωνίας!

Σύζευξη πολιτισμών

Η Ambassador του φεστιβάλ Κική Κόδα θα μεταφέρει τους επισκέπτες νοερά στην Ιαπωνία μέσα από μία ομιλία για τη νοοτροπία, την καθημερινή ζωή και τον τρόπο σκέψης των Ιαπώνων, ενώ ο καθηγητής Κόσουκε Φουκούντα, PhD, μέσα από τις μελέτες του για το έργο και τα ταξίδια του Νίκου Καζαντζάκη στην Ιαπωνία, θα διαφωτίσει το κοινό σε άπταιστα ελληνικά για την εμπειρία του συγγραφέα στην Οσάκα το 1935. Οι φίλοι του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν τα δικά τους χαϊκού, να διεγείρουν τη φαντασία τους και να αφυπνιστούν ως προς τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας υπό την καθοδήγηση της ψυχολόγου Σταυρούλα Σανίδα Μ.Sc., ή να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ “The Lit-up calm” του Hisashi Arima που αφηγείται την συγκινητική ιστορία των κατοίκων της πόλης Suzu μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς και την προσπάθειά τους να επαναφέρουν την ετήσια γιορτή matsuri στην πλήρη του αίγλη, βρίσκοντας την κινητήριο δύναμη να ξαναχτίσουν την πόλη τους. Θα μπορούν, επίσης, να βυθιστούν σε ένα σύμπαν από αμέτρητους μύθους, θεούς, αυτοκράτορες, θρύλους, πνεύματα και αλλόκοτες ιστορίες που αποκτούν πρόσωπο και φωνή στο βιβλίο του Ανδρέα Πατσαλίδη, γνωστού και ως Τζαπανέσκ, που θα παρουσιάσει το βιβλίο του ΤΖΑΠΑΝΕΣΚ και θα συνομιλήσει με όσους μοιράζονται την ίδια αγάπη για τον κόσμο της Ιαπωνίας.

Ο οπτικός λυρισμός της Ιαπωνίας

Οι Ιάπωνες συνηθίζουν να βλέπουν την ομορφιά σε κάθε τι που τους περιβάλλει, ακόμα και στα παλιά, τα φθαρμένα, τα ατελή, τα ταπεινά και τα τυχαία. Η λιτή γοητεία των παραδοσιακών τεχνών της Ιαπωνίας δηλώνει το παρόν στο Japan Festival. Η Νεκταρία Δασακλή, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων, θα συστήσει στο κοινό το Kintsugi, την παραδοσιακή τεχνική επισκευής κεραμικών με χρυσό που έρχεται να θεραπεύσει το σπασμένο αντικείμενο αναγνωρίζοντας τη φθορά ως φορέα μνήμης και αξίας, ενώ η Μαιτρ της ιαπωνικής καλλιγραφίας Mizuki Imamura θα προσφέρει μια βαθιά Ιαπωνική εμπειρία: μέσα από την αφοσίωσή της στη δεξιοτεχνία του πινέλου, θα μυήσει τους επισκέπτες στη “ζώσα τέχνη” του Shodo, όπου κάθε πινελιά συναντά την πνοή του καλλιτέχνη.

Στις αίθουσες του φεστιβάλ, ένας κόσμος ομορφιάς θα αναδυθεί με την Χρυστάλλα Καραϊσαρίδου και την Ikebana, την ιαπωνική τέχνη της αναζωογόνησης του άνθους που μπορεί αφυπνίσει το έμφυτο κάλλος που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο, ενώ η ιαπωνική μάσκα Oni στο εργαστήριο του Diabolu περιμένει τους επισκέπτες να τη μεταμορφώσουν μέσα από τη διαδικασία της ζωγραφικής και του μοντελισμού.

Οι άπειρες δυνατότητες ενός απλού υλικού συναρπάζουν την Alex Lucky Origami, μια Πολιτικό Μηχανικό που έχει διπλώσει εκατοντάδες χαρτιά origami και εντοπίζει την άρρηκτη σύνδεσή τους με τα μαθηματικά ή τη γεωμετρία, όπως στην περίπτωση του αρχιτέκτονα Masahiro Chatani που χρησιμοποίησε origami για να αναπαραστήσει σχέδια σε τρεις διαστάσεις, ανοίγοντας νέες προοπτικές πειραματισμού με το φως και την σκιά. Ύμνος στην εφευρετικότητα των Ιαπωνων είναι και το Rakugo, μια μορφή αφήγησης ιστοριών που επινόησαν βουδιστές μοναχοί για να κάνουν πιο θελκτικά τα κηρύγματα τους. Ο Kimochi – από τους πιο ταλαντούχους αφηγητες Rakugo στην Ιαπωνία – θα ξετυλίξει αστείες και λυπητερες ιστορίες αποκλειστικά για το κοινό του φεστιβάλ.

