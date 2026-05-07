Το «Reset» φέρνει Priyanka Chopra Jonas και Orlando Bloom σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι

Η Priyanka Chopra Jonas και ο Orlando Bloom ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη μέσα από το νέο survival thriller με τίτλο «Reset», ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό project που θα ξεκινήσει γυρίσματα τον Αύγουστο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Matt Smukler, γνωστός από το «Wildflower», ενώ το σενάριο έχει γράψει ο Jordan Rawlins. Η ταινία τοποθετείται στο είδος του ψυχολογικού θρίλερ επιβίωσης και υπόσχεται ένταση, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές.

Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

Η ιστορία ακολουθεί μια γυναίκα που ξυπνά ολομόναχη σε μια απομονωμένη περιοχή, μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού, χωρίς καμία μνήμη για το πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα εχθρικό περιβάλλον, συναντά έναν άγνωστο άνδρα που φαίνεται πρόθυμος να τη βοηθήσει. Όμως τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο και η εμπιστοσύνη γίνεται το μεγαλύτερο ρίσκο.

Ο Matt Smukler ανέφερε ότι η επιλογή των δύο πρωταγωνιστών έγινε με βάση τη δυναμική μεταξύ έλξης και καχυποψίας, στοιχεία που θεωρεί βασικά για την εξέλιξη της ιστορίας. Όπως τόνισε, τόσο η Priyanka Chopra Jonas όσο και ο Orlando Bloom καταφέρνουν να αποδώσουν ιδανικά αυτή τη λεπτή ισορροπία.

Η παραγωγή συγκεντρώνει σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας, με τους Jon Hoeber και Erich Hoeber να βρίσκονται στο τιμόνι, ενώ στο project συμμετέχουν και εταιρείες που ανήκουν στους ίδιους τους πρωταγωνιστές, ενισχύοντας τη διεθνή δυναμική της ταινίας.

Η Priyanka Chopra Jonas συνεχίζει την ιδιαίτερα ενεργή της πορεία στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ενώ ο Orlando Bloom παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του Hollywood, με συνεχή παρουσία σε μεγάλες παραγωγές.

Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Billie Eilish στις αίθουσες