Η συνάντηση-έκπληξη της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου και του Στάθη Σχίζα που κανείς δεν περίμενε

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στάθης Σχίζας συναντήθηκαν τυχαία στο ίδιο μαγαζί σχεδόν τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους

Μια αναπάντεχη συνύπαρξη είχαν το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στάθης Σχίζας. Οι δυο τους, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους, βρέθηκαν στο ίδιο μαγαζί των νοτίων προαστίων, με αφορμή τα γενέθλια του δημοσιογράφου και διευθυντή του περιοδικού «ΟΚ!», Νίκου Γεωργιάδη. Παρότι ο χωρισμός τους είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, η συνάντησή τους αυτή τη φορά χαρακτηρίστηκε από ηρεμία και τυπικότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάθισαν σε διπλανά τραπέζια και αντάλλαξαν έναν ευγενικό, αλλά καθαρά τυπικό χαιρετισμό, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Η influencer και ο επιχειρηματίας, που έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως νικητής του «Survivor», βρέθηκαν για να τιμήσουν τον κοινό τους φίλο, διατηρώντας διακριτικό προφίλ καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Η παρουσία τους στον ίδιο χώρο δεν δημιούργησε καμία αμηχανία, όπως αναφέρει άνθρωπος που τους είδε από κοντά.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πώς ευχήθηκε στον Στάθη Σχίζα;

Τι είπε πρόσφατα ο Στάθης Σχίζας για την προσωπική του ζωή

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο TLIFE, ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε πως βρίσκεται σε μία πολύ χαρούμενη φάση στη ζωή του, αλλά απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες. Ο ίδιος τόνισε πως πλέον δεν επιθυμεί να μοιράζεται δημόσια προσωπικά ζητήματα, έχοντας, όπως είπε, «κουραστεί» από την υπερέκθεση του παρελθόντος. Παρ’ όλα αυτά, φάνηκε ήρεμος, ισορροπημένος και επικεντρωμένος στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Το ζευγάρι υπήρξε μαζί για περίπου δύο χρόνια και χώρισε οριστικά τον Μάιο του 2023, λίγο μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Σχίζα από το «Survivor All Star». Παρά τον έντονο έρωτά τους, οι διαφορές τους τους οδήγησαν τελικά σε χωριστούς δρόμους.

