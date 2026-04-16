Άννα Βίσση: Εκρηκτική προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Έφυγαν 17.000 εισιτήρια σε 1 ώρα

Ξεκίνησε η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τη ζήτηση να «εκτοξεύεται» και τα εισιτήρια να εξαφανίζονται

Η προπώληση για τη μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ ξεκίνησε με εντυπωσιακή δυναμική, καθώς μέσα σε μόλις μία ώρα «έφυγαν» περίπου 17.000 εισιτήρια, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση της τραγουδίστριας στο κοινό και τη φρενίτιδα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πολυαναμενόμενο live.

Λίγες ώρες πριν ανοίξει επίσημα η πλατφόρμα της προπώλησης, οι fans είχαν ήδη σχηματίσει διαδικτυακές ουρές, με τη ζήτηση να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως πρωτοφανής για ελληνικά δεδομένα. Η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, αντιμετωπίζεται ήδη ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι «αυτό που θα γίνει στο στάδιο δεν έχει ξανασυμβεί».

Το φινάλε που έγραψε ιστορία: 10 χρόνια Hotel Ερμού με την Άννα Βίσση να συγκινεί και να φιλάει τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Τιμές εισιτηρίων και κατηγορίες

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster, η οποία είχε ανακοινώσει από νωρίς τις τιμές, προκειμένου το κοινό να είναι προετοιμασμένο. Οι τιμές ξεκινούν από τα 21,20 ευρώ για τις επάνω κερκίδες και φτάνουν έως τα 318 ευρώ για premium καθήμενες θέσεις.

Για όσους επιλέξουν την αρένα, τα εισιτήρια κυμαίνονται από 31,80 έως 63,60 ευρώ, ενώ υπάρχει και η κορυφαία εμπειρία «diamond ultimate experience», η οποία αγγίζει τα 477 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόσβαση σε VIP lounge, welcome drink, open bar και premium υπηρεσίες φιλοξενίας.

Μια συναυλία-ορόσημο για την καριέρα της

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ έρχεται μετά τον απόλυτο θρίαμβο των εμφανίσεων της στο Καλλιμάρμαρο, που είχαν συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές και είχαν χαρακτηριστεί ιστορικές. Η νέα μεγάλη παραγωγή αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, τόσο σε επίπεδο σκηνικής παρουσίας όσο και συνολικής εμπειρίας.

Η Άννα Βίσση, που παραμένει σταθερά ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό show διεθνών προδιαγραφών, με στόχο μια βραδιά που θα μείνει στη μνήμη του κοινού.

Η προσμονή κορυφώνεται

Με τη ζήτηση να «χτυπά κόκκινο» από τα πρώτα λεπτά, όλα δείχνουν πως η συναυλία στο ΟΑΚΑ θα αποτελέσει ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, καθώς η προπώληση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια – Η αποκάλυψη που σοκάρει

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: H Άννα Βίσση ανακοίνωσε την ημερομηνία της συναυλία της στο ΟΑΚΑ