Μεταξύ 1794–1795 ένας καλλιτέχνης που εργαζόταν με το όνομα Tōshūsai Sharaku δημιούργησε πάνω από 140 ξυλογραφίες Ukiyo-e με ηθοποιούς Kabuki, παλαιστές σούμο κ.α. και στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Προσεγγίσεις στο έργο του μυστηριώδη καλλιτέχνη Sharaku και τα σημεία σύγκλισης με το έργο του Henri de Toulouse-Lautrec θα ανιχνεύσει η Νεκταριάννα Κ. Σαλιβέρου. Την μαγεία των manga – κληρονομιά των ukiyo-e σύμφωνα με ορισμένους μελετητές – θα γνωρίσουν από έναν βραβευμένο Έλληνα mangaka που ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία, τον Gyro Doujima, με την παρουσίασή του και το εντυπωσιακό live painting που θα ετοιμάσει ειδικά για το φεστιβάλ.

Το Pop Culture στα καλύτερά του

Η κεντρική σκηνή θα φιλοξενήσει τον απόλυτο διαγωνισμό cosplay με headliners τις Yvaine Dazzling και Olivia Chan που θα παρουσιάσουν την επική αναμέτρηση των πιο ταλαντούχων cosplayers της χώρας! Οι νικητές θα ταξιδέψουν στην Ιαπωνία στο διεθνές Pop Culture Festival της Hiroshima όπου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα!

Η λάμψη της “Sailor Moon” θα φωτίσει την κεντρική σκηνή με την μουσικοχορευτική cosplay performance που θα παρουσιάσουν οι THE SUPERNOVAS σε συνεργασία με την Blue Hair Veela, ενώ η Ελληνίδα cosplayer και crafter AngieV θα μοιραστεί τα μυστικά της για την τέλεια cosplaying πόζα και φωτογράφηση σε ένα μοναδικό workshop. Όσο για τους “ψαγμένους” fans, αυτοί θα μπορούν δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στον πιο ανατρεπτικό Anime Quiz Game με οικοδεσπότη τον γνωστό voice actor και ραδιοφωνικό παραγωγό Τάσο Νταπαντά από το Greek Otaku Radio, και να κερδίσουν συλλεκτικά δώρα, αλλά και exclusive anime merchandise!

Μουσική: πέρα από σύνορα

Ξεχωριστός καλεσμένος για φέτος είναι ο Ιάπωνας μουσικός παραγωγός και ερμηνευτής KOHEI με τα εκφραστικά φωνητικά και έμπνευση από την J-pop και J-rock, που συνδυάζει την ποπ κουλτούρα με live εμφανίσεις γεμάτες ενέργεια και υπόσχεται μια συναυλία γεμάτη συγκινήσεις!

Τα αγαπημένα “λαϊκά” της Ιαπωνίας, τραγούδια της περιόδου Showa, θα γεμίσουν τη σκηνή με πάθος και συναίσθημα μέσα από τις ερμηνείες του συναρπαστικού Άγγλου τραγουδιστή LJ English, με τις δυνατές ερμηνείες και τα υπέροχα tailor made κοστούμια του, ενώ η W♪shcheerful θα συστήσει στο ελληνικό κοινό ένα ευρύ φάσμα της ιαπωνικής μουσικής, ξεκινώντας από τις νοσταλγικές μελωδίες του kayōkyoku μέχρι τη σύγχρονη J-pop.

Το μακρινό 2007 ο Δημήτρης Ραπακούσιος άκουσε για πρώτη φορά το Tsugaru shamisen – ένα έγχορδο της Βόρειας Ιαπωνίας – και ταξίδεψε 8 φορές στο Aomori, τη γενέτειρα αυτού του οργάνου, για να μαθητεύσει δίπλα στον μεγάλο Shibutani Kazuo Sensei. Ο βιρτουόζος πλέον του shamisen θα μοιραστεί στην σκηνή του Japan Festival τους ήχους και τις μουσικές της αγροτικής αυτής περιοχής που αντηχουν το βαρύ της χειμώνα, το γλυκό φθινόπωρο, και την άνοιξη των ανθισμένων κερασιών.

