Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σπίτι μαζί με τη νεογέννητη κορούλα της το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, φέρνοντας χαρά στην οικογένειά της. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, που δεν έχασε στιγμή από την ευτυχία της πρώτης τους κοινής επιστροφής από το μαιευτήριο.
Η παρουσιάστρια επέλεξε να αποφύγει τα φλας και τα τηλεοπτικά συνεργεία, αποχωρώντας ήσυχα από το γκαράζ του μαιευτηρίου, διασφαλίζοντας έτσι ιδιωτικότητα για την ίδια και το μωρό. Η χαρά της οικογένειας ήταν διάχυτη, ενώ φίλοι και συνεργάτες έσπευσαν να της στείλουν ευχές για τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.
Η παρουσιάστρια γέννησε το κοριτσάκι της την Παρασκευή 3 Απριλίου, κρατώντας χαμηλούς τόνους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής της στο μαιευτήριο. Η επιστροφή στο σπίτι σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου γεμάτου αγάπη και στιγμές με τη μικρή της κόρη.
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.