Η Jenna Ortega και Taylor Russell στο ριμέικ του Single White Female

Οι ηθοποιοί Jenna Ortega και Taylor Russell θα πρωταγωνιστήσουν στο ριμέικ του ψυχολογικού θρίλερ «Single White Female», της εμπορικής επιτυχίας της δεκαετίας του 1990. Η νέα ταινία θα φέρει τον τίτλο «Single Female». Το σενάριο της ταινίας έχει αναλάβει η θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος Sarah DeLappe, η οποία απέσπασε θετικές κριτικές για τη δουλειά της στην ταινία «Bodies Bodies Bodies».

Η αρχική ταινία «Single White Female» κυκλοφόρησε το 1992 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο παγκόσμιο box office. Πρωταγωνίστριες ήταν οι Bridget Fonda και Jennifer Jason Leigh και η ιστορία ακολουθούσε μια γυναίκα που αρχίζει να υποψιάζεται ότι η νέα συγκάτοικός της κρύβει ένα σκοτεινό και επικίνδυνο πρόσωπο. Η επιτυχία της ταινίας συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση των δύο ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Η επιλογή της Sarah DeLappe για τη συγγραφή του σεναρίου αποτελεί ένδειξη ότι το στούντιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο νέο εγχείρημα. Η Sarah DeLappe είναι βραβευμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος και έχει ξεχωρίσει για έργα που εξερευνούν τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες. Εκτός από το σενάριο της ταινίας «Bodies Bodies Bodies», το θεατρικό έργο της «The Wolves» τιμήθηκε με το βραβείο Relentless Award της American Playwriting Foundation και ήταν φιναλίστ για το βραβείο Pulitzer Δράματος το 2017.

Η Jenna Ortega έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με τον ρόλο της Wednesday Addams στη δημοφιλή σειρά «Wednesday» του Netflix σε σκηνοθεσία Tim Burton. Η σειρά βρίσκεται ήδη σε παραγωγή για την τρίτη σεζόν της. Η ηθοποιός αναμένεται επίσης να εμφανιστεί στην ταινία «Klara and the Sun» του Taika Waititi, καθώς και στην ταινία «The Great Beyond» της Warner Bros σε σκηνοθεσία JJ Abrams, η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο.

Η Taylor Russell ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Hope» του Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Na Hong jin. Πρόσφατα έκανε και το θεατρικό της ντεμπούτο στην αναβίωση του έργου «The Effect» της Lucy Prebble σε σκηνοθεσία Jamie Lloyd, το οποίο παρουσιάστηκε τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη. Η διεθνής αναγνώριση της Taylor Russell ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή της στο δράμα «Bones and All» του Luca Guadagnino το 2022, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Timothée Chalamet.

