LISA και Anyma σε μία συνεργασία που θα αναστατώσει το Coachella με το «Bad Angel»

Η LISA από τους BLACKPINK επιστρέφει δυναμικά με μία συνεργασία που ήδη έχει δημιουργήσει φρενίτιδα στους θαυμαστές της παγκοσμίως. Μαζί με τον Ιταλό παραγωγό και DJ Anyma, ανακοίνωσαν το νέο τους τραγούδι «Bad Angel», το οποίο έρχεται σε τέλειο χρόνο, λίγο πριν από την έναρξη του Coachella. Στο teaser βίντεο που ανέβασαν από κοινού στο Instagram, η LISA εμφανίζεται να ξυπνάει σε ένα μάρμαρινο slab, συνδεδεμένη με καλώδια και περιτριγυρισμένη από αρχαιοελληνικά ή ρωμαϊκά ερείπια, ενώ ένα απόσπασμα του τραγουδιού παίζει στον ήχο. Η φράση «I’m pretty pretty bad for an angel» σε συνδυασμό με τα visuals δημιουργεί ένα μυστήριο και μια δυναμική αίσθηση που μας προϊδεάζει για τη νέα της πλευρά.

Το video συνεχίζει με τον Anyma, σε ένα παρόμοιο ψηφιακό wasteland, ενώ ένα τεράστιο ημί-ρομπότ ημί-μάρμαρο άγαλμα εμφανίζεται, υπογραμμίζοντας την αισθητική του ÆDEN, του νέου audiovisuαl project και world tour του DJ. Ο κόσμος καλείται να «βήμα στο ψηφιακό αναγεννησιακό σύμπαν» που έχει δημιουργηθεί, ενώ η κυκλοφορία του «Bad Angel» προγραμματίζεται για την Τετάρτη 8 Απριλίου, μόλις δύο μέρες πριν την παρουσίαση του ÆDEN στο Coachella στις 10 Απριλίου.

Αυτή η συνεργασία δεν είναι απλώς ένα νέο single. Είναι ένα καλλιτεχνικό statement που συνδυάζει την αινιγματική πλευρά της LISA με τον καινοτόμο, ψηφιακά φορτισμένο κόσμο του Anyma. Οι fans ήδη συζητούν στα social media για την αισθητική του teaser και την ένταση του νέου ήχου, που φαίνεται να είναι σκοτεινός, δυναμικός και γεμάτος ατμόσφαιρα. Το «Bad Angel» υπόσχεται να γίνει το anthem του φετινού Coachella, αλλά και να δείξει μία διαφορετική, πιο μυστηριώδη πλευρά της LISA, που μέχρι τώρα έχει κρατήσει κρυφή.

Με την ένταση να κορυφώνεται και την ημερομηνία κυκλοφορίας να πλησιάζει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το single θα συζητηθεί σε κάθε γωνιά του διαδικτύου και θα αφήσει το στίγμα του στη μουσική σκηνή του 2026. Η LISA δείχνει ξανά πως δεν είναι μόνο pop star, αλλά και trendsetter που μπορεί να συνδυάσει μουσική, αισθητική και storytelling με τρόπο μοναδικό.

