Margot Robbie: Αυτός είναι ο λόγος που οι θαυμαστές ανησύχησαν μετά την τελευταία της εμφάνιση

Η Margot Robbie εμφανίστηκε στο show του οίκου Chanel και η πολύ λεπτή σιλουέτα της έγινε θέμα συζήτησης στα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Margot Robbie βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Παρισιού, όταν εμφανίστηκε στο σόου του οίκου Chanel με ένα νέο κομψό καρέ, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της. Ωστόσο, εκτός από το νέο της look, πολλοί χρήστες στα social media σχολίασαν και την ιδιαίτερα λεπτή σιλουέτα της.

Η 35χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα χαλαρό και κομψό σύνολο για την εμφάνισή της. Φορούσε φαρδύ τζιν, διάφανο λευκό μπλουζάκι που άφηνε να φαίνεται ένα δαντελένιο bralette από μέσα, καθώς και μπαλαρίνες Chanel. Το outfit ολοκλήρωσε με δερμάτινη τσάντα και φουλάρι του οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα σχόλια στα social media για την εμφάνισή της

Παρότι πολλοί θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με το νέο της χτένισμα και το χαλαρό στιλ της, αρκετοί σχολίασαν ότι η ηθοποιός φαίνεται πιο αδύνατη από ό,τι στο παρελθόν. Σε ορισμένες αναρτήσεις στα social media εκφράστηκαν εικασίες ότι μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει φάρμακα απώλειας βάρους, όπως το Ozempic, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με φήμες για χρήση από διασημότητες.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι χρήστες έσπευσαν να υπερασπιστούν τη σταρ, τονίζοντας ότι η Margot Robbie ήταν πάντα ιδιαίτερα αδύνατη και ότι η εμφάνισή της πιθανόν να επηρεάστηκε από το μακιγιάζ, το styling ή τη γωνία των φωτογραφιών.

Η ζωή μετά τη μητρότητα

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, ο Βρετανός παραγωγός Tom Ackerley, έγιναν γονείς τον Οκτώβριο του 2024, όταν καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Margot Robbie έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση. Όπως έχει δηλώσει, δεν πιστεύει στη σκληρή στέρηση και προτιμά να απολαμβάνει το φαγητό της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Emirates Woman είχε εξηγήσει ότι δυσκολεύεται με τη μετριοπάθεια στη διατροφή της, λέγοντας πως δεν θα μπορούσε να ζήσει τρώγοντας μόνο σαλάτες. Παρ’ όλα αυτά, όταν προετοιμάζεται για κάποιον κινηματογραφικό ρόλο, ακολουθεί πιο αυστηρή και «καθαρή» διατροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τις διαδικτυακές συζητήσεις γύρω από την εμφάνισή της, η Margot Robbie παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές ηθοποιούς του σύγχρονου Χόλιγουντ, με κάθε δημόσια εμφάνισή της να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο στον χώρο του κινηματογράφου όσο και της μόδας.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Chanel Margot Robbie δίαιτα Εβδομάδας Μόδας Παρισιού
