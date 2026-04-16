Η Φαίη Σκορδά λύγισε on-air: Νέο μέλος στην οικογένεια φέρνει μνήμες και συγκίνηση

Η Φαίη Σκορδά συγκινήθηκε on air στο Buongiorno μιλώντας για τον νέο σκύλο και την απώλεια του Μίκι
Υπάρχουν στιγμές στην τηλεόραση που ξεπερνούν το πλαίσιο μιας απλής εκπομπής και γίνονται μικρές, αληθινές εξομολογήσεις. Μια τέτοια στιγμή έζησε η Φαίη Σκορδά στον αέρα του «Buongiorno», όταν η συζήτηση για τα κατοικίδια μετατράπηκε σε μια βαθιά προσωπική αφήγηση που συνδύασε χαρά, νοσταλγία και έντονη συγκίνηση. Η παρουσιάστρια βρέθηκε ξαφνικά να μιλά όχι μόνο για ένα νέο ξεκίνημα στο σπίτι της, αλλά και για μια απώλεια που εξακολουθεί να τη συνοδεύει συναισθηματικά.

Η αφορμή δόθηκε μέσα από τη συνέντευξη του Γιάννη Κολοκυθά, ο οποίος αναφέρθηκε στην απώλεια του δικού του σκύλου. Αυτή η αναφορά λειτούργησε σαν συναισθηματικός καταλύτης για τη Φαίη Σκορδά, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί on air κάτι πολύ προσωπικό: την άφιξη ενός νέου σκύλου στην οικογένειά της, αλλά και το κενό που άφησε πίσω του ο αγαπημένος της Μίκι.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε τη στιγμή λέγοντας πως «έχουμε νέο μέλος στην οικογένεια», εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα μικρό σκυλάκι που μπήκε πρόσφατα στη ζωή της. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τον τόνο της φωνής της, η χαρά αυτή δεν ήταν ανεξάρτητη από τη μνήμη της απώλειας που είχε βιώσει.

Η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε ότι η συζήτηση για τα ζώα και την απώλεια την άγγιξε βαθιά. Με λόγια που έδειχναν έντονη συναισθηματική φόρτιση, σημείωσε πως τα κατοικίδια δεν είναι απλώς ζώα, αλλά μέλη της οικογένειας. Αναφερόμενη στον Μίκι, μίλησε για μια σχέση αγάπης που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στη ζωή της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν πολλά» για εκείνη.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν στιγμές που της είναι δύσκολο να διαχειριστεί την απώλεια. Όπως είπε, υπάρχουν εικόνες της καθημερινότητας που της θυμίζουν τον Μίκι και την κάνουν να στρέφει αλλού το βλέμμα, δείχνοντας πόσο βαθιά παραμένει η σύνδεση με το αγαπημένο της κατοικίδιο.

Την ίδια στιγμή, το νέο σκυλάκι έφερε στο σπίτι της μια αίσθηση ανανέωσης, χωρίς όμως να σβήνει τη μνήμη του παρελθόντος. Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει το όνομά του και ότι επιλέγει συνειδητά να μην το προβάλλει έντονα στα social media, καθώς χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συναισθηματική ισορροπία.

Η στάση αυτή δείχνει και μια πιο ιδιωτική πλευρά της Φαίης Σκορδά, που επιλέγει να διαχειρίζεται τις προσωπικές της στιγμές με ηρεμία και όχι με βιασύνη δημοσιότητας. Παράλληλα, η αναφορά της στον Μίκι και η φράση της πως «ήθελε να πάει στον μπαμπά μου» αποτύπωσαν με ωμό αλλά ειλικρινή τρόπο το μέγεθος της απώλειας που έχει βιώσει.

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική στιγμή δεν ήταν απλώς μια εξομολόγηση. Ήταν μια υπενθύμιση ότι πίσω από τις κάμερες υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, χάνουν, αγαπούν και συνεχίζουν. Και στην περίπτωση της Φαίης Σκορδά, η είσοδος ενός νέου μέλους στην οικογένειά της δεν ακυρώνει το παρελθόν, αλλά συνυπάρχει μαζί του, σε μια λεπτή ισορροπία συναισθημάτων που μόνο η ζωή μπορεί να γράψει τόσο αυθεντικά.