Bushidō, «Ο Δρόμος του Πολεμιστή»

Το Ιαπωνικό Φεστιβάλ τιμά τον τρόπο ζωής των σαμουράι και τη συνεισφορά τους στις πολεμικές τέχνες και προσκαλεί τους καλύτερους δασκάλους για να συστήσουν τις πρακτικές τους! Η πιο αναγνωρίσιμη πολεμική τέχνη της Ιαπωνίας, το Καράτε ή “Άδειο Χέρι”, ξεκίνησε στα νησιά Ryukyu της Okinawa και αργότερα το στυλ Shotokan που δίδασκε ο Funakoshi Sensei εξαπλώθηκε σε όλη την υφήλιο: ο Σάββας Μαστραππάς, 8 Dan, που έχει αγωνιστεί σε διεθνή πρωταθλήματα, έχει διακριθεί σε πανελλήνια καιθ έχει υπάρξει προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Fudokan-Shotokan Karate, θα βρεθεί στο φεστιβάλ μαζί με τους συνεργάτες του για να παρουσιάσουν αυτή την απαράμιλλη πολεμική τέχνη. Πιο πνευματικό είναι το Aikido, που δεν απαιτεί μυϊκή δύναμη, αλλά πλήρη εναρμόνιση με την κίνηση του αντιπάλου ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα· οι Sensei Παναγιώτης Άγριος από το Athens Bushido Center και ο Sensei Χρήστος Κουτελιέρης από το Hellenic Inochikan Aikikai θα συστήσουν στο φεστιβάλ αυτή τη τέχνη που εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη. Ξεχωριστή θέση έχουν και οι πολεμικές τέχνες της Okinawa, το Yuishinkai και το Ryukyu Kobujutsu, που θα εκπροσωπήσει ο Νίκος Τσουπάκης με περισσότερα από 25 χρόνια συνεχούς διδασκαλίας.

Μυαλό κοφτερό σαν katana

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ακονίσουν το μυαλό τους με ιαπωνικά επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής. Υπό την καθοδήγηση του πιστοποιημένου Δασκάλου Πέτρου Ζαζάνη θα ανακαλύψουν τι κάνει τόσο εθιστικό το Go – το παλαιότερο ίσως επιτραπέζιο παιχνίδι του κόσμου – ή να πειραματιστούν με τους γρήγορους ρυθμούς και τις ανατροπές του Οθέλλο μαζί με τον Ανδρέα Λίτσα της Ένωσης Ελλήνων Παικτών Οθέλλο. Με τον Κώστα Βλάχο θα εξερευνήσουν παραδοσιακά παιχνίδια όπως το Mahjong, το Shogi ή τις “λουλουδοκάρτες” Hanafuda – ενός παιχνιδιού που διαμορφώθηκε την περίοδο Edo και σήμερα ο μεγαλύτερος ενεργός κατασκευαστής Χανάφουντα είναι η Nintendo που ξεκίνησε το 1889.

Κοσμική ενέργεια

Το 9 Star Ki είναι μία μέθοδος Ιαπωνικής Αστρολογίας που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης του χαρακτήρα και των ταλέντων ενός ανθρώπου, αλλά και της δυναμικής του στη ζωή ή τις σχέσεις· οδηγός στα μυστικά των άστρων θα είναι ο Φάνης Χαζάκης, ενώ η δασκάλα Reiki και Life Coach Naoko Ishikawa θα μυήσει το κοινό του φεστιβάλ στο ki, έναν όρο που περιγράφει την αναπνοή, το πνεύμα και τη φύση των πραγμάτων, μια δύναμη ζωής που υπάρχει παντού, αλλά και την ιαπωνική face lifting μέθοδο.

Αυτά και άλλα πολλά σε περιμένουν στο επετειακό 5ο Japan Festival! Μην το χάσεις! Website, εισιτήρια, social media: https://linktr.ee/japanfestivalgr

Tο Ιαπωνικό Φεστιβάλ ανανεώνει και φέτος την υποστήριξή του στο Be the Miracle.

Το Japan Festival είναι μία διοργάνωση της Rising Sun Productions:

– Παναγιώτης Άγριος (Υπεύθυνος Διοργάνωσης, Δημόσιες Σχέσεις)

– Ντορίτα Παπαδόδημα (Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής)

Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων: Ομάδα Artkor Πληροφορίες για media: Έλη Κριθαράκη, [email protected]