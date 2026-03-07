Η Sharon Osbourne ανακοίνωσε την επιστροφή του Ozzfest το 2027

Η Sharon Osbourne επιβεβαίωσε ότι το φεστιβάλ metal μουσικής, το εμβληματικό Ozzfest θα επιστρέψει το 2027, βάζοντας τέλος στη σχεδόν δεκαετή παύση του εμβληματικού φεστιβάλ σκληρού ήχου που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Ozzy Osbourne. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου MIDEM 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Palais des Festivals στις Κάννες, όπου η Sharon Osbourne συμμετείχε σε συζήτηση με τον παραγωγό και μάνατζερ Andy Copping του Download Festival.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Sharon Osbourne δήλωσε κατηγορηματικά «Ναι, απολύτως. Θα το κάνουμε». Η ίδια υπενθύμισε ότι η τελευταία διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2018, μόλις έναν μήνα πριν ο Ozzy Osbourne αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας. «Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να σταματήσει. Θα συνεχίζαμε, αλλά ο Ozzy δεν μπορούσε. Συζητούσαμε συχνά για το Ozzfest και με ρωτούσε αν πιστεύω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς εκείνον. Του έλεγα ότι είναι ένα brand και θα μπορούσε να σταθεί και χωρίς αυτόν. Και εκείνος απαντούσε ότι πρέπει να το κάνουμε».

Ο Ozzy Osbourne, ο οποίος πέθανε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών από καρδιακή ανακοπή και στεφανιαία νόσο, είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στη σκηνή στις 5 Ιουλίου στο Birmingham, στην αποχαιρετιστήρια συναυλία «Back to the Beginning», ερμηνεύοντας σόλο επιτυχίες και κλασικά τραγούδια των Black Sabbath.

Η Sharon Osbourne είχε δηλώσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα στο Billboard ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Live Nation για την επανεκκίνηση του φεστιβάλ. Όπως ανέφερε «Ήταν κάτι για το οποίο ο Ozzy ήταν παθιασμένος. Να δίνει στους νέους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να εμφανίζονται μπροστά σε μεγάλο κοινό. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε τα metal φεστιβάλ σε αυτή τη χώρα. Αντιγράφηκαν πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν είχαν το ίδιο πνεύμα, γιατί το δικό μας ήταν χώρος για νέο ταλέντο. Ήταν σαν θερινή κατασκήνωση για παιδιά».

Το Ozzfest ιδρύθηκε το 1996 και διεξαγόταν σχεδόν κάθε χρόνο έως το 2018, φιλοξενώντας μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της hard rock και heavy metal σκηνής. Εκτός από τον Ozzy Osbourne και τους Black Sabbath, από τη σκηνή του πέρασαν καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Slayer, Danzig, Biohazard, Pantera, Fear Factory, Foo Fighters, Tool, Megadeth, Limp Bizkit, Motörhead, System of a Down, Rob Zombie, Deftones, Slipknot, Linkin Park και πολλοί ακόμη.

Παρότι το φεστιβάλ ήταν παραδοσιακά προσανατολισμένο στον σκληρό ήχο, η Sharon Osbourne άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του μουσικού φάσματος στη νέα του μορφή, σημειώνοντας ότι θα ήθελε «να αναμείξουμε τα είδη». Η επιστροφή του Ozzfest το 2027 αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο φόρο τιμής στη μνήμη του Ozzy Osbourne, αλλά και μια νέα αρχή για έναν θεσμό που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της heavy metal μουσικής.

