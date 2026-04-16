Streaming News 16.04.2026

The White Lotus: Η 4η σεζόν της σειράς συναντά το Φεστιβάλ των Καννών

Η 4η σεζόν του The White Lotus μεταφέρεται στο Φεστιβάλ Καννών, με γυρίσματα στη Γαλλική Ριβιέρα και λαμπερό καστ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιτυχημένη σειρά του «The White Lotus» ετοιμάζεται να μεταφερθεί στην καρδιά της παγκόσμιας κινηματογραφικής λάμψης, καθώς η 4η σεζόν θα διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Καννών, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το HBO, ανακοινώνοντας παράλληλα την έναρξη των γυρισμάτων στη Γαλλική Ριβιέρα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η νέα σεζόν θα ακολουθήσει μια καινούρια ομάδα επισκεπτών και εργαζομένων ενός πολυτελούς ξενοδοχείου του «White Lotus», μέσα σε μία εβδομάδα γεμάτη ένταση, ίντριγκα και κοινωνικές συγκρούσεις, με φόντο τη λαμπερή διοργάνωση των Καννών. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε εμβληματικές τοποθεσίες όπως το Airelles Château de la Messardière στο Σεν Τροπέ, που θα μετατραπεί στο «White Lotus du Cap», αλλά και το Hôtel Martinez στις Κάννες, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία συνάντησης σταρ και στελεχών της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

10 fashion ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

Η παραγωγή δεν περιορίζεται μόνο στις Κάννες, καθώς σκηνές θα γυριστούν επίσης σε Σεν Τροπέ, Μονακό και Παρίσι, διατηρώντας όμως τη δραματουργική βάση της ιστορίας στη Γαλλική Ριβιέρα. Παράλληλα, το συνεργείο θα βρίσκεται επιτόπου καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, ενώ το καστ αναμένεται να δώσει το «παρών» για λίγες ημέρες στη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσης, με πιθανές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Το εντυπωσιακό καστ της νέας σεζόν περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Chris Messina, Kumail Nanjiani, αλλά και μια σειρά ακόμη γνωστών ονομάτων από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή απήχηση της σειράς.

Το φετινό Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου, φιλοξενώντας νέες ταινίες σημαντικών δημιουργών όπως οι Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar και Hirokazu Kore-eda, ενώ θα τιμήσει προσωπικότητες όπως η Barbra Streisand και ο Peter Jackson. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν τα γυρίσματα του «The White Lotus» θα συμπέσουν πλήρως με τις ημέρες της διοργάνωσης.

Τη σειρά υπογράφει δημιουργικά ο Mike White, ο οποίος έχει αναλάβει τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία και την εκτελεστική παραγωγή, μαζί με τους David Bernad και Mark Kamine, συνεχίζοντας το ιδιαίτερο ύφος που έχει καθιερώσει το «The White Lotus» ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Eurovision 2026: Πότε ανεβαίνουν στη σκηνή ο Akylas και η Antigoni για τις stand-in πρόβες

Άννα Βίσση: Εκρηκτική προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Έφυγαν 17.000 εισιτήρια σε 1 ώρα

Ocean's Eleven prequel: Το Monaco Grand Prix γίνεται σκηνικό ληστείας
